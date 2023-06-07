Экс-игрок «Анжи» Гасанов задержан с наркотиками в Москве. Возбуждено уголовное дело
Футболиста Шамиля Гасанова задержали с наркотиками.
Как сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против», 6 июня футболист был задержан в Москве. Его остановили его за переход дороги в неположенном месте.
Сотрудников ДПС смутило поведение Гасанова. В ходе досмотра у него нашли сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в сверстке было 0,54 грамма мефедрона. На Шамиля было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.
В настоящий момент Гасанов представляет клуб «Сурхан» из Узбекистана. Ранее он играл за «Анжи», «Енисей», «Балтику» и «Динамо» Махачкала.
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