Месси получил лучшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Анжером» – 7 из 10 – и попал в сборную тура Лиги 1 от L’Equipe

попал в символическую сборную тура Лиги 1.

Издание L’Equipe опубликовало символический состав лучших игроков 18-го тура чемпионата Франции.

Вратарь: Матц Зельс («Страсбур»);

Защитники: Норди Мукиеле («ПСЖ»), Шансель Мбемба («Марсель»), Антони Руо, Мусса Диарра (оба – «Тулуза»);

Полузащитники: Бранко ван ден Бомен («Тулуза»), Кефрен Тюрам (« »), Жордан Верету (« »);

Нападающие: Лионель Месси (« »), («Ницца»), Грежон Кье («Клермон»).

Кроме того, Месси получил лучшую оценку от L’Equipe и Le Parisien за матч «ПСЖ» – «Анжер» (2:0) – 7 из 10. Такой же балл СМИ выставили Норди Мукиеле и Юго Экитику.