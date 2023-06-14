Сторожук о 4-месячных долгах по зарплате в «Арсенале»: «Никаких подвижек нет. У 95 процентов игроков закончились контракты»

Александр Сторожук рассказал о финансовых проблемах в тульском «Арсенале».

Перед началом минувшего сезона перед клубом ставилась задача вернуться в Мир РПЛ. В итоге «оружейники» заняли в лиге 13-е место.

— Какая задолженность по зарплате перед тренерами и игроками?

— Она осталась прежней. Никаких подвижек нет. Размеры задолженности не меняются...

— Четыре месяца?

— Да, четыре.

— Была ли встреча с руководством клуба по итогам сезона? Что вам обещают?

— Нет, мы не встречались. Никаких разговоров о будущем команды не было. Как формировать «Арсенал», будем ли мы этим заниматься? Непонятно.

В моей карьере впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. По идее мы должны были еще по ходу чемпионата планировать наше будущее, селекцию, вести переговоры с потенциальными новичками. Но...

— А сколько футболистов на данный момент осталось в «Арсенале»?

— У 95 процентов из них закончились контракты. Когда только приходили в «Арсенал», обозначили то, какую команду хотели бы видеть.

— И какую?

— Молодую, мобильную, прессингующую, которая могла бы прогрессировать. Плюс, конечно, нужно было бы добавить троих-четверых опытных футболистов. Это логично. Хотели идти в ногу со временем, соответствовать европейским тенденциям.

— Когда в последний раз общались с президентом клуба Аджоевым?

— Из последнего нашего разговора я понял, что он не все может решить, сам зависит от администрации, губернатора. Гурам Захарович не смог ничего конкретного сказать, так как сам находится на распутье: останется он или нет?

— Дата сборов тоже не определена?

— Мы планировали собраться 17 июня, но пока сместили дату на 19-е. Ничего вообще неизвестно! Если бы мы сегодня собрались, в нашем распоряжении были бы пять футболистов.

— Пять?!

— Да. Они остались на контракте. Это преимущественно молодые ребята. Вот как в такой ситуации планировать сборы? Думаю, любой тренер на моем месте переживал бы. Пора же уже в чем-то определиться! Но мне кажется, что властям города, области сейчас не до футбольной команды, – сказал главный тренер тульского « ».

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