Дэвид Джеймс о финале ЛЧ: «Не ждал, что Холанд забьет – из 12 его голов в турнире только 3 на выезде. Знал, что «Интер» доставит «Сити» проблемы, но не накажет»

Дэвид Джеймс прокомментировал победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» завоевал Лигу чемпионов впервые в истории, обыграв в финале « » со счетом 1:0.

«Я очень много анализировал Лигу чемпионов. Смотрел на «Интер» и на то, как они обороняются, – я знал, что это доставит проблемы, и не получит такой свободы. «Сити» было трудно пасовать. Но их не собирались наказывать слишком сильно – «Интер» не наказывал «Милан», если не считать двух голов в начале первого матча.

Я не ждал, что забьет. Он провел фантастический сезон, забив 12 голов в чемпионов, – но только 3 из них на выезде. Ему 22 года, он станет лучше, будет больше забивать на выезде, и шансы [« »] выиграть еще одну Лигу чемпионов довольно высоки» – сказал бывший вратарь «Сити» и сборной Англии.