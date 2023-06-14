Александр Мостовой: «Формат Кубка России неспортивный. Не может команда вылетать, а потом снова играть. Даже футболисты говорили, что уже не понимают, с кем играют»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Александр Мостовой Чемпионат.com Акрон Футбол

Александр Мостовой раскритиковал формат Фонбет Кубка России.

«Многие сейчас снова расхваливают формат Кубка России. А чего его расхваливать? В прошлом году был плохой Кубок? В позапрошлом году тоже был плохой Кубок?

Нынешний формат Кубка России просто неспортивный. Не может команда вылетать, а потом снова играть.

«Акрон» полгода играл, выбивал команды РПЛ, а через три дня о них забыли. Команда могла в финале играть. Я против такого формата, потому что это не по-спортивному.

Даже футболисты говорили, что уже не понимают, с кем играют. В прошлом году ровно так же удался и Кубок, и его финал», – заявил экс-полузащитник «Спартака».

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10 комментариев

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IlyaGrain
Когда прав - тогда прав 🤷🏻‍♂️лучше бы новый турнир сделали , типа кубка лиги
+4
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Cst Cap
Гляди-ка, занятия ещё и не начинались, а ум-то просыпается! Очень правильное мнение
+4
-1
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Hell MASTER
Ответ Константин Эсперов
Кому пришла в голову идея перенести формат из киберспорта на футбол . Самый странный кубок, который я видел из всех ,что есть в мире . Ещё и матчи в феврале были ,когда невозможно играть и можно травму получить.
Странно,не видел тебя в новостях про еврокубки,где ты грозно осуждал что 3 места в группах не вылетают,УЕФА знает что они нерравильно сделали?
Как раз РФС молодцы что взяли шикарный формат и применили его на кубке,увеличив кол-во матчей ввиду отсутствия еврокубков.
То что некоторые дедушки не хотят что-то новое - это понятно.Однако это без этого,ты бы и формат "стандартного плей-офф не увидел",да и ЛЧ в нынешнем виде.
Хороший формат,хорошая организация.
+3
0
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Этот Райола хочет денег
Ну что тут скажешь, время к полуночи, а значит пора Царю, как и другим потусторонним силам, себя проявлять)
+3
-1
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Forte Live
Ну может же адекватно)
+3
-1
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Aleksandr Saraban
Прав на все сто
+2
0
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Hell MASTER
Формат крутой,идеальный.Но гении с мышлением "ыыыы обычный формат лучше" лучше песок стряхнуть с себя.
Ну либо ЛЧ,еврокубки не смотреть)Ведь там тоже "запутанный формат и вообще неспортивно".Третьи места не вылетают и а лиге чемпионов играбт не чемпионы.Звоним в ООН,пусть разбераются)
+2
0
+2
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Константин Эсперов
Кому пришла в голову идея перенести формат из киберспорта на футбол . Самый странный кубок, который я видел из всех ,что есть в мире . Ещё и матчи в феврале были ,когда невозможно играть и можно травму получить.
+1
-1
0
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