Макрон о Мбаппе: «Роль президента – защищать интересы страны. Я посоветовал ему остаться во Франции»

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Президент Франции прокомментировал решение Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Французский футболист подписал новое соглашение с парижанами до 2025 года, отклонив предложение «Реала». 

– Килиан Мбаппе сказал, что вы обсуждали его решение остаться в «ПСЖ». Какую роль вы сыграли в этом?

– Уверяю вас, что не вмешиваюсь в трансферы (смеется)!

Я как и любой гражданин когда дело доходит до спорта, хочу увидеть хорошую игру и поддержать команду – в данном случае «Марсель».

У меня был разговор с Килианом Мбаппе. Я просто посоветовал ему остаться во Франции.

Когда вас спрашивают в неформальной и дружеской форме, роль президента состоит в том, чтобы защищать интересы страны, – сказал Эммануэль Макрон.

«ПСЖ» собирается платить Мбаппе по миллиону в неделю. Он не обогнал Месси, но Килиана хотели сохранить эмир Катара и Макрон

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