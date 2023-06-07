Винисиус признан лучшим игроком сезона в «Реале». У него 23 гола и 18 ассистов за 55 матчей

Теги Реал Мадрид Ла Лига рейтинги болельщики Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком «Реала» в сезоне-2022/23.

На счету бразильца 23 гола и 18 результативных передач в 55 матчах сезона.

«Я очень рад такой поддержке от фанатов. Хочу продолжать прогрессировать и развиваться, чтобы всегда демонстрировать лучшую версию себя.

Надеюсь, в следующем сезоне я продолжу в том же духе и смогу помогать команде», – сказал вингер «Мадрида».

Фото: realmadrid.com

Статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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80 комментариев

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Snarry
Ответ А. Мостовой
Пусть скажет спасибо своему цвету кожи. Был бы белым то никто на него и внимание не обратит
sports.ru заблокируйте его за расистские оскорбления
+85
-14
+71
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Спартак Уокер
Заслуженно Винисиус топ
+53
-12
+41
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Максим Яблонский
Скаутинг Реала превосходно отработал, отвалив в свое время немалую сумму за тогда еще несовершеннолетнего гульца.
+37
-5
+32
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VuNePonimaete
Ответ Евген Карик
Посредственность. Побольше таких "звёзд" реальке. Толстый везуньчик убежал,бестрофейность теперь на года...
Это да, нам бы таких бистяр как Фати🤩
+14
-2
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Иван Баланар
Ответ Максим Яблонский
Скаутинг Реала превосходно отработал, отвалив в свое время немалую сумму за тогда еще несовершеннолетнего гульца.
Ошибок у скаутов ( не только Мадрида) хватает, но дальновидность иногда приятно удивляет. Сейчас за 45 миллионов в АПЛ продают только откровенную древесину...
+10
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Glory Real Madrid
Ответ Snarry
sports.ru заблокируйте его за расистские оскорбления
sports поддерживает расизм, продвигает и использует в своих целях! расистов не банят и коменты не удаляют.
+13
-4
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JENNINGS
Ответ VERBLYUD
Где фанаты реала, которые посмотрели левую статистику на трансфермаркте и писали, что у Винисиуса 20+ ассистов за клуб в сезоне? Единственный игрок у которого 20+20 за клуб в сезоне - это Месси.
https://www.transfermarkt.world/vinicius-junior/leistungsdaten/spieler/371998
У Винисиуса в ЧИ 10+10, в ЛЧ 7+5, в КК 3+4, в КЧМ 3+1, в СКУ 0+1. Итого 23+21
+10
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JENNINGS
Ответ VERBLYUD
Это клиника) Официальный сайт Реала говорит, что у Винисиуса 18 ассистов за сезон в Реале, но чувак скидывает ссылку на трансфермаркт, где левая статистика))))
Везде левая статистика, где где Месси не первый и не единственный, я тебя правильно понял?
+5
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6kMz
Ответ Cruel Snake
В Каталонии были очень негативные и неадекватные выкреки в его сторону, а ему есть, что ответить и жёстко У Винисиуса в этом сезоне «гол+пас» выше, чем у Гави, Педри и Дембеле вместе взятых
Не слежу за испанским футболом и никому не симпатизирую, но разве Гави и Педри - атакующие игроки? Как минимум один, кажется, бокс-ту-бокс.
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nurikkkk
Ответ VERBLYUD
Где фанаты реала, которые посмотрели левую статистику на трансфермаркте и писали, что у Винисиуса 20+ ассистов за клуб в сезоне? Единственный игрок у которого 20+20 за клуб в сезоне - это Месси.
Слухай, глупышь....здесь разговор только о внутренних соревнованиях.
И неучтены его результаты за сборную на ЧМ и голевая в Суперкубке УЕФА.
+6
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M93
Хейтеры только и могут ныть про тему расизма кроме этого не видя ничего. Но Винисиус без сомнения лучший игрок Реала этого сезона и один из лучших игроков Европы. Даже в этом сложном сезоне у Реала, Винисиус смог прогрессировать и держать наиболее стабильный уровень в команде.
Ждём дальнейшего прогресса.
+7
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VuNePonimaete
Зачем же так? довели нефанатика до истерики😡
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Очевидное невероятное
Ответ Agajan Madraimow
Винисиус один из лучших игроков мира. Но ему надо успокоиться и отвечать на оскорбления своей игрой на поле и заткнуть хейтеров
😁
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Uragan Boy
губа как талисман его)
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SmilingBy
Ответ Snarry
sports.ru заблокируйте его за расистские оскорбления
С запретом на тренерскую деятельность!
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zzzeeerrrooo
Ответ Bestman
в шестой лиге мира
Лол
У него в последнем сезоне за Барсу только в лиге 30+9
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nurikkkk
И это он ещё пендали не бил.
+2
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VuNePonimaete
Ответ Евген Карик
Не не,Фати не объявлен лучшим) А если у "вас" это лучшее,тогда ок. Придётся ждать прихода Франко или ему подобного кабинетного.Только тогда трофеи.
дак это ж вы его лучшим называли)
+2
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Zenith forever
Ответ Алексей Ненахов
На его место мог бы быть Мбаппе , но деньги оказались важнее
Узнав эту новость Мбаппе очень расстроился :-)
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*****Mr.Vaart_23*****
а кто лучший игрок сезона в лалиги?
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толпарь
лютая статистика, топ игрок)
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Fma wozo
Ответ Парвин Абилов
ты сам с какой планеты ? хороший игрок достоин уважения , и всегда остаётся в составе человечества ,не зависимо от цвета кожи , про какую планету обезьян , чо за чушь бро ...
Про цвет кожи никто не писал бро)) планета спасена!)
+4
-4
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Fma wozo
Ответ Гномович!
Сколько пенальти у него на ЧМ?
Бразилия опозорилась на чемпионате мира благодаря винисиусу
+2
-2
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Bestman
Ответ Человек1991
для сравнения у Месси 55 игр 43 гола , 27 голевых передач.)
в шестой лиге мира
+7
-7
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Fma wozo
Ответ Сикарио
не смеши
🤣
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