Скалони о словах Месси про ЧМ-2026: «Он не продает воздух и не врет. Лео будет знать, как играть в футбол, и через 10 лет, но важны его желание и самочувствие»

Лионель Скалони прокомментировал трансфер Лионеля Месси в «Интер» из Майами.

«Я рад, что Месси решил выступать в том клубе и том городе, в котором к нему будут прекрасно относиться, где он с удовольствием будет играть в футбол. Важно то, что ему нравятся и клуб, и город», – сказал главный тренер сборной Аргентины.

Также Скалони прокомментировал слова форварда о том, что он не планирует играть на ЧМ-2026.

«Это крайне разумные слова парня, который не продает воздух и не врет. Реальность такова, что он посмотрит, что будет дальше, и мы примем решение в зависимости от того, как он себя будет чувствовать. Это логично.

Впереди еще столько работы, что сейчас заглядывать еще дальше нет смысла. Посмотрим, будет ли он чувствовать себя хорошо, будет ли у него желание – это самое важное. Он будет знать, как играть в футбол, и через 10 лет, это очевидно», – сказал 45-летний специалист.

Месси не планирует играть на ЧМ-2026: «Это был мой последний чемпионат мира»