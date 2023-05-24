Эдуардо Камавинга: «Реал» провел хороший сезон и взял 3 трофея. Но здесь нужно выигрывать все»
Эдуардо Камавинга убежден, что «Реал» провел хороший сезон.
Сегодня мадридцы одолели «Райо Вальекано» (2:1) в 36-м туре Ла Лиги.
«Конечно, я не защитник, а полузащитник, но нужно помогать команде, и я всегда это делаю.
Мы знаем, что главное – финишировать как можно выше. Мы уже не можем стать первыми, поэтому должны бороться за второе место.
У нас был хороший сезон, мы выиграли три титула. Это не плохо, а хорошо. Но здесь всегда нужно выигрывать все, и мы постараемся добиться этого в следующем году», – отметил хавбек в эфире Movistar.
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В чемпионате провал, в ЛЧ с одной стороны полуфинал - хороший результат, с другой - так, как играл «Реал» против «Сити» в Манчестере играть «Мадриду» непростительно.
Верим в следующий сезон, но нужны грамотные трансферы, чтобы быть конкурентоспособными во всех турнирах
Из трансферов я хотел бы видеть универсального Канселу(пример бесплатных Рюдигера и Алабы), Беллингема(с ним можно играть в прессинг против топов) и Ришарлисона(знаком с Анчелотти по Эвертону, с Вини/Родриго по сборной, согласен быть игроком запаса)