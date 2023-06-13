«Ньюкасл» и саудовские клубы интересуются Брозовичем. «Интер» может продать хавбека за 25-30 млн евро

Марцело Брозович может покинуть «Интер».

Интерес к 30-летнему полузащитнику проявляют « » и как минимум два клуба из Саудовской Аравии, сообщает La Gazzetta dello Sport. Английский клуб несколько месяцев назад уже связывался с агентами игрока.

Миланскому клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость, и « » готов рассмотреть вариант с продажей хавбека. Брозович является самым высокооплачиваемым футболистом команды, не считая арендованного у «Челси» Ромелу Лукаку.

За трансфер «нерадзурри» потребуют 25-30 миллионов евро. Хорват готов к любому сценарию: он готов остаться в клубе, но может и рассмотреть переход в новую команду.

В прошедшем сезоне Серии А Марцело провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.