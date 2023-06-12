Холанд – лучший игрок сезона в «Сити» по версии болельщиков. Де Брюйне – 2-й, Аке – 3-й

Болельщики «Манчестер Сити» выбрали Эрлинга Холанда лучшим игроком сезона-2022/23.

В своем первом сезоне в « » забил 52 гола во всех турнирах – больше всех среди игроков топ-5 лиг. Форвард стал лучшим бомбардиром и Лиги чемпионов.

Второе место в голосовании занял Кевин де , до этого побеждавший в голосовании 4 года подряд. На третье место болельщики поставили .