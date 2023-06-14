Карпин сказал, что не считает Мостового другом: «Он залепил одно, потом другое». Александр ответил: «Да мне все равно! Когда он появился, Мостовой уже был на виду у всей страны»

Валерий Карпин заявил, что относится к Александру Мостовому как к коллеге, а не другу.

Карпин и Мостовой вместе выступали в составе «Сельты» с 1997 по 2002 год.

– Вы ведь никогда не были друзьями, даже несмотря на долгое совместное время в «Сельте»?

– Нет, конечно. Вот у вас на работе сколько еще людей трудятся?

– Человек 20.

– Вы видитесь каждый день, общаетесь. Но вы дружите?



– Не со всеми.

– Ну вот и все. Ну играли мы вместе, жили в одной комнате. Два русских в «Сельте». Но я, однако, в отпуск с ним вместе ни разу не ездил. А ездил с , который играл в Голландии и с из «Овьедо». Вот это дружба.

С Мостовым у нас были нормальные отношения, между нами ничего не произошло. Так же, как и у вас с вашими коллегами, с которыми вы видитесь в офисе, ходите вместе покурить или выпить кофе. Но после работы вы ведь не общаетесь. Ровно тоже самое у меня было и с Мостовым. И таких товарищей у меня миллион. Почему-то никто не спрашивает про , , Ледяхова или Пятницкого.



– В фильме «Карпин Валера: Любовь, надежда и вера!» достаточно тепло отзывается о вас. Не удивило такое, учитывая его негативную риторику в СМИ?

– Не удивило. Он такой человек – залепил одно, потом залепил другое. А потом третье, четвертое и пятое. Вы теперь понимаете, почему я с ним не дружу? Я – другой человек. Не хуже и не лучше – просто другой, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Позднее Мостовой ответил на реплику Карпина.

«Он со мной играл, а не я. Сперва я играл, потом только они появились, ха-ха. Я же туда поехал первым. До них уже три года играл во Франции и столько же в Португалии, пять лет в СССР. Когда они появились, Мостовой уже был на виду у всей страны.

Да мне все равно! Я тоже не считаю его своим другом. Что здесь такого? Друзей много не бывает», – сказал Мостовой.