Агент Клаудиньо: «Несправедливо, что он не стал лучшим хавбеком сезона. Он намного превосходил других»

Теги Зенит премьер-лига Россия рейтинги Краснодар Малком Клаудиньо Эдуард Сперцян Луис Фернандо Гарсия Футбол

Агент Клаудиньо и Малкома подвел итоги премии «Winline Герои РПЛ».

Вингер «Зенита» Малком выиграл призы лучшему игроку и нападающему прошедшего сезона.

«Я не общался еще с Малкомом, но, думаю, он был рад. Логично, что для него важны эти награды.

Клаудиньо не стал лучшим полузащитником сезона? Я считаю, что это несправедливо. Клаудиньо намного превосходил других полузащитников», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

Лучшим полузащитником признан Эдуард Сперцян из «Краснодара».

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11 комментариев

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Михаил Савченко
Сперцян был лучше Клауда во второй половине чемпионата, а в первой плюс-минус на одном уровне. Решение справедливое, это я вам как болельщик Зенита говорю.
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Edo Milanian
Там в тройке Сперцян, Вендел и Литвинов. Ну, допустим, лучше Литвинова, да, но в чем "намного лучше" Сперцяна или Вендела?
+4
0
+4
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ВладимирНеПутин
Он и в Зените не лучший полузащитник. Там Вендел куда важнее
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Caniball
Ответ ВладимирНеПутин
Он и в Зените не лучший полузащитник. Там Вендел куда важнее
100%.
В Зените вся игра строится на Венделе и Барриосе. Все остальные это как дополнение. Если одного нет из двух - уже проблемы, а если обоих нет, то Зенит вообще становится как остальные команды, даже если Малко, Клаудиньо и иже с ними в составе.
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Caniball
Клаудиньо провел сезон слабее себя прошлогоднего и точно слабее Сперцаня и Вендела.
Литвинов попал в тройку как, наверное самый прогрессирующий, и то что он с паспортом. Надо же было кого-то добавить с паспортом. А так на его уровне сыграли еще 3-4 игрока.
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Tille
Как-то некрасиво по отношению к Барриосу и Венделу как минимум (которые были точно лучше Клаудиньо, кстати).
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Спартак Уокер
Клаудиньо был хорош но явно не лучший
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fil_spb
Ну насчёт лучшего ПЗ спорно, Сперцян был хорош. Не вижу тут смысла спорить и обижаться. А вот наличие в полузащите сборной сезона Литвинова, но отсутствие там Барриоса или Клауда это конечно полная ерунда.
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