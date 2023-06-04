Рахимов о Первой лиге: «Лучшая лига мира». Так все говорят»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Первая лига Футбол

Рашид Рахимов ответил, является ли Первая лига лучшей лигой в мире.

«Рубин» под руководством Рахимова выиграл Мелбет Первую лигу в нынешнем сезоне и вышел в Мир РПЛ.

– Вы сказали, что выиграли в лучшей лиге мира…

– Меня спросили, что вы скажете о Первой лиге – и я сказал: «Лучшая лига мира». Так все говорят.

– То есть вы выиграли лучшую лигу мира. А РПЛ тогда какая лига?

– Мне сложно сказать.

– Как прокомментируете слухи о переменах в «Рубине»?

– Это нормальное явление. У нас это забрасывается часто. Ну, и хорошо. Знаю, откуда это идет.

– Откуда?

– Знаю. Вот они пусть и разбираются. Я нормально себя чувствую. И до слухов, и после.

– На вас это не влияет?

– Я 20 с лишним лет тренирую. Ну, почему это должно влиять? Нужно делать свою работу, и все.

– Некоторые нервничают, когда говорят, что тренера могут поменять…

– Когда-то поменяют. Любого тренера когда-то меняют, – сказал главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

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10 комментариев

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Oleg Olegov
Наверно, обидно будет возвращаться из лучшей лиги в это днище рпл
+22
0
+22
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Ответ Oleg Olegov
Наверно, обидно будет возвращаться из лучшей лиги в это днище рпл
РПЛ - сильнейшая лига мира. Но всегда можно вернуться в лучшую
+20
-1
+19
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Spaten
Любого тренера когда-то меняют и он возвращается на Матч ТВ
+6
0
+6
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ten Hag
Лучшей лиге - лучшие тренеры!)
+2
0
+2
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Rudenzik
ФНЛ - лучшая лига мира, РПЛ - российская лига приколов
+1
0
+1
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Вася Саня
мне кажется Рахимова поменяют на Осинькина
0
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Северный болельщик
Талалаев и Божович - короли клубов РПЛ! Самедов - московская дворняжка! Широков работал по вызову!
0
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