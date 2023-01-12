Месси получил лучшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Анжером» – 7 из 10 – и попал в сборную тура Лиги 1 от L’Equipe

Теги Марсель Ницца ПСЖ Тулуза Лионель Месси лига 1 Франция Страсбур Клермон Анжер Матц Зельс Жордан Верету Шансель Мбемба Бранко ван ден Бомен Николя Пепе Норди Мукиеле Грежон Кье Кефрен Тюрам Мусса Диарра II Антони Руо Юго Экитик Футбол

Лионель Месси попал в символическую сборную тура Лиги 1.

Издание L’Equipe опубликовало символический состав лучших игроков 18-го тура чемпионата Франции. 

Вратарь: Матц Зельс («Страсбур»);

Защитники: Норди Мукиеле («ПСЖ»), Шансель Мбемба («Марсель»), Антони Руо, Мусса Диарра (оба – «Тулуза»);

Полузащитники: Бранко ван ден Бомен («Тулуза»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Жордан Верету («Марсель»);

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Николя Пепе («Ницца»), Грежон Кье («Клермон»).

Кроме того, Месси получил лучшую оценку от L’Equipe и Le Parisien за матч «ПСЖ» – «Анжер» (2:0) – 7 из 10. Такой же балл СМИ выставили Норди Мукиеле и Юго Экитику. 

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Donskoy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси лучший игрок за всю историю футбола это факт!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
messi_leo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Гражданин Мира
Не было точно, а не будет не знаем. Хотя бы потому что , кроме старшего Месси , есть ещё три маленькие Месси
Хотелось бы, но "на детях гениев природа обычно отдыхает" )) Не знаю, всегда ли так, но с Шумахером - точно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ benjamin92
Помните, как тут поливали Месси преспешники Роналду ещё год назад? И как всё изменилось - Лео чемпион мира и показывает прекрасную игру, а фрукт гниёт в пустыне )
Но не говорите так пожалуйста о великом футболисте.
Дай бог и ему здоровья, чтобы продолжал радовать болельщиков.
Почему вы многие такие ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
помог команде одолеть могучий Анжер 💪 не то что черепашка, который не смог справится с каким-то там Лансом
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Тор 100
Что Месси творит!и это на протяжении 18 лет!такого игрока не было и не будет!
Не было точно, а не будет не знаем.
Хотя бы потому что , кроме старшего Месси , есть ещё три маленькие Месси
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
сделал два гола , заслужил
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Л
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Северный болельщик
С Динамо Махачкала такой бы номер не прошел
когда Динамо Махачкала будет играть в Лиге 1 - пройдёт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мне уже грустно!
Я не знаю как я буду смотреть футбол после завершения карьеры Месси.
Футбол, это и есть Месси!
Месси и это есть, Футбол
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sergio666
Один постоялец отеля "Бетиса" разбил телевизор недавно...
Только это был гость, он из команды Аль-Наср, и будет играть под 7 номером)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andr d
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А sofascore поставил 7.7
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Северный болельщик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С Динамо Махачкала такой бы номер не прошел
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сулаквелидзе
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На багаже Скалони играет ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
benjamin92
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Помните, как тут поливали Месси преспешники Роналду ещё год назад? И как всё изменилось - Лео чемпион мира и показывает прекрасную игру, а фрукт гниёт в пустыне )
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тор 100
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что Месси творит!и это на протяжении 18 лет!такого игрока не было и не будет!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барыга блинами
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец ,что сохранил форму. Вот что значит профессионал своего дела.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Социо Пат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чувак после двухнедельной пьянки все равно лучший😎
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Справедливое признание!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergio666
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Один постоялец отеля "Бетиса" разбил телевизор недавно...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лео попадает автоматически в сборную тура, когда просто выходит на поле. Так что, не удивили)
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец Месси, вернулся в команду в хорошей форме!
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
i am better
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Удачи Лео! Залайкайте чтоб смог дизить 😅. было бы хорошо, заранее спасибо
+23
-9
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
да кто такой L’Equipe чтобы оценивать игру великого Месси? пусть попросят чтобы Месси дал оценку их журнальчику, Ле Паризен Лекип Франсфутбол никто не дорос чтобы давать оценку бесценному Лео Кингу, в соло поднимает просмотры их чемпионата.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Николя Пепе в топе 😱
Я думал он завязал с футболом
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
porosenochek
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И это он еще после пары недель празднований...
+23
-8
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий