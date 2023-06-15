Газизов может стать гендиректором или вице-президентом махачкалинского «Динамо»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Шамиль Газизов Динамо Махачкала Футбол

Шамиль Газизов войдет в руководство махачкалинского «Динамо».

Функционер приедет в столицу Дагестана 15 июня, сообщает Metaratings.ru. Еще не решено, какую именно должность займет Газизов – он может стать генеральным директором или вице-президентом клуба.

Ранее Газизов занимал пост генерального директора «Уфы». Он покинул клуб после вылета во Вторую лигу. 

В прошедшем сезоне махачкалинское «Динамо» заняло 8-е место в таблице Первой лиги.

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19 комментариев

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Aleksey Yashin
Динамо Махачкала решили опуститься на дно Каспия?)
+20
-4
+16
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Дмитрий Никифоров
Ну зачем его куда-то берут? Развалить еще один клуб?
+12
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+7
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Гекдениз Кардениз
Ответ Дмитрий Никифоров
Ну зачем его куда-то берут? Развалить еще один клуб?
непросто это будет сделать там авторитет рулит криминальный Газизова быстро почикают
+6
-3
+3
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ЧакЧак
в Дагестане красиво , жить лучше в Каспийске
+2
-1
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ЦСКА1960
Ответ Дмитрий Никифоров
Ну зачем его куда-то берут? Развалить еще один клуб?
А не он поднял клуб в РПЛ сначала, прежде чем "развалить"?
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закрыт по беспределу
Ну.. мы ж не знаем, какие там цели у клуба.
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-1
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Kit244098
О, самое оно!)) Смотрите, ребята, он и вас закопает. Рука то уже набита...
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FETISH
Где-то в Тушино салютуют петарды!)))
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Ветер
Газизов с косой. Хорошо что Федун, вовремя, дал ему пинок под зад. Минус одному Динамо быть.
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Eugene88
Ответ Гекдениз Кардениз
непросто это будет сделать там авторитет рулит криминальный Газизова быстро почикают
После того как почикают он в суд пойдет?
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Дмитрий Никифоров
Ответ ЦСКА1960
А не он поднял клуб в РПЛ сначала, прежде чем "развалить"?
поднял, не спорю, но шороха навел в Спартаке не мало + УФА, поэтому его заслуги и гроша не стоят
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rossoneri005
Ответ Гекдениз Кардениз
непросто это будет сделать там авторитет рулит криминальный Газизова быстро почикают
какой ещё авторитет, это республиканский клуб)
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ЦСКА1960
Ответ Aleksey Yashin
Динамо Махачкала решили опуститься на дно Каспия?)
Может они подняться в РПЛ решили, как ФК Уфа?
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