  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов не против, если к нему будут обращаться по имени, в отличие от Галактионова: «Ко мне по‑разному обращаются: Соломонович, Приветович. Чего на Станислава обижаться? Не Василий же»
30

Черчесов не против, если к нему будут обращаться по имени, в отличие от Галактионова: «Ко мне по‑разному обращаются: Соломонович, Приветович. Чего на Станислава обижаться? Не Василий же»

Станислав Черчесов не против, если сотрудник СМИ будет обращаться к нему по имени.

Вчера главный тренер «Локомотива», 41-летний Михаил Галактионов, поправил журналиста, обратившегося к нему только по имени, и попросил использовать и отчество.

– На пресс-конференции журналист, обращаясь к Михаилу Михайловичу Галактионову, назвал его по имени, но обратился на «вы». Вам принципиально, если к вам будут обращаться на «вы», но по имени – Станислав?

– Попробуйте (улыбается). Если меня Станислав зовут, чего я... Ну попробуйте. Но счет мы вам предъявим, не переживайте.

Ко мне по‑разному обращаются: Саламович, Соломонович, Приветович. Ну ты будешь Станиславом называть – меня же Станислав зовут, не Василий. Чего мне обижаться? – сказал 62-летний главный тренер «Ахмата».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoАхмат
logoМихаил Галактионов
logoпремьер-лига Россия
ахахаха
logoСтанислав Черчесов
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
У «Милана» 6 побед с общим счетом 13:2 и ничья с «Ювентусом» в последних 7 играх. При Аллегри у «россонери» лишь одно поражение
45 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Сельтой»
517 минут назад
«Реал» одолел «Хетафе» на выезде – 1:0. Мбаппе забил, у хозяев два удаления
4677 минут назад
Мбаппе забил в 11-м матче подряд за «Реал» и Францию. У него 15 голов за этот отрезок
129 минут назад
Ньом удален за удар рукой в лицо Винисиусу через минуту после выхода на поле в игре «Хетафе» – «Реал». Вторую желтую за фол на бразильце получил и Санкрис
5114 минут назадФото
Лапорта об удалении Флика: «Барса» подала апелляцию. Мансано явно ждал момента, чтобы показать карточку. Этот судья удалял почти всех наших ведущих игроков, одно и то же каждый раз»
616 минут назад
«Милан» одолел «Фиорентину» благодаря дублю Леау – 2:1
1822 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Фиорентину», «Аталанта» и «Лацио» не забили, «Ювентус» уступил «Комо» в гостях
15922 минуты назад
Арне Слот: «Возможно, «Ливерпуль» слишком нацелен на то, чтобы забивать, забивать, забивать. Может, мы забываем, что есть один-два момента, в которых нужно отзащищаться»
1228 минут назад
Каррагер о «Ливерпуле»: «Надо строить команду вокруг Исака и Виртца. Салах не должен выходить в старте в выездных матчах, где нужна помощь фулбэку – по крайней мере, в такой форме»
1051 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лилль» обыграл «Нант», «Тулуза» разгромила «Мец», «Ланс» победил «Париж»
2825 минут назад
«Ноттингем» и Манчини не смогли договориться. Итальянец не возглавит команду на текущий момент
337 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» Ретеги победила «Неом», «Аль-Таавун» забил 6 голов «Дамаку»
4сегодня, 19:56
Тренер «Тюмени» Касимов о кричавшем фанату «рот закрой свой ## ###» форварде Болове: «Я всегда за футболистов, это как ребенок, который может нашкодить, но от этого менее родным не станет»
5сегодня, 19:46
Ван Дейк об 1:2 с «МЮ»: «Второй пропущенный был очень глупым. «Ливерпуль» действовал поспешно, соперник был терпеливее. Сейчас непростое время, и нам всем нужно держаться вместе»
11сегодня, 19:00
Магуайр о 2:1: «Приятно наконец обыграть «Ливерпуль». Не побеждать на «Энфилде» семь лет подряд было тяжело. Эта победа – для болельщиков «МЮ»
20сегодня, 18:17
Антон Миранчук из-за травмы заменен в 1-м тайме матча с «Ахматом». Гладышев вышел вместо хавбека «Динамо»
5сегодня, 17:28
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» и «Фрайбург» сыграли 2:2, «Хоффенхайм» разгромил «Санкт-Паули»
12сегодня, 17:27
«Динамо» пропустило после ошибки Касереса – защитник бросил из аута назад, и Мелкадзе перехватил мяч. Форвард «Ахмата» забил на добивании после удара Самородова
8сегодня, 17:14Фото
Капитан «Алании» об уходе команды с поля: «Ребята из «Велеса» не хотели бить пенальти, но им тренер сказал. Я ему потом сказал: «Голубая форма вам к лицу»
7сегодня, 16:07