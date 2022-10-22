Фаната «Марселя» обвинили в покушении на убийство. Он запустил сигнальную ракету в шею болельщику «Айнтрахта» на матче ЛЧ

Фаната «Марселя» обвинили в покушении на убийство.

Во время матча против во 2-м туре чемпионов (0:1) болельщики французской команды активно использовали пиротехнику – в частности, бросали ее на сектор гостей.

Сигнальная ракета, запущенная одним из фанатов , попала немецкому болельщику в шею. Он был госпитализирован и до сих пор находится в больнице в Германии, в которую его перевели из марсельской реанимации.

19 октября был задержан подозреваемый в этом правонарушении. Он признался в том, что запустил ракету. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство, умышленном насилии, участии в преступном сообществе, а также в использовании ракет или взрывных устройств на спортивном объекте.

Пострадавший 65-летний болельщик рассказал, что врачи характеризуют его травму как огнестрельное ранение. После попадания его временно парализовало с одной стороны, он до сих пор не может брать предметы левой рукой.