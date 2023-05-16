«Арсенал» за 170 млн фунтов может купить Райса и Кайседо и потратить летом более 200 млн

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«Арсенал» может потратить более 200 миллионов фунтов на трансферы летом.

Ожидается, что расходы лондонцев на приобретение новых футболистов будут частично покрыты благодаря возможной продаже ряда игроков – Гранита Джаки, Эмила Смит-Роу, Фоларина Балогуна, Роба Холдинга, Николя Пепе, Кирана Тирни, Энсли Мэйтленд-Найлза, Альбера-Мбойо Локонга, Нуну Тавареша и Седрика Соареша. Продажи могут принести около 100 миллионов.

Руководство «Арсенала» готово поддержать главного тренера Микеля Артету и одобрило рекордные траты на трансферы этим летом.

Артета хочет подписать двух хавбеков – Деклана Райса из «Вест Хэма» и Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Эти сделки в сумме могут обойтись канонирам в 170 млн фунтов.

Тренер также намерен купить игрока в атаку и двух защитников. В атаку «Арсенал» может подписать Рафинью («Барселона») или Муссу Диаби «(Байер»). Клуб также связывают с Мэйсоном Маунтом из «Челси».

Расходы «Арсенала» на трансферы при Артете составляют около 330 миллионов фунтов с декабря 2019 года.

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75 комментариев

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Arman FCSM
Венгер с ума бы сошёл от таких цифр
+62
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Андрей Богдановский
И ящик энергетика на концовку следующего чемпионата надо купить
+37
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Виьалий
Джаку и смитти низзя!
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Артур Ганненко
Ответ Marcus-light
Звучит разумно. Очевидно, что Артета не умеет работать с большими и амбициозными игроками. А тут и качество, и удобно.
Он не умеет работать со сбитыми лётчиками, а с амбициозными игроками очень даже умеет
+11
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malama47
Ответ Marcus-light
Звучит разумно. Очевидно, что Артета не умеет работать с большими и амбициозными игроками. А тут и качество, и удобно.
можно узнать кто при в Артетовском Арсенале был большим и амбизиозным игроком? Озил и Обама?
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Артур Ганненко
Ответ Виьалий
Джаку и смитти низзя!
Джаке судя по всему сам хочет уйти. После стольких лет в клубе неправильно его силой удерживать. Со Смитом-Роу жаль расставаться, идеально было бы в аренду его отправить. Ему нужно сезон сыграть основным игроком, в Арсенале это нереально
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Ruslan Drake
Ответ Виьалий
Джаку и смитти низзя!
Тирни тоже считаю, что низзя. Хороший сменщик для Зины, в обороне даже посильнее будет
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savik-A.M.
Ответ Arman FCSM
Венгер с ума бы сошёл от таких цифр
В те годы любой бы менеджер "с ума сошел " ,
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Алекс с 13 региона
очень интересно. но рафинью не надо!
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mr_orange
Ответ Джейме Ланнистер
Венгер сказал бы что составом доволен. Ведь он занял второе место. Помню ему в летом 2008 дали 100 млн, он купив Насри и Рэмзи вернул все оставшийся деньги пафосно заявил "Я доволен составом". Потом начался кризис, Венгер лет 6-7 больше лишних денег не видел. А за эти деньги (80 млн) в то время 3х топ игроков можно было подписать
А можно где-то посмотреть, как он пафосно заявляет это?
+7
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Yerbo
а что случилось с Тирни? вроде нормально ведь играл
+3
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SpoSuShi
Ответ Андрей Богдановский
И ящик энергетика на концовку следующего чемпионата надо купить
Каждому
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ljolik888
Ответ DolJun
леш, ну вранье же. во-превых, это я не бегаю, хотя глор. а во-вторых, это местных кулес за уши с веток сити не утянешь, расплывались там в признаниях в любви новому любимому клубу, особенно когда пеп посмеялся с барсы и не захотел возвращаться в нее)
Не надо говорить за болельщиков Барселоны. Они как были так и будут .
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The Best
Ответ Ruslan Drake
Тирни тоже считаю, что низзя. Хороший сменщик для Зины, в обороне даже посильнее будет
Но в атаке хуже намного,матч с Брайтоном тому доказательство.Тирни вообще небыло видно,Зинченко можно хейтить за его игру в защите но в атаке он прекрасен.
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Артур Ганненко
Ответ Marcus-light
Если бы Артета не имел карьеры игрока, я бы может и согласился. Но он же был капитаном самого плюшевого Арсенала за 25 лет.
Не нужно преувеличивать роль капитана. Если команда плюшевая, один игрок не сможет ничего изменить. Плюс классный капитан и классный тренер - это не одно и то же. Иначе лучшим тренером был бы Рой Кин.
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llolishe
Не факт что Арсеналю фартанет в след сезоне как в этом
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Слутск Халлского
Ответ Виьалий
Джаку и смитти низзя!
Джака был незаменим при всех тренерах, как бы его ни хейтили. Но если и прощаться с ним, то пожалуй сейчас. Ему уже за 30, и по контракту вроде всего год остался. Вроде Алонсо его хочет в Байер, можно хоть какую-то денежку получить
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алекс голудин
Ответ le vani
надо высокого напа купить хоть для замены а то нет никого что мог головой забить, иногда не получаеться же комбинациями и единственный выход тупо навесы
Можно вернуть Батю) на год. С теми навесами, которые сейчас делают Мартинелли и Сака, банок 10-12 Оливье смахнет
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ljolik888
Ответ DolJun
так вот почему местные кулес в тяжелые времена для барсы переходят за сити. это для вас какой-то способ заработка?)
Барселона была и будет и я не бегаю в отличии от тебя где лучше .
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ljolik888
Ответ The Best
Тоесть нельзя теперь наблюдать за другими командами?Мне допустим тоже будет интересно посмотреть как Арсенал в ЛЧ сыграет,это не значит что мы перестаём болеть за Челси и начинаем болеть за Арсенал.Это вы уже что-то придумываете
Ещё один начал переодеваться! Если бы Челси сейчас боролся за чемпионство , то Арсенал был бы у вас вечно четвёртым. Венгер - сила !
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Сергей Галынский
А Николя Пепе можно еще продать?
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Lavinka
Только всех продать для начало надо .
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le vani
надо высокого напа купить хоть для замены а то нет никого что мог головой забить, иногда не получаеться же комбинациями и единственный выход тупо навесы
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Доминатор3000
Ответ Yerbo
а что случилось с Тирни? вроде нормально ведь играл
Он защитник старого образца.
Сейчас крайний защитник должен уметь намного больше,чем отобрать мяч и сделать прострел/навес.
Зинченко в этой роли шикарен,когда мяч у Арсенала и надо «вскрыть»
По идее Киран,должен играть в топ матчах и дать качества обороне.
Но получается что и в обороне не стена,да и атака проседает.
Есть ли на рынке им альтернатива,это ещё большой вопрос.
Такие защитники на вес золота.
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Виьалий
Ответ Слутск Халлского
Джака был незаменим при всех тренерах, как бы его ни хейтили. Но если и прощаться с ним, то пожалуй сейчас. Ему уже за 30, и по контракту вроде всего год остался. Вроде Алонсо его хочет в Байер, можно хоть какую-то денежку получить
последний сезон просто молодец
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