Жалоба «Хетафе» на «Реал» отклонена, но клуб может подать апелляцию. Мадридцам грозило техническое поражение за отмену замены Асенсио

«Реалу» не грозит техническое поражение по итогам матча против «Хетафе».

Главный судья матча позволил мадридцам отменить замену, чтобы поле смог покинуть полузащитник , получивший повреждение. Это запрещено правилами ФИФА.

«Хетафе» подал жалобу на это решение в Комитет по спортивным соревнованиям RFEF. В случае ее удовлетворения « » могли засчитать поражение со счетом 0:3, а также оштрафовать на 6-9 тысяч евро.

Как передает Marca, жалоба была отклонена, поскольку , которого изначально собирались снять с игры, так и не покинул поле, поэтому нельзя считать, что он был заменен.

У « » остается возможность подать апелляцию в течение 10 рабочих дней со дня уведомления.

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