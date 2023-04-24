Губернатор Самарской области об отставке гендира «Крыльев» из-за судейства: «Видимо, есть основания полагать, что проблема не решается должным образом. Обсудил ситуацию с РФС»
Губернатор Самарской области прокомментировал отставку гендиректора «Крыльев Советов» .
Напомним, Вадим Андреев сегодня заявил, что покидает свой пост в знак протеста против судейства в матчах Мир РПЛ.
«Всегда считал и продолжаю считать, что судьба футбольного матча должна решаться на поле. Любые другие варианты получения результата, кроме, собственно, игрового, только подрывают веру в справедливость и принципы спортивной борьбы. А сегодня запрос на справедливость в нашем обществе высок как никогда.
К сожалению, в этом сезоне вопросы к судейству возникали неоднократно как у болельщиков, так и у игроков, тренерского штаба, различных экспертов. В конце прошлого сезона наметилась определенная тенденция на наведение порядка в судейском корпусе, но складывается ощущение, что эта работа приостановилась.
Поскольку гендиректор клуба сделал такое заявление, видимо, у него есть основания полагать, что проблема не решается должным образом. Совет директоров клуба, безусловно, рассмотрит его заявление, изучит все сопутствующие обстоятельства и примет окончательное решение.
Обсудил ситуацию с руководством РФС. Рассчитываю на всесторонний и справедливый разбор, а также принятие конкретных решений», – сказал Дмитрий Азаров.
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Так Алаев будучи генсеком рфс и отвечал за подготовку судей. Как судей подготовили так они и судят.
С руководством рфс надо не обсуждать проблему в судействе и ещё целую кучу проблем а нужно ставить вопрос об увольнении руководства рфс и РПЛ Алаева и Митрофанова.
По другому улучшений в нашем футболе не будет.