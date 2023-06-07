Экс-игрок «Анжи» Гасанов задержан с наркотиками в Москве. Возбуждено уголовное дело

Футболиста Шамиля Гасанова задержали с наркотиками.

Как сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против», 6 июня футболист был задержан в Москве. Его остановили его за переход дороги в неположенном месте.

Сотрудников ДПС смутило поведение . В ходе досмотра у него нашли сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в сверстке было 0,54 грамма мефедрона. На Шамиля было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

В настоящий момент Гасанов представляет клуб « » из Узбекистана. Ранее он играл за « », « », «Балтику» и « » Махачкала.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?