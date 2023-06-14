Лапорта о «Барсе»: «Главная цель – Ла Лига – достигнута благодаря Хави и игрокам. Но хотим бороться за все трофеи – мы лучший клуб мира»

Жоан Лапорта подвел итоги сезона-2022/23 для «Барселоны».

«Со спортивной точки зрения сезон был хорошим. Главная цель достигнута – мы выиграли Ла Лигу. Во многом это заслуга Хави и его штаба, но также и игроков.

Хочу отметить и работу, проделанную клубом. Это помогло нам достичь приоритетной цели. Но мы хотим большего, и я в первую очередь. Мы требовательны, мы управляем лучшим клубом в мире и мы неделями работали над усилением команды.

В следующем сезоне мы хотим достичь всего. Мы хотим иметь возможность бороться за все трофеи. Это нелегко, потому что у нас большая задолженность. Мы сокращаем ее, но мы должны сократить еще сильнее, чтобы быть стабильными финансово и иметь возможность конкурировать с гарантией успеха», – сказал президент «Барселоны».