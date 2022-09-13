Фанаты «Айнтрахта» демонстрировали нацистские приветствия на стадионе в Марселе перед матчем ЛЧ

Фанаты «Айнтрахта» показали нацистские жесты в Марселе перед матчем .

Перед игрой «Марсель» – «Айнтрахт» болельщики гостей провоцировали хозяев на стадионе «Оранж Велодром».

Как сообщает Maxifoot со ссылкой на фанатский твиттер LA SARDINE BLEUE, два мужчины демонстрировали нацистские приветствия.

УЕФА проводит процедуру идентификации двух фанатов .

Фанаты «Марселя» сорвали ЛГБТ-флаг болельщиков «Тоттенхэма». Объединение «Гордые лилейно-белые» хочет, чтобы УЕФА принял меры