Мантуан о 3:2 со «Спартаком»: «Идеальный чемпионский матч по грандиозности всего, что совпало в этот вечер. Рад, что именно эта игра принесла «Зениту» титул и вторую звезду»

Густаво Мантуан поделился эмоциями от победы «Зенита» над «Спартаком» (3:2) 7 мая.

– На зимний перерыв «Зенит» ушел, опережая « » на 6 очков. Какие были впечатления от первой части вашего первого сезона в России?

– Был доволен, как сложилась первая часть сезона как в командном, так и в индивидуальном плане. Думаю, когда доводилось выходить на поле, показывал неплохой футбол.

Но в первую очередь радовался именно за команду. Она действовала в едином порыве, постепенно отрывалась от преследователей. Плюс, хоть и знал заранее, но я еще раз за эти месяцы убедился на собственном примере в том, что российский чемпионат очень сильный, конкурентный. Это тоже порадовало, потому что побеждать в азарте борьбы с серьезными соперниками всегда приятнее.

– Какой матч весны назовете ключевым в борьбе за чемпионство?

– Это, конечно, победная игра со «Спартаком», в которой и решилась судьба золота. По грандиозности всего того, что совпало в этот вечер, и исходя из принципиальности противостояния «Зенита» и «Спартака», это был идеальный и прекрасный чемпионский матч. Рад, что все сложилось именно так и что именно эта игра принесла нам титул и вторую звезду.

– В отличие от ЦСКА и « », «Спартаку» в этом сезоне вы не забили. С другой стороны, в чемпионском матче при счете 2:2 сделали голевую передачу, после которой Сергеев забил решающий мяч.

– Такая передача и те голы, о которых вы говорите, абсолютно точно имеют для меня одинаковую ценность. Но вообще неважно, кто именно забил бы этот гол «Спартаку» – я, или кто-то другой. Важна сама причастность к такому мячу, который решил судьбу чемпионата! Это очень крутое ощущение. Счастлив, что это золото было добыто «Зенитом» в том числе и с моей помощью.

– Для Петербурга выиграть золото в игре со «Спартаком» – это как триллер с хорошим концом. Успели ощутить нечто подобное или проще относились?

– Конечно, за то время, что провел в «Зените», все это прочувствовал. Но перед самой игрой старался не уходить в подобные мысли глубоко: это тебя отвлекает от настроя на саму игру. Поэтому, с одной стороны, ты осознаешь всю важность, с другой – немного ограждаешь себя от лишних эмоций, концентрируешься только на том, что нужно сделать на поле, – сказал бразильский полузащитник « ».

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