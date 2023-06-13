Заа отклонит предложение «Аль-Насра» Роналду на 600 тысяч фунтов в неделю. Вингер интересен «ПСЖ» и хочет остаться в Европе

Уилфрид Заа вряд ли перейдет в «Аль-Наср».

Саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, предложил 30-летнему ивуарийцу 2-летний контракт почти на 600 тысяч фунтов в неделю.

Однако Заа, с большой долей вероятности, ответит отказом, при этом его нынешний клуб « » предлагает ему зарплату втрое меньше – 200 тысяч в неделю.

По данным The Guardian, игрок предпочел бы остаться в Европе, где на него претендуют « » и « ».

30 июня нынешнего года Заа может стать свободным агентом.

В 27 матчах минувшего сезона на счету футболиста 7 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.