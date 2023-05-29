Мостовой о драке сборных России и Франции: «Дрался Карпин, я разнимал. Я б тоже долбанул кому-нибудь, будь в футболе такие правила, как в хоккее: две минуты посидел – и все»
Александр Мостовой вспомнил драку в матче сборных России и Франции в 2002 году.
Драка произошла в товарищеском матче на «Стад де Франс» после фола Биксанта Лизаразю на Валерии Карпине. Потасовка продолжилась в подтрибунном помещении после игры.
– Мы слышали, что ты считаешь себя круче Зидана. Было такое?
– Нет, нет, никогда. Мы же с Зиданом часто пересекались, потому что мы во Франции играли друг против друга, он в «Бордо», а я в «Кане», в «Страсбурге». Потом в Испании. Россия – Франция, две игры было.
– Где дрались в раздевалке!
– Дрался Карпин, я разнимал.
Самое сильное в той истории то, что происходили в подтрибунном помещении. Там же уже камер не было. На поле все толкались, кто-то кого-то разнимал, ясно, что никто никого не ударил. Это ж не хоккей, правильно? В хоккее там можно долбануть – и ничего, на две минуты. Если б в футболе такие правила были, я бы тоже кому-нибудь долбанул. Две минуты посидел – и все.
А вот когда мы все хлынули в подтрибунку, там уже началось: там уже кому-то кто-то залепил, как-то ответил, там стояли темные охранники двухметровые, конечно, там тяжело было, по-моему, ему тоже кто-то засандалил, одному. Но он потом одной рукой снес там человек пять, наверное. Там действительно потолкались и побились.
Самое интересное, что в те времена было модно... ну не модно – престижно меняться майками, у маек этих было, мы с любой командой всегда менялись. А вот в этом случае все майки выбрасывали. Там кто-то пошел за майкой, ему: «да пошел ты, на ее!» – в коридор выбрасываю, оттуда русская летит – раз, оттуда французская.
– В самой трансляции было видно, когда во второй или третий раз Зидан с Карпиным закусились, и Карпин смотрит на Зидана и говорит ему по-русски!
– Подожди, ну там стоял я рядом и переводил на французский, понимаешь? Я же французский потом знал уже хорошо, – сказал бывший игрок сборной России в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!»
Драка Карпина и Зидана была не только на поле: под трибунами Валере поставили синяк, Мостовому дали под дых, а французскому администратору – в челюсть
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Et alors? Ept
Потом «кто-то кого-то разнимал», «кому-то кто-то залепил».
Все по полочкам Царь разложил)
А по внешнему виду Карпина и не скажешь что он такой боец.
"в те времена было модно... ну не модно – престижно меняться майками, у маек этих было, мы с любой командой всегда менялись. А вот в этом случае все майки выбрасывали. Там кто-то пошел за майкой, ему: «да пошел ты, на ее!» – в коридор выбрасываю, оттуда русская летит – раз, оттуда французская." (с)
кто за майками ходил ? куда ? до драки или после драки ? кто выбрасывал ? зачем ? поменялись а потом выкинули ? или че ? ни хера не понял...