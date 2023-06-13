Зиеш интересен «Аль-Насру» как распасовщик для Роналду. К хавбеку «Челси» присматриваются и другие клубы Саудовской Аравии

«Аль-Наср» хочет подписать Хакима Зиеша.

По информации журналиста Evening Standard Низаара Кинселлы, саудовский клуб ищет распасовщика для . Отмечается, что « » планирует подписать еще нескольких игроков этим летом.

Также сообщается об интересе к со стороны ряда других клубов из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Зиеш провел 18 матчей за « » в , отдав 3 голевых передачи. Его подробная статистика доступна здесь.