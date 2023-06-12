Дэвид Джеймс о финале ЛЧ: «Не ждал, что Холанд забьет – из 12 его голов в турнире только 3 на выезде. Знал, что «Интер» доставит «Сити» проблемы, но не накажет»
Дэвид Джеймс прокомментировал победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» завоевал Лигу чемпионов впервые в истории, обыграв в финале «Интер» со счетом 1:0.
«Я очень много анализировал Лигу чемпионов. Смотрел на «Интер» и на то, как они обороняются, – я знал, что это доставит проблемы, и Кевин де Брюйне не получит такой свободы. «Сити» было трудно пасовать. Но их не собирались наказывать слишком сильно – «Интер» не наказывал «Милан», если не считать двух голов в начале первого матча.
Я не ждал, что Холанд забьет. Он провел фантастический сезон, забив 12 голов в Лиге чемпионов, – но только 3 из них на выезде. Ему 22 года, он станет лучше, будет больше забивать на выезде, и шансы [«Манчестер Сити»] выиграть еще одну Лигу чемпионов довольно высоки» – сказал бывший вратарь «Сити» и сборной Англии.
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