Холанд – лучший игрок сезона в «Сити» по версии болельщиков. Де Брюйне – 2-й, Аке – 3-й

Теги Болейн Граунд Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги болельщики Кевин де Брюйне Натан Аке Эрлинг Холанд Футбол

Болельщики «Манчестер Сити» выбрали Эрлинга Холанда лучшим игроком сезона-2022/23.

В своем первом сезоне в «Манчестер Сити» Холанд забил 52 гола во всех турнирах – больше всех среди игроков топ-5 лиг. Форвард стал лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов.

Второе место в голосовании занял Кевин де Брюйне, до этого побеждавший в голосовании 4 года подряд. На третье место болельщики поставили Натана Аке.

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20 комментариев

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DoBryy X
Гюндоган как по мне должен был быть на 3 месте, Аке хорош, но он не на 3 месте в МС
+19
-1
+18
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Милан137
Ответ DoBryy X
Гюндоган как по мне должен был быть на 3 месте, Аке хорош, но он не на 3 месте в МС
Согласен, Гюндоган намного больше заслужил ...
+5
0
+5
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Берендей Ватрушкин
Ответ DolJun
прикольно как воспитанники челси стали основополагающими элементами в чемпионских командах трех сильнейших лиг и ла лиги)
Хотел уж было аргументированно возразить, но потом посмотрел автора этого высера... Ему не поможет)
+8
-3
+5
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Арсений Казаков
Родри достоин быть в тройке побольше Аке, без него МС сильно проседает, голландец же не является не заменимым, по ходу сезона его позицию неплохо закрывал тот же Аканджи
+3
-2
+1
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Александр Белов
Родри 🗿
+2
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Акира_1
У Пепа даже средний Аке стал топом. Действительно неплохо.
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Andrey Chernyaev
Намба уан ? серьезно???
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alexis2020
Аке хорош, но те же Диаш, Гюндоган, Бернарду, Родри всё же лучше. Хотя болельщикам Сити может быть и виднее..
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as009595@icloud.com
Значит лучший в мире
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cektor
Аке прибавил )
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ghuyt
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
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Совесть Черданцева
Бернарду, Гюндоган, Грилиш, Рубен Диаш и Стоунз: Да-да, пошли мы..
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