Фанат ЦСКА умер от удара ножом в сердце после финала ЛЧ в Турции. Клуб на связи с его окружением: «Искренние соболезнования близким»

Теги ЦСКА высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Кирилл Брейдо контент Футбол

Фанат ЦСКА погиб в Стамбуле в результате уличного конфликта после финала Лиги чемпионов.

Как передает Haberturk, 11 июня около 8:30 по местному времени 40-летний Вячеслав Нечипорчук в ходе драки с еще 4 людьми получил удар ножом в сердце. Россиянин был направлен в больницу, но скончался от полученной травмы. Полиция заявила о задержании двух подозреваемых, они обвиняются в умышленном убийстве.

«Сообщили, что я должна оплатить 2 тысячи долларов (более 160 тысяч рублей) за доставку Славы домой. А потом его хоронить», – написала в инстаграме жена погибшего Арина Нечипорчук.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо отреагировал на инцидент.

«По поводу трагедии в Стамбуле. Клуб в курсе и на связи с окружением погибшего.

Но поддержать семью Вячеслава может каждый. Искренние соболезнования родным и близким», – написал Брейдо, сделав репост информации о сборе средств для семьи болельщика.

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63 комментария

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RE$PECT
Ответ Ничего Смешного
Дикари как обычно, но самое мерзкое, что наше государство никак граждан своих заграницей не оберегает и никакой поддержки.
как они должны оберегать то? телохранителей личного каждому предоставить?
+49
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+49
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Egor Aleksandrovich
Ответ Иван Никитенко
Комментарий удален модератором
порой лучше промолчать
+23
-3
+20
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Alamarrr
Пишут, что отжимали телефон у него. Видео есть, там все противоречиво.
+16
-5
+11
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CriminalJoint62
Ответ Gravdaar Iyaad
Больше проводите финалов в этих Стамбулах и Баку Финалы нужно проводить в нормальных, ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах, с цивилизованным обществом С нормальными стадионами, а не олимпийскими аренами вроде того, что в Баку, и в Стамбуле, где 30 туалетов на 10 тыс человек
Да, надо провести в Париже или Лондоне. Таких проблем бы не было
+14
-5
+9
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Gravdaar Iyaad
Больше проводите финалов в этих Стамбулах и Баку
Финалы нужно проводить в нормальных, ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах, с цивилизованным обществом
С нормальными стадионами, а не олимпийскими аренами вроде того, что в Баку, и в Стамбуле, где 30 туалетов на 10 тыс человек
+22
-15
+7
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Иван Иванович
Ответ Alamarrr
Пишут, что отжимали телефон у него. Видео есть, там все противоречиво.
Тоже смотрел видео,на нем кажется будто он сам до человека докапывался,его мин полторы отгоняли,а потом трагедия
+8
-1
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Джонни Петров
Ответ Gravdaar Iyaad
Больше проводите финалов в этих Стамбулах и Баку Финалы нужно проводить в нормальных, ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах, с цивилизованным обществом С нормальными стадионами, а не олимпийскими аренами вроде того, что в Баку, и в Стамбуле, где 30 туалетов на 10 тыс человек
я прошлой весной был на 4 матчах суперлиги Турции, включая матч галатасарая и матч бешикташ-фенербахче. Был с детьми. Скажу что с безопасностью не было проблем. А то что случилось - к сожалению обычная история для больших городов. Например, в "цивилизованном" Чикаго, где я сейчас обитаю, за выходные 10 трупов от огнестрела и около 50 раненных.
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Mechel**
Есть одно полное видео с камеры. Никакого разбоя от четверых турок с ножами не было и парень смело от них не оборонялся, как писали… это уже очевидно… погиб по пьяной дурости, выпивая в баре, увы
+6
-1
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Гладиатор из Тушино
Знаменитое турецкое гостеприимство. Каждый раз когда фанаты наших клубов пробивали выезда в турцию, случались какие то проблемы. Тюркское зверье себе не изменяет
+24
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Танович
Ответ Бахти 86
Писали бы причину. Просто так без причины никто ни на кого ножом не кидается.
Причину писали новостные агрегаторы. 4 нападало, требовали отдать смартфон, а он же русский, не отдал, оказал сопротивление.
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Гладиатор из Тушино
Ответ Фарид Алекперов
Комментарий удален модератором
Фарид оправдывает поножовщину, вот это неожиданность
+6
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QWertY
Ответ Гладиатор из Тушино
Знаменитое турецкое гостеприимство. Каждый раз когда фанаты наших клубов пробивали выезда в турцию, случались какие то проблемы. Тюркское зверье себе не изменяет
Турки никогда не славились гостеприимством.
+3
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altar
Ответ Гладиатор из Тушино
Знаменитое турецкое гостеприимство. Каждый раз когда фанаты наших клубов пробивали выезда в турцию, случались какие то проблемы. Тюркское зверье себе не изменяет
Посмотри видео
+1
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Ann Tretiakova
Ответ Mechel**
Есть одно полное видео с камеры. Никакого разбоя от четверых турок с ножами не было и парень смело от них не оборонялся, как писали… это уже очевидно… погиб по пьяной дурости, выпивая в баре, увы
есть ссылка ...буду благодарен
+1
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Анастасия Прудникова
Ответ Джонни Петров
я прошлой весной был на 4 матчах суперлиги Турции, включая матч галатасарая и матч бешикташ-фенербахче. Был с детьми. Скажу что с безопасностью не было проблем. А то что случилось - к сожалению обычная история для больших городов. Например, в "цивилизованном" Чикаго, где я сейчас обитаю, за выходные 10 трупов от огнестрела и около 50 раненных.
Да, в США от огнестрела много людей гибнет. Ситуация там очень плачевная в этом плане.
+1
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Фарид Алекперов
Gravdaar Iyaad, Безусловно, финалы должны проходить в древнем ЦИВИЛИЗОВАННОМ Ереване с обязательным участием Пюника) Уверен, туалетов там на всех хватит)
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REALITY
Ответ David Aprasidze
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Ты идиот?🤦‍♂️
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Михаил Светлов
Ответ REALITY
зачем проводить финалы в странах дикарях?🤦‍♂️ Парню RIP соболезнования близким
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roni11
Очень оперативно Спортс
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OldRedWhite
Ответ CriminalJoint62
Да, надо провести в Париже или Лондоне. Таких проблем бы не было
Так а в чем там разница со Стамбулом ?
Если хуже только
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Ann Tretiakova
Ответ Александра Чиркова
погиб человек, возможно чей то муж,сын, отец,а некоторым одноклеточным трололо, ради хайпа,лишь бы позлорадствовать..................о времена о нравы
а в чем проблема ? не нужно бухать и лесть в драку в незнакомой стране ...

мне вот ни разу не жалко алкаша...
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Фарид Алекперов
Ответ Гладиатор из Тушино
Знаменитое турецкое гостеприимство. Каждый раз когда фанаты наших клубов пробивали выезда в турцию, случались какие то проблемы. Тюркское зверье себе не изменяет
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Михаил Светлов
Ответ Гладиатор из Тушино
Знаменитое турецкое гостеприимство. Каждый раз когда фанаты наших клубов пробивали выезда в турцию, случались какие то проблемы. Тюркское зверье себе не изменяет
Комментарий удален модератором
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Рэд Уайт
Ответ Гладиатор из Тушино
Знаменитое турецкое гостеприимство. Каждый раз когда фанаты наших клубов пробивали выезда в турцию, случались какие то проблемы. Тюркское зверье себе не изменяет
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Гладиатор из Тушино
Ответ Seoul Candy
Комментарий удален модератором
В этом и есть разница между людьми и диким зверьем. Люди решают конфликты максимум руками, зверье же сразу хватается за колюще-режущее. Дерутся все народы но некоторые заслуживают статус зверья именно из-за таких привычек
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