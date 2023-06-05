Агент Клаудиньо: «Несправедливо, что он не стал лучшим хавбеком сезона. Он намного превосходил других»

Агент Клаудиньо и Малкома подвел итоги премии «Winline Герои РПЛ».

Вингер « » выиграл призы лучшему игроку и нападающему прошедшего сезона.

«Я не общался еще с Малкомом, но, думаю, он был рад. Логично, что для него важны эти награды.

Клаудиньо не стал лучшим полузащитником сезона? Я считаю, что это несправедливо. намного превосходил других полузащитников», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

Лучшим полузащитником признан из « ».

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