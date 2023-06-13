«Арсенал» не рассчитывает на Пепе – с ним могут расторгнуть контракт, если не найдут покупателя. Николя покупали за 72 млн фунтов

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Николя Пепе Футбол

«Арсенал» не рассчитывает на Николя Пепе.

Прошлый сезон ивуариец, который перешел в «Арсенал» за 72 млн фунтов летом 2019 года, провел на правах аренды во французской «Ницце».

У 28-летнего игрока остался всего год по контракту с «Арсеналом», и лондонский клуб хочет в ближайшие несколько недель найти покупателя. Если не удастся, соглашение с футболистом могут расторгнуть.

«Арсенал» надеется избежать этого сценария и вместо этого получить трансферную плату, пусть и небольшую.

Напомним, Пепе – один из самых высокооплачиваемых игроков «Арсенала».

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6 комментариев

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Дядя ТУРА
Ответ Илья Катков
По человечески жаль Пепе, парень не обделён талантом.
согласен. в Реале и сборной Португалии был хорош
+7
-1
+6
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Илья Катков
По человечески жаль Пепе, парень не обделён талантом.
+4
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+4
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Okaka
72 млн фунтов...
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gangstarr
Неужели никакой условный борнмут не рискнет условной десяткой и не заберёт, или тот же Лилль. Ситуация когда low risk, high reward
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Сергей MiKi3iP
А в Ницце он как играл, что показал? В Лилле он был хорош
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Просто Я
Ответ gangstarr
Неужели никакой условный борнмут не рискнет условной десяткой и не заберёт, или тот же Лилль. Ситуация когда low risk, high reward
трансфер оплатить они может и могут, но попробуй уболтай самого Пепе снизить ЗП. Никто не потянет его контракт, кроме саудовцев. Недавно пошли слухи, что он им интересен, поэтому надо смотреть
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