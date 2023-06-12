Дэвид Джеймс о финале ЛЧ: «Не ждал, что Холанд забьет – из 12 его голов в турнире только 3 на выезде. Знал, что «Интер» доставит «Сити» проблемы, но не накажет»

Теги Интер Дэвид Джеймс Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Дэвид Джеймс прокомментировал победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» завоевал Лигу чемпионов впервые в истории, обыграв в финале «Интер» со счетом 1:0.

«Я очень много анализировал Лигу чемпионов. Смотрел на «Интер» и на то, как они обороняются, – я знал, что это доставит проблемы, и Кевин де Брюйне не получит такой свободы. «Сити» было трудно пасовать. Но их не собирались наказывать слишком сильно – «Интер» не наказывал «Милан», если не считать двух голов в начале первого матча.

Я не ждал, что Холанд забьет. Он провел фантастический сезон, забив 12 голов в Лиге чемпионов, – но только 3 из них на выезде. Ему 22 года, он станет лучше, будет больше забивать на выезде, и шансы [«Манчестер Сити»] выиграть еще одну Лигу чемпионов довольно высоки» – сказал бывший вратарь «Сити» и сборной Англии.

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12 комментариев

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#SharkTeam
До матча я этого конечно же не скажу
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Роберт Валанцаска
Вот он, тот кто все знал наперед, но сообщил опосля!
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Hella black
С таким Лаутаро и Лукаку накажешь
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ну так и сам Сити на выезде забил порядком меньше мячей чем дома. Вот в этом и скрывается статистика Холланда по забитым мячям дома и на выезде.
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Marcus-light
Ответ HI MARS
Холанд не гений.Мбаппе гений,который может в одиночку решить исход матча.А он нет
Согласно вашей логике, нет на свете парня гениальнее Гарета Бейла)
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Marcus-light
Ответ HI MARS
Есть истина в ваших словах.У Гарета была феноменальная скорость и удар,но не было обводки.У Килиана всё это есть
Что никогда не мешало ему решать матчи
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