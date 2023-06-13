Мантуан – лучший игрок «Зенита» в мае-июне по версии болельщиков. Малком – 2-й, Сергеев – 3-й

Болельщики выбрали Густаво Мантуана лучшим игроком «Зенита» в мае и июне.

В 5 матчах « » в мае и июне забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. В двух из этих игр бразилец выходил на замену.

На второе место в голосовании болельщики поставили , на третье – .