Мостовой о девушках в Португалии: «Беда бедой, иногда можно было на мужчину заглядеться, перепутать, там не поймешь. Во Франции намного красивее, в России – самые красивые»

Теги высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия светская хроника Александр Мостовой девушки и спорт Р-Спорт Футбол

Александр Мостовой считает, что девушки в России красивее, чем во Франции и Португалии.

– Это правда, что в Португалии у вас был фиктивный брак с местной девушкой?

– Дают же здесь [в России] паспорт, так же и я подал документы. Да, мы там дружили с девушкой одной, ну и решили оформить обычный брак. Просто подали документы в ЗАГС, расписались.

– Просто подруга? Где вы ее нашли?

– Мы молодые, мне был тогда 21 год. Где нашел? В Португалии непросто было найти девушку – там по тем временам иногда можешь и на мужчину заглядеться. По поводу красоты с девушками беда бедой была. Кошмар. Ну где-то мы умудрялись находить, получалось у нас.

– Кстати, португальские девушки отличаются от французских?

– Конечно, там вообще сравнивать нечего. Какие португальские?! Иногда можно было перепутать девушку с мужчиной. Там не поймешь. Правда это давно было, но все равно шок. Во Франции намного красивее. Но я всегда говорил, что в России самые красивые. На эту тему в Испании особенно очень много было споров. Нас аргентинцы всегда задевали, говорили, что у них самые красивые, фотографии показывали, а я говорю: «Вы в Москву приедете и увидите, что это такое. У вас одна может быть на сто, а у нас девяносто из ста, – сказал бывший футболист «Бенфики» и сборной России.

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38 комментариев

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Жалько Печалич
царь, давай уже историю, как по пьяни перепутал, но узнал об этом только утром..
+72
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Утя Ваткин
Ответ rigobersong
С Мостовым все-таки весело:)) Разбавляет унылые будни:)
Да ты тоже порой не отстаешь.
+27
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+23
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Rio de Janeiro
В России самые красивые молодые девушки а в южных европейских странах таких как Португалия и особенно Италия самые красивые это милфы 40+
+24
-7
+17
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БляхаджинсКарпина
Ответ Жалько Печалич
царь, давай уже историю, как по пьяни перепутал, но узнал об этом только утром..
...и не сильно расстроился
+14
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+13
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Александр Колодин
Ответ tankist231
Соглашусь с Царём, в России самые красивые девушки, да и вообще все славянки)
Это кто к кому привык с детства. Казахи, например, своих девушек считают самыми красивыми. Славяне своих, а латиносы своих латинянок. Все естественно.
+10
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Liquidozz
Заметив усы, Царь начал кое что подозревать.
+10
-2
+8
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Рустам Микогазиев
Ответ Liquidozz
Заметив усы, Царь начал кое что подозревать.
мужчину от женщины отличает наличие бороды, а усы у тех и тех есть)
+7
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+7
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Aleksandr Dubovik
Ну побывав в Европе, соглашусь с Мостовым. Но на мой личный взгляд, самые красивые девушки - в Венесуэле
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ЖУЛИК
Ответ Жалько Печалич
царь, давай уже историю, как по пьяни перепутал, но узнал об этом только утром..
Когда **па болела
+2
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Dizzod
а где фраза про 25 лет в футболе?
+2
0
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доктор Ливси
Вот печень у человека. Чугун
+2
0
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svft
Иногда можно было перепутать девушку с мужчиной. Там не поймешь. Правда это давно было, но все равно шок
---
не понял вот это. смутные времена какие-то в Португалии были?
+3
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Фан Рубина
Ответ Андрей Фалин
В Португалии полно красивых девушек
Приезжих.
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sabanel
Ответ Rio de Janeiro
В России самые красивые молодые девушки а в южных европейских странах таких как Португалия и особенно Италия самые красивые это милфы 40+
Все южные женщины примерно одинаковы- португалки, француженки, испанки, итальянки, болгарки. конечно, есть отдельные исключения, но в целом именно так. и кстати, в таких странах как Франция и Италия внешность женщин меняется в зависимости от регионов проживания. итальянские сицилийки или наполитанки мало похожи на жительниц Трентино, Фриули или Ломбардии.
это мое личное мнение. которое основано на моих путешествиях по Испании, Франции, Италии
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T622222
А Саша после тяжелого дня на курсах под пиво интервью на пляже в Строгино дает видимо) и главное там не перепутать….
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G_Batigol
Ответ Liquidozz
Заметив усы, Царь начал кое что подозревать.
Утром заметив усы, Царь протрезвел
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FalcaoNePoedet
Ответ Александр Колодин
Это кто к кому привык с детства. Казахи, например, своих девушек считают самыми красивыми. Славяне своих, а латиносы своих латинянок. Все естественно.
ну казашки бывают очень красивые) большинство, если без лишнего веса - то как минимум очень мило выглядят))
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Александр Колодин
Ответ FalcaoNePoedet
ну казашки бывают очень красивые) большинство, если без лишнего веса - то как минимум очень мило выглядят))
На мой славянский взгляд мало красивых. В Казахстане прожил 18 лет.
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Direct free kick
Ответ Rio de Janeiro
В России самые красивые молодые девушки а в южных европейских странах таких как Португалия и особенно Италия самые красивые это милфы 40+
У великого Моуриньо очень некрасивая жена, а уж про жену Несту лучше не вспоминать
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Кирилл Папанов
Сань, ну было и было, все нормально
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Burel
где он красивых француженок откопал
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Хызыр
Россия, Украина, Беларусь, вот тройка стран где концентрация красивых девушек самая высокая. Тут не может быть споров. Остальные страны уже на любителя, например, мне залетают азиатки, поэтому в Казахстане попал в рай. Миниатюрные и стройные тут, в России девушки в среднем повыше и крупнее.
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Спартак Уокер
Самая красивая для каждого мужчины это его любимая жена .
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Кеша
Красавчик Мостовой . В этом вопросе добавить нечего. Самые красивые девушки в России.
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