37-летний Модрич о будущем в сборной Хорватии: «Уже принял решение. Поговорим после Лиги наций»

Лука Модрич заявил, что его будущее в сборной Хорватии станет известно после Лиги наций.

Полузащитник « » высказался в преддверии матча 1/2 финала турнира против Нидерландов.

«На данный момент я всеми мыслями связан с , а о моей карьере можно будет поговорить после турнира.

Я уже принял решение о своем будущем в сборной, но пока не хочу его раскрывать», – сказал 37-летний .