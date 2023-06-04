Рахимов о Первой лиге: «Лучшая лига мира». Так все говорят»

Рашид Рахимов ответил, является ли Первая лига лучшей лигой в мире.

« » под руководством Рахимова выиграл Мелбет Первую лигу в нынешнем сезоне и вышел в Мир РПЛ.

– Вы сказали, что выиграли в лучшей лиге мира…

– Меня спросили, что вы скажете о Первой лиге – и я сказал: «Лучшая лига мира». Так все говорят.

– То есть вы выиграли лучшую лигу мира. А РПЛ тогда какая лига?

– Мне сложно сказать.

– Как прокомментируете слухи о переменах в «Рубине»?

– Это нормальное явление. У нас это забрасывается часто. Ну, и хорошо. Знаю, откуда это идет.

– Откуда?

– Знаю. Вот они пусть и разбираются. Я нормально себя чувствую. И до слухов, и после.

– На вас это не влияет?

– Я 20 с лишним лет тренирую. Ну, почему это должно влиять? Нужно делать свою работу, и все.

– Некоторые нервничают, когда говорят, что тренера могут поменять…

– Когда-то поменяют. Любого тренера когда-то меняют, – сказал главный тренер «Рубина» .

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