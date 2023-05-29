Мостовой о драке сборных России и Франции: «Дрался Карпин, я разнимал. Я б тоже долбанул кому-нибудь, будь в футболе такие правила, как в хоккее: две минуты посидел – и все»

Теги драки премьер-лига Россия Сборная Франции по футболу Сборная России по футболу Александр Мостовой Зинедин Зидан Валерий Карпин Биксант Лизаразю Это футбол, брат! Футбол

Александр Мостовой вспомнил драку в матче сборных России и Франции в 2002 году.

Драка произошла в товарищеском матче на «Стад де Франс» после фола Биксанта Лизаразю на Валерии Карпине. Потасовка продолжилась в подтрибунном помещении после игры.

– Мы слышали, что ты считаешь себя круче Зидана. Было такое?

–  Нет, нет, никогда. Мы же с Зиданом часто пересекались, потому что мы во Франции играли друг против друга, он в «Бордо», а я в «Кане», в «Страсбурге». Потом в Испании. Россия – Франция, две игры было.

– Где дрались в раздевалке!

– Дрался Карпин, я разнимал.

Самое сильное в той истории то, что происходили в подтрибунном помещении. Там же уже камер не было. На поле все толкались, кто-то кого-то разнимал, ясно, что никто никого не ударил. Это ж не хоккей, правильно? В хоккее там можно долбануть – и ничего, на две минуты. Если б в футболе такие правила были, я бы тоже кому-нибудь долбанул. Две минуты посидел – и все.

А вот когда мы все хлынули в подтрибунку, там уже началось: там уже кому-то кто-то залепил, как-то ответил, там стояли темные охранники двухметровые, конечно, там тяжело было, по-моему, ему тоже кто-то засандалил, одному. Но он потом одной рукой снес там человек пять, наверное. Там действительно потолкались и побились.

Самое интересное, что в те времена было модно... ну не модно – престижно меняться майками, у маек этих было, мы с любой командой всегда менялись. А вот в этом случае все майки выбрасывали. Там кто-то пошел за майкой, ему: «да пошел ты, на ее!» – в коридор выбрасываю, оттуда русская летит – раз, оттуда французская.  

– В самой трансляции было видно, когда во второй или третий раз Зидан с Карпиным закусились, и Карпин смотрит на Зидана и говорит ему по-русски!

– Подожди, ну там стоял я рядом и переводил на французский, понимаешь? Я же французский потом знал уже хорошо, – сказал бывший игрок сборной России в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!»

Драка Карпина и Зидана была не только на поле: под трибунами Валере поставили синяк, Мостовому дали под дых, а французскому администратору – в челюсть

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34 комментария

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Михо
Царь не считает себя круче Зидана. Положительная динамика наметилась
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charly_54
Ответ Михо
Царь не считает себя круче Зидана. Положительная динамика наметилась
Так человек учиться пошёл, вот первые плоды
+38
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Chuha-Motibg
Франко-испанский Царь-переводчик
+36
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arsenal.ave
Ответ Chuha-Motibg
Франко-испанский Царь-переводчик
Без корочки
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Oleg Olegov
"– Подожди, ну там стоял я рядом и переводил на французский, понимаешь?"

Et alors? Ept
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invincible
«Дрался Карпин»
Потом «кто-то кого-то разнимал», «кому-то кто-то залепил».

Все по полочкам Царь разложил)
+14
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Хуго Бенетнаш
Ответ LifeSpartak
Карпин мужик,за себя за сборную стоял,а ты как крыса бегал и разнимал за спинами прятался!
Ну давай начнём с того, что у Мостового нет сертификата бойца и лицензии охранника, умеющего применять бойцовские навыки, а так бы он конечно всех порвал, это да…
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добрый грек
Мостовой Зидану: а ещё, он называл тебя земляным червяком!
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_FoX-
Ответ Chuha-Motibg
Франко-испанский Царь-переводчик
Царь-толмач тогда уж)
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Архитектор Мендисабаль
Кто-то долбанул, кто-то разнимал, кто-то посылал, кто-то выбрасывал майки, кто-то закусился, кто-то толкался, кто-то засандалил, кто-то залепил... Царь уже хорошо знал французский и просто всё происходящее переводил Зидану. Поток сознания от Царя...
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Доктор Броманталь
Западная пресса «Наконец стало известно кто научил Матерацци оскорблять Зидана. Это был русский Карпин !»
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dmitry.tchidakin
Зидан был грязным и подлым футболистом. Карпин часто пересекался с ним на полях Испании и знал его суть, поэтому и наехал.
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NottinghamForest
Не царское это дело - драться. Пускай Карпин дерётся
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mascinista
Ничо не понял. Так кто там в подтрибунке победил? Охранник что-ли?
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D-eisler@yandex.ru
Я б боднул, меня держали
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Конифеев
Кто переводил сию несуразицу?
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za_vsu_xypmy
каждая новость с царем вызывает улыбку. я не понял только как можно начать предложение с "где" и закончить восклицательным знаком, интервьюер задавал вопросы или орал на царя?
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Доктор Броманталь
« Но он потом одной рукой снес там человек пять, наверное».

А по внешнему виду Карпина и не скажешь что он такой боец.
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Добрый Ретроград
И правильно. Не царское это дело - култышками махать.
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nikolai 75
Саня тафгай.это было бы интересно
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Ромарио Влас
царь сказал,что он теперь бог)
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Demedieu
Не царское это дело - драться, для этого есть верные гвардейцы
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МихаилДжекович
Камрады поясните за майки. Ничо не понял.
"в те времена было модно... ну не модно – престижно меняться майками, у маек этих было, мы с любой командой всегда менялись. А вот в этом случае все майки выбрасывали. Там кто-то пошел за майкой, ему: «да пошел ты, на ее!» – в коридор выбрасываю, оттуда русская летит – раз, оттуда французская." (с)

кто за майками ходил ? куда ? до драки или после драки ? кто выбрасывал ? зачем ? поменялись а потом выкинули ? или че ? ни хера не понял...
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sashka.loker
разве в хоккее за драку всего две минуты дают?
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Pavel Sobyanin
Двухметровые охранники из подтрибунки с матча Франция - Россия. Где они сейчас?
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