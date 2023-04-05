Модрича тревожит, что «Реал» не предлагает новый контракт. В клубе сомневаются из-за возраста хавбека
Лука Модрич огорчен из-за неготовности «Реала» продлевать с ним контракт
Как сообщает Goal, хавбек уже несколько месяцев ждет начала переговоров о продлении соглашения, рассчитанного до лета 2023-го. Он хочет остаться еще как минимум на год, и ему неприятно, что никаких контактов на этот счет пока не было – подобное происходит впервые.
В «Реале» еще обдумывают, как поступить, учитывая возраст Модрича и его статус. В клубе недовольны тем, что 37-летний футболист не завершил карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022.
В текущем сезоне полузащитник провел 24 матча в Ла Лиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Не было никаких переговоров, Модрич ждет, пока клуб сам предложит начать переговоры, клуб же ждет окончания сезона - не хочет, чтобы игроки (а их - с заканчивающимися контрактами - достаточно) отвлекались на финансовую составляющую, а были сосредоточены на предстоящих матчах.
Лично я считаю этот подход правильным, но у этого подхода есть свои минусы: всем просто не сидится, все начинают обсуждать это, а журналистам как раз такой повод и нужен.
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Арабы будут ссать кипятком! Вуууух🔥🔥🔥🔥🔥
На месте Модрича я бы так и сделал бы! Сколько уже можно в Европе бегать. Всё что можно было Лука уже выиграл. Думаю ему 100-150 лямов $ вполе дали бы.
Всегда с трансферами угадывать невозможно, кто мог предположить что Азар так сдуется.
Сборник 2013-2023.
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Винисиус закончит, а Реал так и будет думать продлевать Модрича или нет.
Реально порой читая коменты спортса можно было б хороший менеджмент набрать , чем который реально раьотает в Реале