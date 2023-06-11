Пеп быстрее всех одержал 300 побед с английским клубом – за 413 матчей. Моуринью понадобилось 493 игры, Венгеру – 515

Пеп Гвардиола быстрее всех одержал 300 побед с английским клубом из топ-дивизиона.

Тренеру «Манчестер Сити» понадобилось 413 матчей, чтобы одержать 300 побед.

Экс-тренер «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Жозе Моуринью одержал 300 побед с английскими клубами в 493 матчах.

Экс-тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру и Бобу Пэйсли, работавшему в «Ливерпуле», понадобилось 515 игр.