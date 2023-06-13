«Рубин» близок к соглашению с Рыбусом. Защитник «Спартака» интересен и «Пари НН» с «Балтикой» (Иван Карпов)
Мачей Рыбус, вероятно, покинет «Спартак» этим летом.
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, 33-летний игрок близок к тому, чтобы заключить соглашение с «Рубином». Также польский защитник интересует «Пари НН» и «Балтику».
«Спартак» намерен расторгнуть с Рыбусом контракт, рассчитанный до 2024 года. Вопрос должен решиться после 20 июня, когда футболист вернется из отпуска.
В «Рубине» в случае трансфера игрок будет получать 35 млн рублей в год.
В Мир РПЛ Рыбус провел за «Спартак» 8 матчей и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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