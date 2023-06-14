Дзагоев о будущем в «Рубине»: «Рахимов хочет, чтобы я остался. Он сказал об этом руководству»

Алан Дзагоев сообщил, что в тренерском штабе «Рубина» рассчитывают на него в следующем сезоне.

Сообщалось, что казанцы не собираются продлевать контракт с 32-летним хавбеком из-за его травматичности.

«Мы общались с руководством еще до отпуска — мне сказали, что дадут ответ по поводу продления. Контракт заканчивается со дня на день, но до сих пор конкретного ответа мне никто не дал.

С главным тренером я общался: он хочет, чтобы я остался. В принципе он сказал об этом и руководству. Что будет дальше, мне неизвестно.

Этот сезон в « » — почти как два предыдущих сезона в ЦСКА по игровому времени. Если бы я уступал в чем-то, не успевал добегать или недорабатывал, я бы задумался. Но я этого даже близко не чувствую и намерен дальше играть», – сказал .