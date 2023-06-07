Винисиус признан лучшим игроком сезона в «Реале». У него 23 гола и 18 ассистов за 55 матчей
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком «Реала» в сезоне-2022/23.
На счету бразильца 23 гола и 18 результативных передач в 55 матчах сезона.
«Я очень рад такой поддержке от фанатов. Хочу продолжать прогрессировать и развиваться, чтобы всегда демонстрировать лучшую версию себя.
Надеюсь, в следующем сезоне я продолжу в том же духе и смогу помогать команде», – сказал вингер «Мадрида».
Фото: realmadrid.com
Статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.
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У Винисиуса в ЧИ 10+10, в ЛЧ 7+5, в КК 3+4, в КЧМ 3+1, в СКУ 0+1. Итого 23+21
И неучтены его результаты за сборную на ЧМ и голевая в Суперкубке УЕФА.
Ждём дальнейшего прогресса.
У него в последнем сезоне за Барсу только в лиге 30+9