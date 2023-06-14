37-летний Модрич о будущем в сборной Хорватии: «Уже принял решение. Поговорим после Лиги наций»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Лига наций УЕФА Футбол

Лука Модрич заявил, что его будущее в сборной Хорватии станет известно после Лиги наций.

Полузащитник «Реала» высказался в преддверии матча 1/2 финала турнира против Нидерландов.

«На данный момент я всеми мыслями связан с Лигой наций, а о моей карьере можно будет поговорить после турнира.

Я уже принял решение о своем будущем в сборной, но пока не хочу его раскрывать», – сказал 37-летний Модрич.

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7 комментариев

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nikolozi33
Любое решение Луки будет правильным.
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Sabrer
Похоже, что уйдёт из сборной
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Iker El Santo
не удивлюсь,если Лукита со своим футбольным долголетием еще пару лет за шашечных поиграет
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Marcus-light
Ещё 5 лет в сборной, замены пока даже в перспективе нет
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dmitry.tchidakin
Верно мыслит старичелло! Зидан спёкся в 34, а этот на вершине в 37 и штурмует новые высоты!
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Азамат
Ответ Sabrer
Похоже, что уйдёт из сборной
Скорее всего после евро
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