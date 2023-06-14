Лапорта о «Барсе»: «Главная цель – Ла Лига – достигнута благодаря Хави и игрокам. Но хотим бороться за все трофеи – мы лучший клуб мира»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта деньги Футбол

Жоан Лапорта подвел итоги сезона-2022/23 для «Барселоны».

«Со спортивной точки зрения сезон был хорошим. Главная цель достигнута – мы выиграли Ла Лигу. Во многом это заслуга Хави и его штаба, но также и игроков.

Хочу отметить и работу, проделанную клубом. Это помогло нам достичь приоритетной цели. Но мы хотим большего, и я в первую очередь. Мы требовательны, мы управляем лучшим клубом в мире и мы неделями работали над усилением команды.

В следующем сезоне мы хотим достичь всего. Мы хотим иметь возможность бороться за все трофеи. Это нелегко, потому что у нас большая задолженность. Мы сокращаем ее, но мы должны сократить еще сильнее, чтобы быть стабильными финансово и иметь возможность конкурировать с гарантией успеха», – сказал президент «Барселоны».

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DJIGURDEZ
"а все остальные клубы нам завидуют"
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Человек1991
Барселона величайший клуб мира , в 21 веке в эпоху современного футбола, Барселона чисто по игре была лучшей 20 сезонов в Ла Лиге, также выиграли более 25 Кубков и Суперкубков Испании, на счету 4 Лиги Чемпионов , но было 5-6 судейских беспределов, Барселона должна была проходить дальше.
не кури так много
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edwin_Hubble
Ответ kaka10
После позоров от Ромы, Ливерпуля, Баварии, ПСЖ, двух вылетов в ЛЕ заявлять про "лучший клуб мира" это конечно легкомысленно. Потом удивляются почему все глумятся над рычагом
Он не сказал лучшая команда, а лучший клуб. Несмотря на конские долги, Барса остаётся, если не лучшей, то одной из лучших клубов мира.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ kaka10
После позоров от Ромы, Ливерпуля, Баварии, ПСЖ, двух вылетов в ЛЕ заявлять про "лучший клуб мира" это конечно легкомысленно. Потом удивляются почему все глумятся над рычагом
Получается после 0-4 от Сити реал можно вычеркнуть из топ клубов? или Баварию которая проигрывала разгромно всем подряд? Ливерпуль который чуть не остался без еврокубков?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
После позоров от Ромы, Ливерпуля, Баварии, ПСЖ, двух вылетов в ЛЕ заявлять про "лучший клуб мира" это конечно легкомысленно.

Потом удивляются почему все глумятся над рычагом
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
И в чём он не прав?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Хави за сезон можно смело 5 ставить. Два трофея с Лапортовскими рычагами очень даже не плохо , а для ЛЧ нужны три четыре топовых игрока
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ Человек1991
Барселона величайший клуб мира , в 21 веке в эпоху современного футбола, Барселона чисто по игре была лучшей 20 сезонов в Ла Лиге, также выиграли более 25 Кубков и Суперкубков Испании, на счету 4 Лиги Чемпионов , но было 5-6 судейских беспределов, Барселона должна была проходить дальше.
Особенно с Баварией 8-2 засудили, да?😃
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FanRocstar
Ответ Михо
Особенно с Баварией 8-2 засудили, да?😃
А шо ж твоя Баварка тогда, проиграла Сити?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий