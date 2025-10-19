Черчесов не против, если к нему будут обращаться по имени, в отличие от Галактионова: «Ко мне по‑разному обращаются: Соломонович, Приветович. Чего на Станислава обижаться? Не Василий же»
Станислав Черчесов не против, если сотрудник СМИ будет обращаться к нему по имени.
Вчера главный тренер «Локомотива», 41-летний Михаил Галактионов, поправил журналиста, обратившегося к нему только по имени, и попросил использовать и отчество.
– На пресс-конференции журналист, обращаясь к Михаилу Михайловичу Галактионову, назвал его по имени, но обратился на «вы». Вам принципиально, если к вам будут обращаться на «вы», но по имени – Станислав?
– Попробуйте (улыбается). Если меня Станислав зовут, чего я... Ну попробуйте. Но счет мы вам предъявим, не переживайте.
Ко мне по‑разному обращаются: Саламович, Соломонович, Приветович. Ну ты будешь Станиславом называть – меня же Станислав зовут, не Василий. Чего мне обижаться? – сказал 62-летний главный тренер «Ахмата».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
