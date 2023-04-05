Модрича тревожит, что «Реал» не предлагает новый контракт. В клубе сомневаются из-за возраста хавбека

Лука Модрич огорчен из-за неготовности «Реала» продлевать с ним контракт

Как сообщает Goal, хавбек уже несколько месяцев ждет начала переговоров о продлении соглашения, рассчитанного до лета 2023-го. Он хочет остаться еще как минимум на год, и ему неприятно, что никаких контактов на этот счет пока не было – подобное происходит впервые.

В « » еще обдумывают, как поступить, учитывая возраст и его статус. В клубе недовольны тем, что 37-летний футболист не завершил карьеру в сборной после ЧМ-2022.

В текущем сезоне полузащитник провел 24 матча в и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.