«Не назвал бы Мбаппе проблемным, но он чаще попадает в новости из-за болтовни, чем благодаря футболу. «Реалу» стоит его подписать, хотя Бензема он не заменит». Канисарес о форварде «ПСЖ»

Сантьяго Канисарес считает, что «Реалу» стоит попытаться подписать Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что отказался продлевать контракт с « » до 2025 года. В связи с этим клуб может продать форварда уже летом, поскольку не намерен отпускать его бесплатно.

«Надеюсь, он перейдет и будет на слуху благодаря своей игре, и что мы сможем наслаждаться этим здесь. Я не назвал бы его проблемным, но этот парень действительно оказывается в центре многих сюжетов – это отвлекает его и не приносит пользы, он попадает в новости больше благодаря болтовне, чем футболу.

Пока есть возможность подписать этого игрока, который является одним из лидеров европейского футбола, это хорошее решение – хотя, на мой взгляд, он не заменит Бензема. Возможно, по таланту с не сравнится больше никто, и « » нужен игрок с убойной статистикой – словом, кто-то, кто реализует моменты и буквально живет в штрафной площади», – сказал бывший вратарь «Реала» и «Валенсии».