Килиан Мбаппе: «Макрон и Саркози посоветовали мне остаться в «ПСЖ». Франции не нужно стыдиться своего футбола»

сказал, что обсуждал свое будущее с бывшим и нынешним президентом Франции.

«Эммануэль Макрон и Николя Саркози посоветовали мне остаться в «ПСЖ», – сказал форвард в интервью Canal+.

На сегодняшней пресс-конференции по случаю подписания нового контракта с француз рассказал об общении с Макроном подробнее.

– Мы разговаривали много раз. Скажу так: это был хороший совет. Он хотел, чтобы я остался, и это было частью переговоров. Макрон – один из многих, с кем я говорил о футболе. Очевидно, что футбол изменился, и теперь он занимает важное место в жизни общества.

– Вы можете рассказать нам о статусе амбассадора Франции, который у вас есть?

– Если я амбассадор, то вы должны мне за это платить (смеется).

Наш чемпионат сильно критиковали за то, что мы недостаточно его защищаем. Не нужно считать, что мы лучше, чем есть на самом деле, но не нужно и стыдиться своего футбола.

У Франции важное место в футболе, нужно помнить об этом. У меня была возможность побывать в других странах, и там люди гордятся своим футболом. Было бы здорово, если бы и тут было так, – сказал Мбаппе.

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