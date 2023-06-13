«Арсенал» не рассчитывает на Пепе – с ним могут расторгнуть контракт, если не найдут покупателя. Николя покупали за 72 млн фунтов

«Арсенал» не рассчитывает на Николя Пепе.

Прошлый сезон ивуариец, который перешел в «Арсенал» за 72 млн фунтов летом 2019 года, провел на правах аренды во французской «Ницце».

У 28-летнего игрока остался всего год по контракту с «Арсеналом», и лондонский клуб хочет в ближайшие несколько недель найти покупателя. Если не удастся, соглашение с футболистом могут расторгнуть.

«Арсенал» надеется избежать этого сценария и вместо этого получить трансферную плату, пусть и небольшую.

Напомним, – один из самых высокооплачиваемых игроков « ».