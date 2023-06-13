«Рубин» близок к соглашению с Рыбусом. Защитник «Спартака» интересен и «Пари НН» с «Балтикой» (Иван Карпов)

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Балтика Мачей Рыбус Пари НН деньги Футбол

Мачей Рыбус, вероятно, покинет «Спартак» этим летом.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, 33-летний игрок близок к тому, чтобы заключить соглашение с «Рубином». Также польский защитник интересует «Пари НН» и «Балтику».

«Спартак» намерен расторгнуть с Рыбусом контракт, рассчитанный до 2024 года. Вопрос должен решиться после 20 июня, когда футболист вернется из отпуска.

В «Рубине» в случае трансфера игрок будет получать 35 млн рублей в год.

В Мир РПЛ Рыбус провел за «Спартак» 8 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Редкий адекватный поляк
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данила Вишневский
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Следить? Агенты сливают в обмен на вбросы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Зачем Спартак его брал вообще, вот в чем вопрос.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Поляков
35 млн рублей в год 🥱🥱🥱 за что ???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Не, ну Рубин конечно накинул зарплаты. Ну перебор это, вы там с ума сошли что ли?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ инок
Зачем Спартак его брал вообще, вот в чем вопрос.
Затем, что были вопросы по позиции. Сейчас заиграл Денисов, появился Тавареш, Хлусевич разыгрался, там же где-то на подмене Классен. По 2 на позицию есть, можно отпускать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Наконечный
тьфу ты блин, читаю Пари Сен ЭнЭн
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Рыбусу паспорт надо давать было, а не мАЛКОМУ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
roni11
Я думал будет полезней, но уже не тянет. В низу пригодится, в Польше его уже не примут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий