Мостовой о девушках в Португалии: «Беда бедой, иногда можно было на мужчину заглядеться, перепутать, там не поймешь. Во Франции намного красивее, в России – самые красивые»

Александр Мостовой считает, что девушки в России красивее, чем во Франции и Португалии.

– Это правда, что в Португалии у вас был фиктивный брак с местной девушкой?

– Дают же здесь [в России] паспорт, так же и я подал документы. Да, мы там дружили с девушкой одной, ну и решили оформить обычный брак. Просто подали документы в ЗАГС, расписались.

– Просто подруга? Где вы ее нашли?

– Мы молодые, мне был тогда 21 год. Где нашел? В Португалии непросто было найти девушку – там по тем временам иногда можешь и на мужчину заглядеться. По поводу красоты с девушками беда бедой была. Кошмар. Ну где-то мы умудрялись находить, получалось у нас.

– Кстати, португальские девушки отличаются от французских?

– Конечно, там вообще сравнивать нечего. Какие португальские?! Иногда можно было перепутать девушку с мужчиной. Там не поймешь. Правда это давно было, но все равно шок. Во Франции намного красивее. Но я всегда говорил, что в России самые красивые. На эту тему в Испании особенно очень много было споров. Нас аргентинцы всегда задевали, говорили, что у них самые красивые, фотографии показывали, а я говорю: «Вы в Москву приедете и увидите, что это такое. У вас одна может быть на сто, а у нас девяносто из ста, – сказал бывший футболист «Бенфики» и сборной России.