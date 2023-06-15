Газизов может стать гендиректором или вице-президентом махачкалинского «Динамо»

Шамиль Газизов войдет в руководство махачкалинского «Динамо».

Функционер приедет в столицу Дагестана 15 июня, сообщает Metaratings.ru. Еще не решено, какую именно должность займет Газизов – он может стать генеральным директором или вице-президентом клуба.

Ранее Газизов занимал пост генерального директора «Уфы». Он покинул клуб после вылета во Вторую лигу.

В прошедшем сезоне махачкалинское « » заняло 8-е место в таблице лиги.