Далич о 4:2 с Нидерландами: «Большой успех. У Хорватии будет очередная медаль»

Златко Далич оценил победу сборной Хорватии над Нидерландами (4:2) в 1/2 финала Лиги наций.

«Поздравляю парней. Это победа для всей Хорватии. Обыграть сборную Нидерландов на ее поле со счетом 4:2 – большой успех. У нас будет очередная медаль. Мы ее заслужили.

Это одна из главных побед сборной . Мы победили на их стадионе, пропустив первыми, а потом на 96-й минуте. Это определенно историческая победа», – сказал главный тренер сборной Хорватии.

В финале хорваты сыграют с победителем матча Испания – Италия.

Модрич в шаге от трофея! Голландцы спаслись на 90+6, хорваты классически вынесли в овертайме – и вышли в финал Лиги наций