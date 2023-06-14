Александр Мостовой: «Формат Кубка России неспортивный. Не может команда вылетать, а потом снова играть. Даже футболисты говорили, что уже не понимают, с кем играют»
Александр Мостовой раскритиковал формат Фонбет Кубка России.
«Многие сейчас снова расхваливают формат Кубка России. А чего его расхваливать? В прошлом году был плохой Кубок? В позапрошлом году тоже был плохой Кубок?
Нынешний формат Кубка России просто неспортивный. Не может команда вылетать, а потом снова играть.
«Акрон» полгода играл, выбивал команды РПЛ, а через три дня о них забыли. Команда могла в финале играть. Я против такого формата, потому что это не по-спортивному.
Даже футболисты говорили, что уже не понимают, с кем играют. В прошлом году ровно так же удался и Кубок, и его финал», – заявил экс-полузащитник «Спартака».
Как раз РФС молодцы что взяли шикарный формат и применили его на кубке,увеличив кол-во матчей ввиду отсутствия еврокубков.
То что некоторые дедушки не хотят что-то новое - это понятно.Однако это без этого,ты бы и формат "стандартного плей-офф не увидел",да и ЛЧ в нынешнем виде.
Хороший формат,хорошая организация.
Ну либо ЛЧ,еврокубки не смотреть)Ведь там тоже "запутанный формат и вообще неспортивно".Третьи места не вылетают и а лиге чемпионов играбт не чемпионы.Звоним в ООН,пусть разбераются)