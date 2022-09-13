Фанаты «Айнтрахта» демонстрировали нацистские приветствия на стадионе в Марселе перед матчем ЛЧ

Фанаты «Айнтрахта» показали нацистские жесты в Марселе перед матчем Лиги чемпионов.
Перед игрой «Марсель» – «Айнтрахт» болельщики гостей провоцировали хозяев на стадионе «Оранж Велодром».
Как сообщает Maxifoot со ссылкой на фанатский твиттер LA SARDINE BLEUE, два мужчины демонстрировали нацистские приветствия.
УЕФА проводит процедуру идентификации двух фанатов «Айнтрахта».
Фанаты «Марселя» сорвали ЛГБТ-флаг болельщиков «Тоттенхэма». Объединение «Гордые лилейно-белые» хочет, чтобы УЕФА принял меры