Мантуан – лучший игрок «Зенита» в мае-июне по версии болельщиков. Малком – 2-й, Сергеев – 3-й

Теги Зенит премьер-лига Россия рейтинги болельщики Малком Иван Сергеев Густаво Мантуан Футбол

Болельщики выбрали Густаво Мантуана лучшим игроком «Зенита» в мае и июне.

В 5 матчах «Зенита» в мае и июне Мантуан забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. В двух из этих игр бразилец выходил на замену.

На второе место в голосовании болельщики поставили Малкома, на третье – Ивана Сергеева.

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14 комментариев

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Red_Marlboro_
Ответ Burel
1. Кукуян 2. Кукуляк 3. Малком
1. Зарема
2. Иванов
3. Наркоторговец
+11
-1
+10
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Alex B 10
Ему всего 21 год. Почему его до сих пор не выкупили я не понимаю... Эффективность его действий исходя из кол-ва минут на поле - высочайшая!
+4
0
+4
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Zenith forever
Ответ Alex B 10
Ему всего 21 год. Почему его до сих пор не выкупили я не понимаю... Эффективность его действий исходя из кол-ва минут на поле - высочайшая!
Говорят, трижды уже рвал кресты, и это в 21 год. А так, полностью с вами согласен.
+3
0
+3
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Алексей Кузнецов
Ответ Red_Marlboro_
1. Зарема 2. Иванов 3. Наркоторговец
Бюрелька как обычно страдает в новостях про чемпиона.
И как нежный мальчик Томми закрыл ответы к своим комментариям. Слабак.
+3
0
+3
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Сергей Жарковский
Малком лучший - тут к бабке не ходи! Просто уехал на рождение сына, а то ещё мячей набил!👍
+2
0
+2
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Спартак Уокер
Надеюсь в следующем сезоне будет в старте очень нравится как играет .
+2
0
+2
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Зелёный гопник
Ответ Спартак Уокер
Надеюсь в следующем сезоне будет в старте очень нравится как играет .
Неожиданно от тебя такое читать 😅
Без злости.
+2
0
+2
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Злодей Спб
Что-то мне подсказывает, что если его не подпишет Зенит, на него всё равно будет спрос в РПЛ, так что без работы не останется. Но вопрос в другом - согласится ли он играть в каком-либо другом клубе РПЛ, где нет бразильской диаспоры? Думается что да, если предложат норм условия.
0
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-DF-
Парнишка очень толковый. Резкий, с хорошим ударом, умеет в короткий пас, не теряется в позиционной атаке.
В ближайшее время подпишут полноценный контракт.
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Катя_СПб
Ответ Злодей Спб
Что-то мне подсказывает, что если его не подпишет Зенит, на него всё равно будет спрос в РПЛ, так что без работы не останется. Но вопрос в другом - согласится ли он играть в каком-либо другом клубе РПЛ, где нет бразильской диаспоры? Думается что да, если предложат норм условия.
Так вроде уже подписал
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Злодей Спб
Ответ Катя_СПб
Так вроде уже подписал
Добрейшего!

Я пока не видел оф. пресс-релиза от клуба по этому поводу.
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Катя_СПб
Ответ Злодей Спб
Добрейшего! Я пока не видел оф. пресс-релиза от клуба по этому поводу.
Я как-то после окончания чемпионата отошла от слежения за командами. Возможно слухи приняла за действительность.
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Зелёный гопник
Ответ -DF-
Парнишка очень толковый. Резкий, с хорошим ударом, умеет в короткий пас, не теряется в позиционной атаке. В ближайшее время подпишут полноценный контракт.
Mamkin инсайдер ?😄
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