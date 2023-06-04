Рахимов о Первой лиге: «Лучшая лига мира». Так все говорят»
Рашид Рахимов ответил, является ли Первая лига лучшей лигой в мире.
«Рубин» под руководством Рахимова выиграл Мелбет Первую лигу в нынешнем сезоне и вышел в Мир РПЛ.
– Вы сказали, что выиграли в лучшей лиге мира…
– Меня спросили, что вы скажете о Первой лиге – и я сказал: «Лучшая лига мира». Так все говорят.
– То есть вы выиграли лучшую лигу мира. А РПЛ тогда какая лига?
– Мне сложно сказать.
– Как прокомментируете слухи о переменах в «Рубине»?
– Это нормальное явление. У нас это забрасывается часто. Ну, и хорошо. Знаю, откуда это идет.
– Откуда?
– Знаю. Вот они пусть и разбираются. Я нормально себя чувствую. И до слухов, и после.
– На вас это не влияет?
– Я 20 с лишним лет тренирую. Ну, почему это должно влиять? Нужно делать свою работу, и все.
– Некоторые нервничают, когда говорят, что тренера могут поменять…
– Когда-то поменяют. Любого тренера когда-то меняют, – сказал главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
10 комментариев