Скалони о словах Месси про ЧМ-2026: «Он не продает воздух и не врет. Лео будет знать, как играть в футбол, и через 10 лет, но важны его желание и самочувствие»

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Лионель Скалони прокомментировал трансфер Лионеля Месси в «Интер» из Майами.

«Я рад, что Месси решил выступать в том клубе и том городе, в котором к нему будут прекрасно относиться, где он с удовольствием будет играть в футбол. Важно то, что ему нравятся и клуб, и город», – сказал главный тренер сборной Аргентины.

Также Скалони прокомментировал слова форварда о том, что он не планирует играть на ЧМ-2026.

«Это крайне разумные слова парня, который не продает воздух и не врет. Реальность такова, что он посмотрит, что будет дальше, и мы примем решение в зависимости от того, как он себя будет чувствовать. Это логично.

Впереди еще столько работы, что сейчас заглядывать еще дальше нет смысла. Посмотрим, будет ли он чувствовать себя хорошо, будет ли у него желание – это самое важное. Он будет знать, как играть в футбол, и через 10 лет, это очевидно», – сказал 45-летний специалист.

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10 комментариев

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Колыван
Через четыре года Месси врядли сможет отбегать хотя бы один матч 90 минут, всё-таки с каждым годом и выносливость, и скорость падают.
А игроком по типу Пирло Месси не станет, т.к. не будет отрабатывать в обороне
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инок
Есть ощущение, что Лео уже это все надоело. Недолго и до завершения карьеры, думаю, что год или два ещё поиграет на вполне приличном уровне
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blaugrano
Ответ Колыван
Через четыре года Месси врядли сможет отбегать хотя бы один матч 90 минут, всё-таки с каждым годом и выносливость, и скорость падают. А игроком по типу Пирло Месси не станет, т.к. не будет отрабатывать в обороне
Через 3 года. А по факту, даже через 2, отсчитывая от Копы. Этот год до кубка Америки он однозначно будет активен.
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Теннисный абсолют
Месси надо было перед 2018-м в Зенит, Шальке или Монако переходить
Тогда бы Аргентина вероятно тоже стала бы чемпионом мира
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