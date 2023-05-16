«Арсенал» за 170 млн фунтов может купить Райса и Кайседо и потратить летом более 200 млн
«Арсенал» может потратить более 200 миллионов фунтов на трансферы летом.
Ожидается, что расходы лондонцев на приобретение новых футболистов будут частично покрыты благодаря возможной продаже ряда игроков – Гранита Джаки, Эмила Смит-Роу, Фоларина Балогуна, Роба Холдинга, Николя Пепе, Кирана Тирни, Энсли Мэйтленд-Найлза, Альбера-Мбойо Локонга, Нуну Тавареша и Седрика Соареша. Продажи могут принести около 100 миллионов.
Руководство «Арсенала» готово поддержать главного тренера Микеля Артету и одобрило рекордные траты на трансферы этим летом.
Артета хочет подписать двух хавбеков – Деклана Райса из «Вест Хэма» и Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Эти сделки в сумме могут обойтись канонирам в 170 млн фунтов.
Тренер также намерен купить игрока в атаку и двух защитников. В атаку «Арсенал» может подписать Рафинью («Барселона») или Муссу Диаби «(Байер»). Клуб также связывают с Мэйсоном Маунтом из «Челси».
Расходы «Арсенала» на трансферы при Артете составляют около 330 миллионов фунтов с декабря 2019 года.
Сейчас крайний защитник должен уметь намного больше,чем отобрать мяч и сделать прострел/навес.
Зинченко в этой роли шикарен,когда мяч у Арсенала и надо «вскрыть»
По идее Киран,должен играть в топ матчах и дать качества обороне.
Но получается что и в обороне не стена,да и атака проседает.
Есть ли на рынке им альтернатива,это ещё большой вопрос.
Такие защитники на вес золота.