37-летний Модрич о будущем в сборной Хорватии: «Уже принял решение. Поговорим после Лиги наций»
Лука Модрич заявил, что его будущее в сборной Хорватии станет известно после Лиги наций.
Полузащитник «Реала» высказался в преддверии матча 1/2 финала турнира против Нидерландов.
«На данный момент я всеми мыслями связан с Лигой наций, а о моей карьере можно будет поговорить после турнира.
Я уже принял решение о своем будущем в сборной, но пока не хочу его раскрывать», – сказал 37-летний Модрич.
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