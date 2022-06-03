Макрон о Мбаппе: «Роль президента – защищать интересы страны. Я посоветовал ему остаться во Франции»

Президент Франции прокомментировал решение остаться в .

Французский футболист подписал новое соглашение с парижанами до 2025 года, отклонив предложение «Реала».

– Килиан Мбаппе сказал, что вы обсуждали его решение остаться в «ПСЖ». Какую роль вы сыграли в этом?

– Уверяю вас, что не вмешиваюсь в трансферы (смеется)!

Я как и любой гражданин когда дело доходит до спорта, хочу увидеть хорошую игру и поддержать команду – в данном случае «Марсель».

У меня был разговор с Килианом Мбаппе. Я просто посоветовал ему остаться во Франции.

Когда вас спрашивают в неформальной и дружеской форме, роль президента состоит в том, чтобы защищать интересы страны, – сказал .

«ПСЖ» собирается платить Мбаппе по миллиону в неделю. Он не обогнал Месси, но Килиана хотели сохранить эмир Катара и Макрон