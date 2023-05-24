Эдуардо Камавинга: «Реал» провел хороший сезон и взял 3 трофея. Но здесь нужно выигрывать все»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга убежден, что «Реал» провел хороший сезон.

Сегодня мадридцы одолели «Райо Вальекано» (2:1) в 36-м туре Ла Лиги.

«Конечно, я не защитник, а полузащитник, но нужно помогать команде, и я всегда это делаю.

Мы знаем, что главное – финишировать как можно выше. Мы уже не можем стать первыми, поэтому должны бороться за второе место.

У нас был хороший сезон, мы выиграли три титула. Это не плохо, а хорошо. Но здесь всегда нужно выигрывать все, и мы постараемся добиться этого в следующем году», – отметил хавбек в эфире Movistar.

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6 комментариев

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xDe xDe
Эду полностью прав. Всё выигрывать нереально, поражения и даже полные провалы - неотъемлимая часть футбола. В этом сезоне посыпались - обидно, конечно, но так бывает. Тем более, взяли Кубок, который уже давно не видали, и ещё два трофея довеском. Вполне удовлетворительный сезон.
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JENNINGS
Из этих 3-х - трофеев 2 - это итоги прошлого сезона, а именно КЧМ и СКУ. Из традиционных весенних кубков - менее значимый из всех Кубок Короля.
В чемпионате провал, в ЛЧ с одной стороны полуфинал - хороший результат, с другой - так, как играл «Реал» против «Сити» в Манчестере играть «Мадриду» непростительно.
Верим в следующий сезон, но нужны грамотные трансферы, чтобы быть конкурентоспособными во всех турнирах
+7
-2
+5
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xDe xDe
Ответ JENNINGS
Из этих 3-х - трофеев 2 - это итоги прошлого сезона, а именно КЧМ и СКУ. Из традиционных весенних кубков - менее значимый из всех Кубок Короля. В чемпионате провал, в ЛЧ с одной стороны полуфинал - хороший результат, с другой - так, как играл «Реал» против «Сити» в Манчестере играть «Мадриду» непростительно. Верим в следующий сезон, но нужны грамотные трансферы, чтобы быть конкурентоспособными во всех турнирах
Суперкубки и КЧМ традиционно приписываются к последующему сезону. В чемпионате да, сами себе проблем устроили, т.к. Барса немало теряла очки, а мы их ещё больше умудрились растерять. Но ЛЧ этого года провалом не считаю. Сити на данный момент сильнейший соперник, а к ответной игре многие игроки Мадрида подошли не в форме и/или на травмах, плюс Карло странно подготовил команду к матчу. Короче говоря, всё сложилось против. Поражение с крупным счётом полностью по делу, однако не вижу в нём ничего прямо критичного.
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Евгений Резцов
Ответ JENNINGS
Из этих 3-х - трофеев 2 - это итоги прошлого сезона, а именно КЧМ и СКУ. Из традиционных весенних кубков - менее значимый из всех Кубок Короля. В чемпионате провал, в ЛЧ с одной стороны полуфинал - хороший результат, с другой - так, как играл «Реал» против «Сити» в Манчестере играть «Мадриду» непростительно. Верим в следующий сезон, но нужны грамотные трансферы, чтобы быть конкурентоспособными во всех турнирах
0-4 на Этихаде простительны. Встаньте на место Анчелотти - ты не можешь ввязаться в открытую игру с прессингом, потому что у тебя Модрич 37 и Бензема 35 лет. И ты не можешь использовать план Б с игрой от обороны, потому что вместо Каземиро у тебя Кроос в опорной
Из трансферов я хотел бы видеть универсального Канселу(пример бесплатных Рюдигера и Алабы), Беллингема(с ним можно играть в прессинг против топов) и Ришарлисона(знаком с Анчелотти по Эвертону, с Вини/Родриго по сборной, согласен быть игроком запаса)
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