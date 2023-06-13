Зиеш интересен «Аль-Насру» как распасовщик для Роналду. К хавбеку «Челси» присматриваются и другие клубы Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Хаким Зиеш Футбол

«Аль-Наср» хочет подписать Хакима Зиеша.

По информации журналиста Evening Standard Низаара Кинселлы, саудовский клуб ищет распасовщика для Криштиану Роналду. Отмечается, что «Аль-Наср» планирует подписать еще нескольких игроков этим летом.

Также сообщается об интересе к Зиешу со стороны ряда других клубов из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Зиеш провел 18 матчей за «Челси» в АПЛ, отдав 3 голевых передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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16 комментариев

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dafaka13
По баскетбольной системе пошли: скорер есть, разыгрывающего вот подобрали, нужен элитный 3д игрок и лидер второго юнита в мусорные минуты. Что по драфту пока непонятно
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Акира_1
Надеюсь, арабы помогут рассчитать состав Челси.
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Marcus-light
Ответ Акира_1
Сам переход Роналду уже демонстрирует их уровень понимания футбола. 🤷‍♂️
Роналду явно не для побед брался, а для пиара. И пока это работает очень хорошо.
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Marcus-light
Чудесное понимание футбола, если Зиеш - хороший распасовщик для Роналду.
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rigobersong
роналду это пародия на футболиста, уже открыто говорит, я буду стоять замыкать, уберите Талиску и берите только распасовщиков🤣🤣🤣
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stason79
берите Промеща тоже уж))
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Иван Гульмеш
Ответ dafaka13
По баскетбольной системе пошли: скорер есть, разыгрывающего вот подобрали, нужен элитный 3д игрок и лидер второго юнита в мусорные минуты. Что по драфту пока непонятно
А что с драфтом непонятно? Кинут мешок денег в Вембаньяму, очевидно
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