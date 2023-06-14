Александр Мостовой: «Формат Кубка России неспортивный. Не может команда вылетать, а потом снова играть. Даже футболисты говорили, что уже не понимают, с кем играют»

Александр Мостовой раскритиковал формат Фонбет Кубка России.

«Многие сейчас снова расхваливают формат Кубка России. А чего его расхваливать? В прошлом году был плохой Кубок? В позапрошлом году тоже был плохой Кубок?

Нынешний формат Кубка России просто неспортивный. Не может команда вылетать, а потом снова играть.

« » полгода играл, выбивал команды , а через три дня о них забыли. Команда могла в финале играть. Я против такого формата, потому что это не по-спортивному.

Даже футболисты говорили, что уже не понимают, с кем играют. В прошлом году ровно так же удался и , и его финал», – заявил экс-полузащитник «Спартака».