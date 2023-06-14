Месси не хочет становиться тренером: «Уверен в своем решении. Хотя многое может измениться»

Лионель Месси не планирует становиться тренером после окончания карьеры.

– Вы говорили, что не планируете становиться тренером. Зинедин Зидан тоже раньше говорил, что не хочет быть тренером, но в итоге преуспел в этом. Изменились ли ваши планы после победы на чемпионате мира?

– Нет. В принципе, я всегда говорил, что не хочу быть тренером. И хотя мы знаем, что в будущем может измениться многое, я все еще уверен в этом решении.

– Вы смотрите футбол дома по телевизору? Вам больше нравится смотреть футбол с семьей или в одиночестве?

– Мне нравится смотреть футбол. Я смотрю много игр, самых разных команд. Мне нравится смотреть матчи со своими детьми, им тоже это нравится. Это способ провести время с семьей, – сказал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами».