Фанат ЦСКА умер от удара ножом в сердце после финала ЛЧ в Турции. Клуб на связи с его окружением: «Искренние соболезнования близким»
Фанат ЦСКА погиб в Стамбуле в результате уличного конфликта после финала Лиги чемпионов.
Как передает Haberturk, 11 июня около 8:30 по местному времени 40-летний Вячеслав Нечипорчук в ходе драки с еще 4 людьми получил удар ножом в сердце. Россиянин был направлен в больницу, но скончался от полученной травмы. Полиция заявила о задержании двух подозреваемых, они обвиняются в умышленном убийстве.
«Сообщили, что я должна оплатить 2 тысячи долларов (более 160 тысяч рублей) за доставку Славы домой. А потом его хоронить», – написала в инстаграме жена погибшего Арина Нечипорчук.
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо отреагировал на инцидент.
«По поводу трагедии в Стамбуле. Клуб в курсе и на связи с окружением погибшего.
Но поддержать семью Вячеслава может каждый. Искренние соболезнования родным и близким», – написал Брейдо, сделав репост информации о сборе средств для семьи болельщика.
Финалы нужно проводить в нормальных, ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах, с цивилизованным обществом
С нормальными стадионами, а не олимпийскими аренами вроде того, что в Баку, и в Стамбуле, где 30 туалетов на 10 тыс человек
Если хуже только
мне вот ни разу не жалко алкаша...