Холанд – лучший игрок сезона в «Сити» по версии болельщиков. Де Брюйне – 2-й, Аке – 3-й
Болельщики «Манчестер Сити» выбрали Эрлинга Холанда лучшим игроком сезона-2022/23.
В своем первом сезоне в «Манчестер Сити» Холанд забил 52 гола во всех турнирах – больше всех среди игроков топ-5 лиг. Форвард стал лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов.
Второе место в голосовании занял Кевин де Брюйне, до этого побеждавший в голосовании 4 года подряд. На третье место болельщики поставили Натана Аке.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
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