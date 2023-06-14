Альба о финансовых трудностях «Барсы»: «Проблема не во мне, моя совесть чиста. Я всегда помогал клубу»

Теги Барселона Ла Лига Жорди Альба деньги Футбол

Жорди Альба высказался об уходе из «Барселоны».

«Я допускал ошибки, делал вещи, которых можно было избежать, говорил слова, которые не должен был произносить. За это тебя критикуют. Это нормально. Невозможно нравиться всем. Но было столько лжи. Иногда люди смешивают игроков с вещами, которые никак к ним не относятся. В конце концов правда обнаружилась. Президент, который несет ответственность за клуб, у которого есть все счета, сказал, что я ушел красиво, что мне благодарны.

Все мы знаем об экономических потребностях клуба, но не бывает так, что дело в одном игроке. Я всегда говорил, что проблема не во мне. Моя совесть всегда была чиста. Я совершал правильные поступки и всегда помогал клубу. И клуб всегда помогал мне. В конце концов люди осознали это. Клуб и люди знают, какой я. Если я что-то говорю, значит, это правда. Я не могу контролировать то, что обо мне говорят, каждые 5-10 дней опровергать все это.

Тренер решил, что я должен реже выходить на поле. Думаю, я был хорош, когда мне давали шанс сыграть. Нелегко принять это, когда ты 10 лет подряд выходил в каждом матче.

Клуб знает, какие усилия я прилагал в определенные моменты, что я делаю, уходя сейчас. Мне дали шанс остаться еще на год. Это было очень легко сделать. Это мой дом. Но я подумал, что отойти в сторону – это правильно и честно. Никто меня не вынуждал», – сказал бывший защитник «Барселоны».

Альба выступал за «Барселону» с 2012 года. С клубом он 6 раз выиграл Ла Лигу, 5 раз взял Кубок Испании, 4 раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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17 комментариев

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Sundance Neeskens
"Я говорил слова, которые не должен был произносить."
"Если я что-то говорю, значит, это правда."
Логика от Жорди.
Вместо того, чтобы оставить уже всё в прошлом после хороших церемоний прощания, он продолжает накидывать какой он ферзь и как видите ли помог клубу, при этом умалчивая то, как высасывал все доходы клуба со своими дружбанами Пике, Месси, Бускетсом, Суаресом и т.д.
+10
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Верховный Лорд
Если все адекватные фаны Барсы скинутся по 1000 рублей на трансферы, то можно новые бутсы Гави купить
+17
-12
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Итачи Учиха
Ответ Sundance Neeskens
"Я говорил слова, которые не должен был произносить." "Если я что-то говорю, значит, это правда." Логика от Жорди. Вместо того, чтобы оставить уже всё в прошлом после хороших церемоний прощания, он продолжает накидывать какой он ферзь и как видите ли помог клубу, при этом умалчивая то, как высасывал все доходы клуба со своими дружбанами Пике, Месси, Бускетсом, Суаресом и т.д.
Ну наконец-то об этом кто-то говорит, кроме меня. Не стоит забывать и про контракты Ракитича, Умтити, Турана, и, к слову, Френки, который все ещё является одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире

Несмотря на все заслуги Месси, после ухода Неймара он выбил себе жирный контракт на 100 лямов, а затем и все лидеры подтянулись под ЗП в 15-20 мультов в год. Нигде такого беспредела не было.

Так что вина за текущее фин положение клуба лежит не только на безмозглом Бартомеу, но и наглых звёздах, которые при таких же позорно сливались в ЛЧ от Юве, Ромы, Ливерпуля и Баварии.
+5
-1
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Ya_Mama
Откровенно говоря, весь капитанский состав при Барто по сути согласился на взятку за невмешательство в дела клуба в виде абсолютно нерыночных контрактов.
Интересное совпадение, что Лапорта слил уже почти всех, Роберто следующий.
+4
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Сикарио
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Сикарио
Ответ Moscwow
Хорошо было при Бартомеу, тот денег не жалел на зп, Негрейре платил, тренеров по приказу гнома увольнял/нанимал, друзей в команду покупал, а Лапорта не такой лох оказался и просек кто клуб топил на дно
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Сикарио
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
ну это бан)
ты ошиблась, солдатка, но у модера в сине-гранатовых трусах по ходу подгорело от правды))
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Пепси пеналдувич
Ответ Верховный Лорд
Если все адекватные фаны Барсы скинутся по 1000 рублей на трансферы, то можно новые бутсы Гави купить
Могу бонусами спасибо отправить?
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Mamontilo
Ответ Итачи Учиха
Ну наконец-то об этом кто-то говорит, кроме меня. Не стоит забывать и про контракты Ракитича, Умтити, Турана, и, к слову, Френки, который все ещё является одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире Несмотря на все заслуги Месси, после ухода Неймара он выбил себе жирный контракт на 100 лямов, а затем и все лидеры подтянулись под ЗП в 15-20 мультов в год. Нигде такого беспредела не было. Так что вина за текущее фин положение клуба лежит не только на безмозглом Бартомеу, но и наглых звёздах, которые при таких же позорно сливались в ЛЧ от Юве, Ромы, Ливерпуля и Баварии.
мысли хейтеров всегда сливаются в экстазе, почему вы удивились, что ваши оригинальные мысли совпали?
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Mamontilo
Ответ Ya_Mama
Откровенно говоря, весь капитанский состав при Барто по сути согласился на взятку за невмешательство в дела клуба в виде абсолютно нерыночных контрактов. Интересное совпадение, что Лапорта слил уже почти всех, Роберто следующий.
или не следующий
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