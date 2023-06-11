Пеп быстрее всех одержал 300 побед с английским клубом – за 413 матчей. Моуринью понадобилось 493 игры, Венгеру – 515
Пеп Гвардиола быстрее всех одержал 300 побед с английским клубом из топ-дивизиона.
Тренеру «Манчестер Сити» понадобилось 413 матчей, чтобы одержать 300 побед.
Экс-тренер «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Жозе Моуринью одержал 300 побед с английскими клубами в 493 матчах.
Экс-тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру и Бобу Пэйсли, работавшему в «Ливерпуле», понадобилось 515 игр.
https://www.lfchistory.net/Managers/Statistics
Пеп, в этом смысле, оказался в более выгодном положении. Когда он пришел в Сити там уже все было на торговом уровне. И сам он уже имел за спиной топовый опыт.
Тренерская карьера Пепа вообще идеальна пока. Но ко всему, ему удалось и избежать работы с такими работодателями, как Абрамович, Леви и Вудворд. Если честно, очень сомневаюсь, что с этими персонажами у него получилось бы выстроить свою систему.