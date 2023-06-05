Агент Клаудиньо: «Несправедливо, что он не стал лучшим хавбеком сезона. Он намного превосходил других»
Агент Клаудиньо и Малкома подвел итоги премии «Winline Герои РПЛ».
Вингер «Зенита» Малком выиграл призы лучшему игроку и нападающему прошедшего сезона.
«Я не общался еще с Малкомом, но, думаю, он был рад. Логично, что для него важны эти награды.
Клаудиньо не стал лучшим полузащитником сезона? Я считаю, что это несправедливо. Клаудиньо намного превосходил других полузащитников», – сказал Луис Фернандо Гарсия.
Лучшим полузащитником признан Эдуард Сперцян из «Краснодара».
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В Зените вся игра строится на Венделе и Барриосе. Все остальные это как дополнение. Если одного нет из двух - уже проблемы, а если обоих нет, то Зенит вообще становится как остальные команды, даже если Малко, Клаудиньо и иже с ними в составе.
Литвинов попал в тройку как, наверное самый прогрессирующий, и то что он с паспортом. Надо же было кого-то добавить с паспортом. А так на его уровне сыграли еще 3-4 игрока.