Мостовой о критиках: «Разбираюсь в футболе намного лучше других. Многим не нравится, 3 гола забили и рассказывают, будто 5 ЛЧ взяли. Скромность всегда вроде украшала, но ни фига»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой дал ответ критикам без такого футбольного прошлого, как у него.

– В вашей книге «По прозвищу Царь» есть такая цитата: «Да, у меня непростой характер, спортивный, боевой, жесткий. Я всегда говорю то, что думаю, никогда не прячусь за чью-то спину. Хотя в жизни стеснительный». Неужели?

– Ну да, я всегда был таким.

– По вам так не скажешь.

– Это сейчас так, потому что время другое – и я начал меняться. Появилось блогерство и так далее, непонятно кто становится популярным, зарабатывает. У кого-то пять классов образования, а он популярный.

Я уж в шутку говорю, может, голым пробежаться по Тверской – и тоже подписчики будут. Я несколько лет назад, до пандемии, только к Instagram подключился.

– Вы и Telegram-канал ведете.

– Ну я ж не бегаю с телефоном. Иногда думаешь, может, правда стать каким-то хамом, вести себя по-другому. Но я же всегда к этому отрицательно относился и отношусь. Я не люблю вот так выбегать, орать, кричать. Зачем?

– Но тем не менее вы открыто говорите о футболе.

– О футболе – конечно. А о чем я могу еще говорить?

Многие начинают критиковать, когда я говорю, что, например, вижу, как кто-то сыграл плохо. Я ведь разбираюсь в футболе, наверное, намного лучше, чем другие. Многим не нравится. Три гола забили за карьеру и ходят рассказывают, будто пять раз Лигу чемпионов выиграли.

Скромность всегда вроде украшала, но потом понимаешь, что ни фига, – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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17 комментариев

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igls54
Саня, угомонись! Ты король, точнее царь, всей вселенной
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blaugrano
Всё больше убеждаюсь, что это троллинг и самоирония, которую Мостовый вывел на новый недосягаемый уровень.
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instasamka
Мостовой на спортс ру сидит под ником Должа. Одинаковый стиль!!!
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Нургалиев Разрешил
Всем бы такой скромности как у Царя
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