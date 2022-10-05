Фанаты «Барсы» писали девушке Бастони, угрожая сломать игроку ноги и застрелить. Защитник «Интера» выложил фото, где тащит Гави за воротник

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Алессандро Бастони получал угрозы после матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Об этом в соцсетях сообщила девушка футболиста, опубликовав фото некоторых сообщений, которые получила на почту. 

В одном сообщении были такие слова: «Я сломаю ноги твоему мужу. Я около вашего дома. Я застрелю его, и он больше не будет играть в футбол».

Вероятно, такую реакцию у фанатов «Барсы» вызвала публикация Бастони. Игрок выложил фото, на котором тащит Гави по газону за воротник.

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