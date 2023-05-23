Жалоба «Хетафе» на «Реал» отклонена, но клуб может подать апелляцию. Мадридцам грозило техническое поражение за отмену замены Асенсио

Теги Реал Мадрид Хетафе Ла Лига судьи Федерация футбола Испании Хуан Мартинес Мунуэра Марко Асенсио Эдуардо Камавинга Футбол

«Реалу» не грозит техническое поражение по итогам матча против «Хетафе».

Главный судья матча Хуан Мартинес Мунуэра позволил мадридцам отменить замену, чтобы поле смог покинуть полузащитник Эдуардо Камавинга, получивший повреждение. Это запрещено правилами ФИФА.

«Хетафе» подал жалобу на это решение в Комитет по спортивным соревнованиям RFEF. В случае ее удовлетворения «Реалу» могли засчитать поражение со счетом 0:3, а также оштрафовать на 6-9 тысяч евро.

Как передает Marca, жалоба была отклонена, поскольку Асенсио, которого изначально собирались снять с игры, так и не покинул поле, поэтому нельзя считать, что он был заменен.

У «Хетафе» остается возможность подать апелляцию в течение 10 рабочих дней со дня уведомления.

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30 комментариев

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Кашшай Чакырович
Ещё бы кабинету выписали технарь ,никогда такого не будет !
+54
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+25
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Дмитрий Формусатий
Ответ Кашшай Чакырович
Ещё бы кабинету выписали технарь ,никогда такого не будет !
Ну, справедливости ради, в 2017-ом году Реалу в Кубке дали тех. поражение, пусть там и причина была немного другая (абсурдная), но вот что странно, что точно за такое Барсе в следующем году ничего не сделали 🤔
+42
-20
+22
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Ramin Mamedov
Ответ Дмитрий Формусатий
Ну, справедливости ради, в 2017-ом году Реалу в Кубке дали тех. поражение, пусть там и причина была немного другая (абсурдная), но вот что странно, что точно за такое Барсе в следующем году ничего не сделали 🤔
чё, когда подобное было с Барсой?
+5
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+4
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VuNePonimaete
Ответ Butrymovich Mikalai
точно такой же случай? напомни ? про черышева помню.
там еще более бредовый случай был, Черышев в аренде Вильярреала заработал дисквалификацию в матче кубка, затем в следующем сезоне он вернулся в Реал, а про этоу дискву все забыли и вернули в заявку на первый же матч кубка. За это нарушение Реал выперли с кубка (и справедливо), но по мнению секты Реалу никогда технаря не выпишут, если он правила нарушит, а этот эпизод наверно случайность какая-то
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Сергей
Сейчас им ещё и переигровку полуфиналов против Сити назначат , дескать в первом матче гол де Брюйне был забит с нарушением.
+11
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+2
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Butrymovich Mikalai
Нельзя наказать кабинет через кабинет.
+14
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+1
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Гусеконь
пора включать карту расизма и обвинить Ла лигу в расизме из-за этого решения. Практика показывает, что это работает.
+1
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Геннадий Тимченко
Ответ LaffyTaffy
ну как бы несправедливо. Нарушили? Нарушили. тогда снимайте очки. Но видимо после истории с Винисиусом сейчас Реал будет побеждать в любом кабинете
ну как бы арбитр нарушил - если он был в очках, то можете с него их снять 🤣
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giga90
Ответ LaffyTaffy
ну как бы несправедливо. Нарушили? Нарушили. тогда снимайте очки. Но видимо после истории с Винисиусом сейчас Реал будет побеждать в любом кабинете
Асенсио поле не покинул. В начале ситуации каталонские сми вкинули фото где не видно разметки якобы Асенсио вышел за линию и обратно потом. Ну и пошло поехало
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Blaumerc
Ответ DolJun
темно-синие? серьезно? почему тогда сити спортс ни в одном из последних постов голубыми не назвал??
они небесного цвета
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Butrymovich Mikalai
Ответ Дмитрий Формусатий
Ну, справедливости ради, в 2017-ом году Реалу в Кубке дали тех. поражение, пусть там и причина была немного другая (абсурдная), но вот что странно, что точно за такое Барсе в следующем году ничего не сделали 🤔
точно такой же случай? напомни ? про черышева помню.
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JENNINGS
Ответ Кашшай Чакырович
Ещё бы кабинету выписали технарь ,никогда такого не будет !
В 2015 году «Реалу» дали техническое поражение за участие дисквалифицированного Черышева в Кубке, и тем самым «Мадрид» был вынужден покинуть турнир
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Кашшай Чакырович
Ответ JENNINGS
В 2015 году «Реалу» дали техническое поражение за участие дисквалифицированного Черышева в Кубке, и тем самым «Мадрид» был вынужден покинуть турнир
Ну это расизм !
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Фёдор Кузнецов
Ответ Кашшай Чакырович
Ещё бы кабинету выписали технарь ,никогда такого не будет !
Реал как то вылетал из Кубка из-за технаря?
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Ответ Butrymovich Mikalai
точно такой же случай? напомни ? про черышева помню.
Наверное речь про женскую Барсу, с которой такое же было в этом сезоне. Хз, поперли или нет
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