Мантуан – лучший игрок «Зенита» в мае-июне по версии болельщиков. Малком – 2-й, Сергеев – 3-й
Болельщики выбрали Густаво Мантуана лучшим игроком «Зенита» в мае и июне.
В 5 матчах «Зенита» в мае и июне Мантуан забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. В двух из этих игр бразилец выходил на замену.
На второе место в голосовании болельщики поставили Малкома, на третье – Ивана Сергеева.
2. Иванов
3. Наркоторговец
И как нежный мальчик Томми закрыл ответы к своим комментариям. Слабак.
Без злости.
В ближайшее время подпишут полноценный контракт.
Я пока не видел оф. пресс-релиза от клуба по этому поводу.