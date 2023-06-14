Месси не хочет становиться тренером: «Уверен в своем решении. Хотя многое может измениться»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Зинедин Зидан Интер Майами Футбол

Лионель Месси не планирует становиться тренером после окончания карьеры.

– Вы говорили, что не планируете становиться тренером. Зинедин Зидан тоже раньше говорил, что не хочет быть тренером, но в итоге преуспел в этом. Изменились ли ваши планы после победы на чемпионате мира?

– Нет. В принципе, я всегда говорил, что не хочу быть тренером. И хотя мы знаем, что в будущем может измениться многое, я все еще уверен в этом решении.

– Вы смотрите футбол дома по телевизору? Вам больше нравится смотреть футбол с семьей или в одиночестве?

– Мне нравится смотреть футбол. Я смотрю много игр, самых разных команд. Мне нравится смотреть матчи со своими детьми, им тоже это нравится. Это способ провести время с семьей, – сказал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами».

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11 комментариев

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Black Phoenix
После окончания карьеры любого футболиста важно быть ближе к семье, так как из-за тренировок, игр, вечных переездов и разъездов далеко не всегда имеешь возможность уделять достаточное время родным и близким. Семейный приоритет Месси полностью понятен.
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Илья Олегович
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
посмотри на то, как Месси выглядит в 35, ленив был Роналдо бразилец и Роналдиньо
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Bazilic
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Хахахахах
На таланте можно лет до 28 выезжать
Лео провел лучший турнир в карьере в 36
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Сижу на факсах Барселоны
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Висита Эльмурзаев
Ответ Святослав Федорович
Классный тренер получился бы из Рона. Он, не обладая великим талантом, смог сделать из себя Великого игрока, кто бы к нему как ни относился. А Месси от природы максимально одарён. У него многие вещи сами по себе получаются.
то, что у него нет дриблинга Месси, не значит, что у него нет талант, один из самых одаренных футболистов в истории
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Nikita Filippov
Ответ Святослав Федорович
Классный тренер получился бы из Рона. Он, не обладая великим талантом, смог сделать из себя Великого игрока, кто бы к нему как ни относился. А Месси от природы максимально одарён. У него многие вещи сами по себе получаются.
Будет учить самолюбованию :) он самовлюбленный футболист, нацеленный только на собственные результаты - для тренера не очень хорошие качества. Никто не обесценивает его достижения, просто как тренер он проигрышный вариант.
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