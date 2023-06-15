Куман о 2:4 от Хорватии: «Нидерланды сделали все, что могли. Соперник  был надежнее при игре с мячом»

Теги сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Сборная Хорватии по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Роналд Куман объяснил поражение сборной Нидерландов от Хорватии (2:4) в 1/2 финала Лиги наций.

«Я остался доволен первым таймом, но мы скверно начали второй. Полузащита Хорватии перехватила контроль и стала доставлять проблемы. Особенно после пенальти. Видно, что этот состав хорватов уже долгое время играет вместе.

Мы сделали все, что было в наших силах. Давили, когда была возможность, но иногда грешили небрежностью. Хорваты были более надежны при игре с мячом. Именно эта разница просматривалась на протяжении всего матча», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

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5 комментариев

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ɔculpa
Абсолютно гиблая, пугающе безыдейная игра от сборной. Такого стрёма не было даже в первый его период в команде. Единственное положительное впечатление от просмотра для меня это Виффер, очень интересный парень, был лучшим и при обороне, и самым толковым человеком в атаке.
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Андрей Герасимов
Физрук.
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Artemque
Ну, что, Куман? Опять команда не та?
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