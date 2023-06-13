Заа отклонит предложение «Аль-Насра» Роналду на 600 тысяч фунтов в неделю. Вингер интересен «ПСЖ» и хочет остаться в Европе

Теги Марсель ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Кристал Пэлас высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Уилфрид Заа деньги Футбол

Уилфрид Заа вряд ли перейдет в «Аль-Наср».

Саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, предложил 30-летнему ивуарийцу 2-летний контракт почти на 600 тысяч фунтов в неделю.

Однако Заа, с большой долей вероятности, ответит отказом, при этом его нынешний клуб «Кристал Пэлас» предлагает ему зарплату втрое меньше – 200 тысяч в неделю.

По данным The Guardian, игрок предпочел бы остаться в Европе, где на него претендуют «ПСЖ» и «Марсель».

30 июня нынешнего года Заа может стать свободным агентом.

В 27 матчах минувшего сезона АПЛ на счету футболиста 7 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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11 комментариев

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felixdyadya
Ответ Чача Медиа
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Может чувак в 30 лет еще не все доказал самому себе ,а на заработки можно и в 33 поехать
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Игорь Климов
Просто Заа не хочет играть в одной команде с Кринжем7, даже за такие огромные деньги.
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Любезный Коссутий
600 тыр в неделю - это больше чем получал Роналду в МЮ. а у него был самый высокий оклад в АПЛ! а тут, 600 тыр какому-то Уилфриду Заа, из Паласа!!!

страшно представить, как бы сауды накачали Ньюкасл, если бы АПЛ теперь не контролировала все сделки свыше миллиона. вот и остается саудовцам резвиться в своей лиге, раскидываясь деньгами направо и налево.
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Hella black
Заа понимает,просто так ему в АльНасре никто не даст демонстрировать свой уровень.
Герцог Прибалтийский тот ещё душнило в этом плане 😅 и голы начнёт отбирать,и скиллы Уилфреда себе приписывать !
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moldfan
Ответ Любезный Коссутий
600 тыр в неделю - это больше чем получал Роналду в МЮ. а у него был самый высокий оклад в АПЛ! а тут, 600 тыр какому-то Уилфриду Заа, из Паласа!!! страшно представить, как бы сауды накачали Ньюкасл, если бы АПЛ теперь не контролировала все сделки свыше миллиона. вот и остается саудовцам резвиться в своей лиге, раскидываясь деньгами направо и налево.
С Ньюкаслом нет таких проблем. Лярд наверно за сезон они залить не смогут. Но миллионов 300-400 на транссферы легко. Спасибо скупым бывшим владельцам, которые не покупали игроков. Они легко могут это провернуть сейчас.

По этому проблема не в каких-то ограничениях. Может они решили двигаться более поступательно. Обойтись без бесполезных покупок Робиньо для прессы. А сразу строить хорошую команду.
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Чача Медиа
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Надоело париться в бане
Всем по миллиону платят, а ему только 30 в год хотели. Я бы тоже отказался от такой дискриминации
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Anatoly_B
Так а чего бы не попылить в европе если силы позволяют? Всё правильно сделал, еще успеет заработать
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rigobersong
Нищим просто не понять, что есть вещи важнее денег:)
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gangstarr
Ответ Игорь Климов
Просто Заа не хочет играть в одной команде с Кринжем7, даже за такие огромные деньги.
Кринжанул
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