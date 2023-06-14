Карпин сказал, что не считает Мостового другом: «Он залепил одно, потом другое». Александр ответил: «Да мне все равно! Когда он появился, Мостовой уже был на виду у всей страны»

Теги Ростов Егор Титов Игорь Ледяхов премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Александр Мостовой Дмитрий Аленичев Виктор Онопко Валерий Карпин Андрей Пятницкий Юрий Никифоров Футбол

Валерий Карпин заявил, что относится к Александру Мостовому как к коллеге, а не другу.

Карпин и Мостовой вместе выступали в составе «Сельты» с 1997 по 2002 год.

– Вы ведь никогда не были друзьями, даже несмотря на долгое совместное время в «Сельте»?

– Нет, конечно. Вот у вас на работе сколько еще людей трудятся?

– Человек 20.

– Вы видитесь каждый день, общаетесь. Но вы дружите?

– Не со всеми.

– Ну вот и все. Ну играли мы вместе, жили в одной комнате. Два русских в «Сельте». Но я, однако, в отпуск с ним вместе ни разу не ездил. А ездил с Никифоровым, который играл в Голландии и с Онопко из «Овьедо». Вот это дружба.

С Мостовым у нас были нормальные отношения, между нами ничего не произошло. Так же, как и у вас с вашими коллегами, с которыми вы видитесь в офисе, ходите вместе покурить или выпить кофе. Но после работы вы ведь не общаетесь. Ровно тоже самое у меня было и с Мостовым. И таких товарищей у меня миллион. Почему-то никто не спрашивает про Аленичева, Титова, Ледяхова или Пятницкого.

– В фильме «Карпин Валера: Любовь, надежда и вера!» Александр достаточно тепло отзывается о вас. Не удивило такое, учитывая его негативную риторику в СМИ?

– Не удивило. Он такой человек – залепил одно, потом залепил другое. А потом третье, четвертое и пятое. Вы теперь понимаете, почему я с ним не дружу? Я – другой человек. Не хуже и не лучше – просто другой, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Позднее Мостовой ответил на реплику Карпина.

«Он со мной играл, а не я. Сперва я играл, потом только они появились, ха-ха. Я же туда поехал первым. До них уже три года играл во Франции и столько же в Португалии, пять лет в СССР. Когда они появились, Мостовой уже был на виду у всей страны.

Да мне все равно! Я тоже не считаю его своим другом. Что здесь такого? Друзей много не бывает», – сказал Мостовой.

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31 комментарий

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Tommy Addams
Мостовому Ютьюб канал нужно открыть
+31
-1
+30
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Theodor Herzl
Раньше был против новостей с Мостовым, а теперь как-то норм - прочитаю пачку футбольных новостей, а потом цитатка Мостового, улыбнусь на контрасте и дальше работать
+30
-1
+29
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Ветер
Жаль конечно, что судьба не сведéт Карпина и Мостового на полях РПЛ, в качестве главных тренеров. С удовольствием посмотрел бы.
Царь, ну получи ты эту чéртову бумажку наконец то.
+17
-1
+16
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ТТХ не фарм клуб
Когда человек говорит о себе в третьем лице, это уже клиника на виду у всей страны
+10
0
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Egor Aleksandrovich
Ответ Tommy Addams
Мостовому Ютьюб канал нужно открыть
пожалуйста, не надо(
+4
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Усатая Козляра
Ответ Ветер
Жаль конечно, что судьба не сведéт Карпина и Мостового на полях РПЛ, в качестве главных тренеров. С удовольствием посмотрел бы. Царь, ну получи ты эту чéртову бумажку наконец то.
противостояние Гаардиолы и Моуриньо нервно закурит в сторонке
+3
0
+3
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Shock In
Говорить о себе в третьем лице - не очень хороший признак для Мостового, хотя мы и так уже наслушались странного
+2
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Харламов Никита
Ответ Tommy Addams
Мостовому Ютьюб канал нужно открыть
мы ЦАРЬ Александр ВЕЛИКИЙ - лицензия ПРО за чеканку ;)
+2
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Айрат Ситдиков
Ответ Tommy Addams
Мостовому Ютьюб канал нужно открыть
Типа трешстримера?)
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Raul Bloodworth
Мост хоть и пустой, но веселый и безобидный персонаж.
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Savardus
Мостовой уже о себе в третьем лице говорит.
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Spartakus1984
Он не понимает что его желчь,обиду,зависть,тупость вся страна наблюдает??Ему про дружбу а он гонор включил свой.
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Айрат Ситдиков
Ответ Ветер
Жаль конечно, что судьба не сведéт Карпина и Мостового на полях РПЛ, в качестве главных тренеров. С удовольствием посмотрел бы. Царь, ну получи ты эту чéртову бумажку наконец то.
Мостовой без блата не сможет получить бумажку, но таких друзей у него нет. Да даже и с бумажкой его агенту нужно будет очень постараться, чтобы его пристроить в команду рпл. Да даже если сможет, то царь ниже топ-5 сам не пойдет) да даже если спартак его позовет, он найдет 1000 причин отказаться, так как сам, наверное, немного понимает, что шансов у него никаких нет. Лучше уж просто с журналистами общаться, голову не мыть и на тв передачи ходить, где все задают тебе тупые вопросы, а ты еще тупо отвечаешь на них.
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SlevinKelevra8
Я думал это невозможно, но Мостовой надоел уже больше, чем Хасбик. Какие бы фильтры включить, чтоб он исчез из моего поля зрения?
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waleri
"Реал" Сан-Себастьян и "Валенсия", пожалуй, будут более статусными, чем "Сельта".
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hulk&boloto
Ответ ТТХ не фарм клуб
Когда человек говорит о себе в третьем лице, это уже клиника на виду у всей страны
Ну, некоторый говорит мы, как Николай2, за всех россиян решает...
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blackwerwolf
Ответ Айрат Ситдиков
Мостовой без блата не сможет получить бумажку, но таких друзей у него нет. Да даже и с бумажкой его агенту нужно будет очень постараться, чтобы его пристроить в команду рпл. Да даже если сможет, то царь ниже топ-5 сам не пойдет) да даже если спартак его позовет, он найдет 1000 причин отказаться, так как сам, наверное, немного понимает, что шансов у него никаких нет. Лучше уж просто с журналистами общаться, голову не мыть и на тв передачи ходить, где все задают тебе тупые вопросы, а ты еще тупо отвечаешь на них.
Думаешь, не моет? А Валера моет?
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blackwerwolf
Им надо организовать хэви-метал-группу. Мостовой на басу будет, Валера на гитаре, Юран на гитаре, Шалимов барабанщик, Семак - менеджер. Олдскул-батя-рок валить будут.
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badaboom
Я тоже не считаю его своим другом. Друзей много не бывает
🤣🤣
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Roman Roman
"... Друзей много не бывает», – сказал Мостовой."
а у него друзья-то есть? хотя б собутыльники?
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RAMIK
Карпин говорит про дружбу, человеческие отношения, а Мостовой про футбол. Вот реально глупый и самовлюбленный человек.
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Lunatic Insane
Мостовой очень бы хотел "поссориться", чтобы хайп словить, но очевидно, что Карпина это не интересует, уж сколько Сашенька пытается Валеру цепануть, всё мимо,
с каждым разом Мост находит свою лужу, пукает в неё, тем и заканчивается
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Средний палец Кирана Тирни
Мостовой приносит рейтинги, можно не тренировать, а «просто мочить, как когда-то Спартак»)))) всех и вся.
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blackwerwolf
Вот так начинается произведение великого русского писателя Гоголя "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем".
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blackwerwolf
Ответ Savardus
Мостовой уже о себе в третьем лице говорит.
Он Царь, ему можно.
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