Фанаты «Барсы» писали девушке Бастони, угрожая сломать игроку ноги и застрелить. Защитник «Интера» выложил фото, где тащит Гави за воротник

получал угрозы после матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

Об этом в соцсетях сообщила девушка футболиста, опубликовав фото некоторых сообщений, которые получила на почту.

В одном сообщении были такие слова: «Я сломаю ноги твоему мужу. Я около вашего дома. Я застрелю его, и он больше не будет играть в футбол».

Вероятно, такую реакцию у фанатов «Барсы» вызвала публикация Бастони. Игрок выложил фото, на котором тащит Гави по газону за воротник.