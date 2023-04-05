Модрича тревожит, что «Реал» не предлагает новый контракт. В клубе сомневаются из-за возраста хавбека

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Футбол

Лука Модрич огорчен из-за неготовности «Реала» продлевать с ним контракт

Как сообщает Goal, хавбек уже несколько месяцев ждет начала переговоров о продлении соглашения, рассчитанного до лета 2023-го. Он хочет остаться еще как минимум на год, и ему неприятно, что никаких контактов на этот счет пока не было – подобное происходит впервые.

В «Реале» еще обдумывают, как поступить, учитывая возраст Модрича и его статус. В клубе недовольны тем, что 37-летний футболист не завершил карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022.

В текущем сезоне полузащитник провел 24 матча в Ла Лиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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63 комментария

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Harut Hovsepyan
Ответ Joni Arm
Понижение зарплаты и скамейка запасных ,это для тебя любой ценой ?
Сколько можно верить каждому второму бреду этих журналистов? 🤦🏻‍♂️

Не было никаких переговоров, Модрич ждет, пока клуб сам предложит начать переговоры, клуб же ждет окончания сезона - не хочет, чтобы игроки (а их - с заканчивающимися контрактами - достаточно) отвлекались на финансовую составляющую, а были сосредоточены на предстоящих матчах.

Лично я считаю этот подход правильным, но у этого подхода есть свои минусы: всем просто не сидится, все начинают обсуждать это, а журналистам как раз такой повод и нужен.
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Бобынин
Чё там думать. Продлевайте жо 45. Он вечный как Том Брэди.
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Osodj Djhshs
Ответ Artem Piatkov
Странно это слышать Пашет больше, чем молодые и продуктивнее любого Азара (за которого 120+40 отдали) А они ещё сомневаются. Самое кринжовое руководство🤦 Зато когда за ноунейма Йовича 60 млн отдать, тогда сомнений нет 😄🙆 Боже, это ж за деньги, потраченные на Азара (120+40), Йовича (63) и Рейньера (30) можно было уже давно Халланда и Мбаппе купить 🤦🤦🤦
Ты лучше посчитай каутиньо, дембеле (280млн) гриззмана (120млн)
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quaterbackathome
Ответ Artem Piatkov
Странно это слышать Пашет больше, чем молодые и продуктивнее любого Азара (за которого 120+40 отдали) А они ещё сомневаются. Самое кринжовое руководство🤦 Зато когда за ноунейма Йовича 60 млн отдать, тогда сомнений нет 😄🙆 Боже, это ж за деньги, потраченные на Азара (120+40), Йовича (63) и Рейньера (30) можно было уже давно Халланда и Мбаппе купить 🤦🤦🤦
Кайф задним умом размышлять)
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Иван Иванов
Блин, реально надо вот как сделать:
"Модрич и Роналду в Аль Насре" vs. "Месси и Бускетс в Аль Хилаль"
Арабы будут ссать кипятком! Вуууух🔥🔥🔥🔥🔥
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Михаил Пивненко
Типичный реал. Касильяс не даст соврать!
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Иван Иванов
А может Модричу в Аль Хилаль к Месси или в Аль Наср к Роналду, а? Представьте, как арабы обоссутся! А Модрич деньжат заработает. 😎
На месте Модрича я бы так и сделал бы! Сколько уже можно в Европе бегать. Всё что можно было Лука уже выиграл. Думаю ему 100-150 лямов $ вполе дали бы.
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Михаил Сафонов
Ответ M'bappe say's hello!
Модрич для Р.Мадрид, это как Бускетс для Барселоны
Аххахах, что за чушь?
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Analjinn
Ответ Artem Piatkov
Странно это слышать Пашет больше, чем молодые и продуктивнее любого Азара (за которого 120+40 отдали) А они ещё сомневаются. Самое кринжовое руководство🤦 Зато когда за ноунейма Йовича 60 млн отдать, тогда сомнений нет 😄🙆 Боже, это ж за деньги, потраченные на Азара (120+40), Йовича (63) и Рейньера (30) можно было уже давно Халланда и Мбаппе купить 🤦🤦🤦
Может наоборот Реал что-то правильное делает что позволяет взять за 5 лет четыре лиги чемпионов?

Всегда с трансферами угадывать невозможно, кто мог предположить что Азар так сдуется.
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Arthurino
Ответ <~Inter~>
Тоже самое фанаты Реала говорили про Рауля, Алонсо и Рамоса, но ни один из них не закончил карьеру в Реале
Это что за очередные сказки? Рауль покинул Реал из-за проигранной конкуренции Бензу и Игуаину, сейчас работает в клубе и имеет шансы возглавить главную команду. Алонсо? У него истекал контракт в конце сезона 13/14, они с клубом продлили его на год, чтобы испанец не уходил бесплатно и спокойно покинул клуб, зная, что ему возьмут замену в лице Ильяры. 10 млн за 33-летнего опорника, это даже сейчас может показаться большой суммой, а тогда и вовсе сумма была отличная. Ну про Рамоса просто смешно писать. Все буквально пару лет назад происходило, неужели память, как у рыбки? Он пропустил почти весь свой последний сезон в Реале, поэтому его и не продлили, и, как показало время, сделали правильно, ибо свой первый сезон в ПСЖ он тоже провёл в лазарете. Никто из них и близко не был так же хорош, как Модрич сейчас. Если его и не продлят, то только из-за покупки дорогостоящего полузащитника, но я уверен, что Лука еще на год останется
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Z i Z u
Вообще не переживаю. Продлят.
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Analjinn
Модрич - настоящий бриллиант, но надо как-то двигаться вперёд.
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Laker1986
Утка
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buFFon
Давай в Юве🙏
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Francesc Fàbregas
Все новости о стареющем Модриче.
Сборник 2013-2023.
Лучшее
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Francesc Fàbregas
Ответ Рашпель793
Без шуток, уже лет 5 читаю о том, что вот в следующем сезоне постаревший Модрич точно сдуется, надо отпускать. А Лука продолжает тащить. Ему уже просто нужно дать бессрочный контракт. Захотел сам - продлил на год. Не захотел - ушёл или карьеру завершил. Уж Лука заслуживает и контракт новый и завершения карьеры именно в Реале.
Так и есть.
Винисиус закончит, а Реал так и будет думать продлевать Модрича или нет.
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Slavick Nemkovsky
Ответ <~Inter~>
У Переса своеобразное отношение к возрастным игрокам. Он не держится за них даже если они легенды клуба. Из Реала и Роналду уходил будучи топ игроком, и Хаби Алонсо, и Рауль в Шальке доказывал свой высокий уровень, и Рамос показывает достойную игру в Париже
На Роналду клуб заработал 100 млн и он уже шёл на спад конечно. Ну и Рауль в Шальке показывал топ уровень - это смешно) уже тот факт, что он перешёл в Шальке это не уровень
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SaH4r.
шёл 2072 год, 67 летний Модрич выигрывает 25-ую ЛЧ с Реалом и устанавливает межгалактический рекорд
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Doniyor Safarov
К сожалению Перес не церемонится с легендами
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Андрей Синецкий
Как Азара брать они молодцы , как удержать легенду , то просто жесть )
Реально порой читая коменты спортса можно было б хороший менеджмент набрать , чем который реально раьотает в Реале
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Теннисный абсолют
Руководство совсем тю-тю? Модрич топище.
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Slavick Nemkovsky
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Модрич до сих пор лучший в команде. Не продлить будет ошибкой
Где он лучший, на лавке? За сезон от силы 10 матчей на уровне провёл. После нового года вообще не играет почти нормально
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Иван Иванов
Если Модричу не предложат контракт, то ПСЖ нужно забрать его к себе на место Месси. Вот это будет бомба! Это будет даже усиление. 😎
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VuNePonimaete
Если Перес его не продлит, то я лично поеду в Мадрид и найду тебя, Флорентино!
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Сергей Яковченко
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Модрич до сих пор лучший в команде. Не продлить будет ошибкой
И невероятной неблагодарностью
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