Пеп быстрее всех одержал 300 побед с английским клубом – за 413 матчей. Моуринью понадобилось 493 игры, Венгеру – 515

Теги Жозе Моуринью Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Боб Пэйсли Футбол

Пеп Гвардиола быстрее всех одержал 300 побед с английским клубом из топ-дивизиона.

Тренеру «Манчестер Сити» понадобилось 413 матчей, чтобы одержать 300 побед.

Экс-тренер «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Жозе Моуринью одержал 300 побед с английскими клубами в 493 матчах.

Экс-тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру и Бобу Пэйсли, работавшему в «Ливерпуле», понадобилось 515 игр.

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13 комментариев

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Гегенпрессинг Рангника
Это не в счёт. Пока Пеп не выиграет с омским гезмясом эльче или не выиграет лигу конференций с базелями как мавр, то в глазах таких экспертов как Должунь он будет физруком)
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+20
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Santa-Barbara
Почему-то многие забывают, что первым денежным мешком в истории был Челси Абрамовича, который в 2000-х возглавил именно Маур. И ничего толком с ним не выиграл. Хороший пример того, что не в деньгах дело.
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S.Laposter
Только 👏🏻
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Ихарь Окенфэйлов
Пеп и здесь в одни ворота уничтожил сбитого Жо, покорителя 7 места в Серии А!
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Александр Белов
Сколько - сколько там понадобилось великому Ферги? Так, для любопытства.
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Мельников Михаил
Пеп задал такую планку, что удивляет не три сотни побед, а 113 матчей без них.
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AF007
Ответ Александр Белов
Сколько - сколько там понадобилось великому Ферги? Так, для любопытства.
Великий Ферги первые 6 лет тренировал Мю на уровне Лэмпарда
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rti2ckoni
Юргену осталось добыть 34 победы в 59 матчах, чтобы опередить Моуриньо:
https://www.lfchistory.net/Managers/Statistics
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Андрей Andrey
Пепка съел конфетку 🤣
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Это не в счёт. Пока Пеп не выиграет с омским гезмясом эльче или не выиграет лигу конференций с базелями как мавр, то в глазах таких экспертов как Должунь он будет физруком)
Это вообще чёрный год для персофанов сбитого Жо. Пока тот попадает в Лигу Европы, благодаря штрафу Ювентуса, Пеп спокойно делает требл.
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Jedemdasseine
Ответ Santa-Barbara
Почему-то многие забывают, что первым денежным мешком в истории был Челси Абрамовича, который в 2000-х возглавил именно Маур. И ничего толком с ним не выиграл. Хороший пример того, что не в деньгах дело.
Они раньше появились. Могу путать, но Блэкберн, вроде, может к этой категории относиться. Милан, когда Берлускони его только взял. Много таких бывало и до Челси. На Сити взбеленились из-за ближневосточных денег в первую очередь. Фанаты манчестерские в один голос о расистских предрассудках говорят. И все эти расследования проводят в отношении них, а не Боули условного именно по тем же ксенофобским причинам.
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Мельников Михаил
Ответ Santa-Barbara
Почему-то многие забывают, что первым денежным мешком в истории был Челси Абрамовича, который в 2000-х возглавил именно Маур. И ничего толком с ним не выиграл. Хороший пример того, что не в деньгах дело.
Правды ради, когда Маур попал в тот денежный мешок, и сам мешок ещё только учился быть большим клубом, и Маур ещё только учился быть большим тренером.
Пеп, в этом смысле, оказался в более выгодном положении. Когда он пришел в Сити там уже все было на торговом уровне. И сам он уже имел за спиной топовый опыт.

Тренерская карьера Пепа вообще идеальна пока. Но ко всему, ему удалось и избежать работы с такими работодателями, как Абрамович, Леви и Вудворд. Если честно, очень сомневаюсь, что с этими персонажами у него получилось бы выстроить свою систему.
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