Месси получил лучшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Анжером» – 7 из 10 – и попал в сборную тура Лиги 1 от L’Equipe
Лионель Месси попал в символическую сборную тура Лиги 1.
Издание L’Equipe опубликовало символический состав лучших игроков 18-го тура чемпионата Франции.
Вратарь: Матц Зельс («Страсбур»);
Защитники: Норди Мукиеле («ПСЖ»), Шансель Мбемба («Марсель»), Антони Руо, Мусса Диарра (оба – «Тулуза»);
Полузащитники: Бранко ван ден Бомен («Тулуза»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Жордан Верету («Марсель»);
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Николя Пепе («Ницца»), Грежон Кье («Клермон»).
Кроме того, Месси получил лучшую оценку от L’Equipe и Le Parisien за матч «ПСЖ» – «Анжер» (2:0) – 7 из 10. Такой же балл СМИ выставили Норди Мукиеле и Юго Экитику.
Дай бог и ему здоровья, чтобы продолжал радовать болельщиков.
Почему вы многие такие ?
Хотя бы потому что , кроме старшего Месси , есть ещё три маленькие Месси
Я не знаю как я буду смотреть футбол после завершения карьеры Месси.
Футбол, это и есть Месси!
Месси и это есть, Футбол
Я думал он завязал с футболом