Эдуардо Камавинга: «Реал» провел хороший сезон и взял 3 трофея. Но здесь нужно выигрывать все»

Эдуардо Камавинга убежден, что «Реал» провел хороший сезон.

Сегодня мадридцы одолели « » (2:1) в 36-м туре .

«Конечно, я не защитник, а полузащитник, но нужно помогать команде, и я всегда это делаю.

Мы знаем, что главное – финишировать как можно выше. Мы уже не можем стать первыми, поэтому должны бороться за второе место.

У нас был хороший сезон, мы выиграли три титула. Это не плохо, а хорошо. Но здесь всегда нужно выигрывать все, и мы постараемся добиться этого в следующем году», – отметил хавбек в эфире Movistar.

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