Фанат ЦСКА погиб в Стамбуле в результате уличного конфликта после финала Лиги чемпионов.

Как передает Haberturk, 11 июня около 8:30 по местному времени 40-летний Вячеслав Нечипорчук в ходе драки с еще 4 людьми получил удар ножом в сердце. Россиянин был направлен в больницу, но скончался от полученной травмы. Полиция заявила о задержании двух подозреваемых, они обвиняются в умышленном убийстве.

«Сообщили, что я должна оплатить 2 тысячи долларов (более 160 тысяч рублей) за доставку Славы домой. А потом его хоронить», – написала в инстаграме жена погибшего Арина Нечипорчук.

Директор ЦСКА по коммуникациям отреагировал на инцидент.

«По поводу трагедии в Стамбуле. Клуб в курсе и на связи с окружением погибшего.

Но поддержать семью Вячеслава может каждый. Искренние соболезнования родным и близким», – написал Брейдо, сделав репост информации о сборе средств для семьи болельщика.