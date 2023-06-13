Зиеш интересен «Аль-Насру» как распасовщик для Роналду. К хавбеку «Челси» присматриваются и другие клубы Саудовской Аравии
«Аль-Наср» хочет подписать Хакима Зиеша.
По информации журналиста Evening Standard Низаара Кинселлы, саудовский клуб ищет распасовщика для Криштиану Роналду. Отмечается, что «Аль-Наср» планирует подписать еще нескольких игроков этим летом.
Также сообщается об интересе к Зиешу со стороны ряда других клубов из Саудовской Аравии.
В текущем сезоне Зиеш провел 18 матчей за «Челси» в АПЛ, отдав 3 голевых передачи. Его подробная статистика доступна здесь.
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