«Арсенал» за 170 млн фунтов может купить Райса и Кайседо и потратить летом более 200 млн

«Арсенал» может потратить более 200 миллионов фунтов на трансферы летом.

Ожидается, что расходы лондонцев на приобретение новых футболистов будут частично покрыты благодаря возможной продаже ряда игроков – , Эмила Смит-Роу, , , , , , Альбера-Мбойо Локонга, и . Продажи могут принести около 100 миллионов.

Руководство « » готово поддержать главного тренера и одобрило рекордные траты на трансферы этим летом.

Артета хочет подписать двух хавбеков – из « » и из « ». Эти сделки в сумме могут обойтись канонирам в 170 млн фунтов.

Тренер также намерен купить игрока в атаку и двух защитников. В атаку «Арсенал» может подписать Рафинью («Барселона») или «(Байер»). Клуб также связывают с из «Челси».

Расходы « » на трансферы при Артете составляют около 330 миллионов фунтов с декабря 2019 года.