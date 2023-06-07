Экс-игрок «Анжи» Гасанов задержан с наркотиками в Москве. Возбуждено уголовное дело

Теги премьер-лига Россия происшествия Первая лига Балтика Анжи Енисей высшая лига Узбекистан Шамиль Гасанов Сурхан Динамо Махачкала Футбол

Футболиста Шамиля Гасанова задержали с наркотиками.

Как сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против», 6 июня футболист был задержан в Москве. Его остановили его за переход дороги в неположенном месте. 

Сотрудников ДПС смутило поведение Гасанова. В ходе досмотра у него нашли сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в сверстке было 0,54 грамма мефедрона. На Шамиля было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

В настоящий момент Гасанов представляет клуб «Сурхан» из Узбекистана. Ранее он играл за «Анжи», «Енисей», «Балтику» и «Динамо» Махачкала. 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

11 комментариев

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Борис Лопатин
Промес: подержи мое пиво..
+10
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TaR
Ну емае, когда нарушаешь что-то серьезное имей хоть мозги не палиться на чем-то мелком
+5
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TaR
Ответ Бронислав Каминский
Да да,переходил в неположенном месте и нашли сверток с полкой мефедрона))
В более полной новости написано что дело было ночью, дорогу он перебегал и было это у Мещерского Парка. Тут к гадалки не ходи)))
+2
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Dastanation
как это относиться к футболу? помнится спортс про дзюбу так говорил
+1
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Бронислав Каминский
Да да,переходил в неположенном месте и нашли сверток с полкой мефедрона))
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Moscwow
С утра был мëд, вечером уже меф
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Super Bock
Когда неправильно понял тренера, про игру на высоких скоростях..
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Roman
Промесик должен помочь брату по разуму и пригласить его в Спартак
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Антон Фалафель
Подрабатывал закладчиком в свободное от футбола время. У меня коллега так делала после работы и на выхах. Теперь сидит.
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Итачи Учиха
Каким нужно быть идиотом, чтобы спиды/соль употреблять, особенно, будучи спортсменом...
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Газонокосильщик Хави
по ходу шнырь промеса
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