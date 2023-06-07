Винисиус Жуниор признан лучшим игроком «Реала» в сезоне-2022/23.

На счету бразильца 23 гола и 18 результативных передач в 55 матчах сезона.

«Я очень рад такой поддержке от фанатов. Хочу продолжать прогрессировать и развиваться, чтобы всегда демонстрировать лучшую версию себя.

Надеюсь, в следующем сезоне я продолжу в том же духе и смогу помогать команде», – сказал вингер « ».

Фото: realmadrid.com

Статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?