Заа отклонит предложение «Аль-Насра» Роналду на 600 тысяч фунтов в неделю. Вингер интересен «ПСЖ» и хочет остаться в Европе
Уилфрид Заа вряд ли перейдет в «Аль-Наср».
Саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, предложил 30-летнему ивуарийцу 2-летний контракт почти на 600 тысяч фунтов в неделю.
Однако Заа, с большой долей вероятности, ответит отказом, при этом его нынешний клуб «Кристал Пэлас» предлагает ему зарплату втрое меньше – 200 тысяч в неделю.
По данным The Guardian, игрок предпочел бы остаться в Европе, где на него претендуют «ПСЖ» и «Марсель».
30 июня нынешнего года Заа может стать свободным агентом.
В 27 матчах минувшего сезона АПЛ на счету футболиста 7 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
страшно представить, как бы сауды накачали Ньюкасл, если бы АПЛ теперь не контролировала все сделки свыше миллиона. вот и остается саудовцам резвиться в своей лиге, раскидываясь деньгами направо и налево.
Герцог Прибалтийский тот ещё душнило в этом плане 😅 и голы начнёт отбирать,и скиллы Уилфреда себе приписывать !
По этому проблема не в каких-то ограничениях. Может они решили двигаться более поступательно. Обойтись без бесполезных покупок Робиньо для прессы. А сразу строить хорошую команду.