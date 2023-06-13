«Ньюкасл» и саудовские клубы интересуются Брозовичем. «Интер» может продать хавбека за 25-30 млн евро

Теги Интер Ньюкасл серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Марцело Брозович Футбол

Марцело Брозович может покинуть «Интер».

Интерес к 30-летнему полузащитнику проявляют «Ньюкасл» и как минимум два клуба из Саудовской Аравии, сообщает La Gazzetta dello Sport. Английский клуб несколько месяцев назад уже связывался с агентами игрока.

Миланскому клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость, и «Интер» готов рассмотреть вариант с продажей хавбека. Брозович является самым высокооплачиваемым футболистом команды, не считая арендованного у «Челси» Ромелу Лукаку. 

За трансфер Брозовича «нерадзурри» потребуют 25-30 миллионов евро. Хорват готов к любому сценарию: он готов остаться в клубе, но может и рассмотреть переход в новую команду.

В прошедшем сезоне Серии А Марцело провел 28 матчей, отличившись 3 голами и 5 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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9 комментариев

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<~Inter~>
Разве, что Индзаги хочет перестроить полузащиту и играть с универсальной тройкой как в начале сезона. А так кроме зарплаты нет ни одной причины для продажи
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zbcp8dgfk4
Точнее Ньюкасл и другие саудовские клубы
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Не нравятся мне эти слухи, циркулирующие с января. Один из лучших футболистов мира на позиции, который скомкано провел всего один сезон. Тридцать лет всего. Замену ему годную Маротта никогда в жизни не найдет.
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Е.Р.
И кого вместо него?
Если в течение года были основания для его продажи, то после Финала надо крепко подумать.
Так играть в Финале да против Сити мало кто может, не только лишь все это могут.
Кесся не может.
Пусть остается.
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MK
И купить Кесье за 30млн )
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Давид Agabekyan
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
Не нравятся мне эти слухи, циркулирующие с января. Один из лучших футболистов мира на позиции, который скомкано провел всего один сезон. Тридцать лет всего. Замену ему годную Маротта никогда в жизни не найдет.
Был момент когда без него играли и колоссальной разницы я не заметил
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Lamro
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
Не нравятся мне эти слухи, циркулирующие с января. Один из лучших футболистов мира на позиции, который скомкано провел всего один сезон. Тридцать лет всего. Замену ему годную Маротта никогда в жизни не найдет.
Скорей скомкано пол сезона, во второй половине очень даже набрал форму
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<~Inter~>
Ответ MK
И купить Кесье за 30млн )
Клуб хочет Фратеззи или Милинкович-Савича. Кроме барселонских газет никто не пишет про интерес к Кессие
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Окупационный НЗ
Ответ <~Inter~>
Клуб хочет Фратеззи или Милинкович-Савича. Кроме барселонских газет никто не пишет про интерес к Кессие
Фраттези был бы в цвет. Идеальный вариант для Интера. Парнишка напоминает Бареллу
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