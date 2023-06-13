«Не назвал бы Мбаппе проблемным, но он чаще попадает в новости из-за болтовни, чем благодаря футболу. «Реалу» стоит его подписать, хотя Бензема он не заменит». Канисарес о форварде «ПСЖ»

Теги ПСЖ Карим Бензема Реал Мадрид Сантьяго Канисарес лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Футбол

Сантьяго Канисарес считает, что «Реалу» стоит попытаться подписать Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ» до 2025 года. В связи с этим клуб может продать форварда уже летом, поскольку не намерен отпускать его бесплатно.

«Надеюсь, он перейдет и будет на слуху благодаря своей игре, и что мы сможем наслаждаться этим здесь. Я не назвал бы его проблемным, но этот парень действительно оказывается в центре многих сюжетов – это отвлекает его и не приносит пользы, он попадает в новости больше благодаря болтовне, чем футболу.

Пока есть возможность подписать этого игрока, который является одним из лидеров европейского футбола, это хорошее решение – хотя, на мой взгляд, он не заменит Бензема. Возможно, по таланту с Бензема не сравнится больше никто, и «Реалу» нужен игрок с убойной статистикой – словом, кто-то, кто реализует моменты и буквально живет в штрафной площади», – сказал бывший вратарь «Реала» и «Валенсии».

12 комментариев

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Всем мир
Бензема игрок более разносторонний, его игровой lq был слишком высок. Мбаппе его точно не заменит.
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<~Inter~>
В первый же сезон начнет просить большого нападающего который будет стягивать на себя центральных защитников соперника, так как ему самому не нравится играть центр форварда
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corazón blanco
Так Карим умнейший и очень разносторонний игрок, такого сейчас просто нет на рынке, который смог бы его заменить. Есть близкие по функционалу, но сколько у них уйдет времени на притирку и адаптацию неизвестно. Поэтому Мадриду в любом случае придется перестраивать игру. Мбаппе на роль центрофорварда не слишком подходит.
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sayemlo
Мбаппе видать жестко разозлила вся шумиха вокруг требла сити и видео-фото с кубками в руках норвежского викинга)))) У Мбаппе ни одной золотой бутсы Европы,ни ЛЧ... А у того уже все есть...Можно понять Мбапее) С псж он НИКОГДА НЕ ДОБЬЕТСЯ ТАКИХ УСПЕХОВ.
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Геннадий Чеботарев
нет такого игрока как Карим,но и как Мбаппе ,тоже нет. это разные игроки и мерить их это смешно и глупо.
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Игра Кейна близка к игре Карима, это должна быть прямая замена
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Lucky Luciano
Будете смеяться , но надо брать и Кейна и Мбаппе, Кейн присаживаясь периодически на лавку сумеет брать трофеи, а у команды будет запас прочности которого давно нет, да и ситуация с Вини может повернуться в любой момент, и не ясно как он будет реагировать на наличие француза даже с учетом что Кейна не будет , готов ли бразилец делить славу наперспективу с Мбаппе непонятно , да и проблемы с Разисмом могут в любой момент поставить крест на карьеру бразильца в Испании
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Геннадий Тимченко
Ответ Всем мир
Бензема игрок более разносторонний, его игровой lq был слишком высок. Мбаппе его точно не заменит.
Бензема принял верное решение и вопрос не о его замене, а о формировании новой связки нападающих - надеюсь, мнение тренера будет учитываться при намечающиеся трансферах
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Антонио Мартынов
Что-то как-то особой болтовни не приходит на ум. Токсил сразу после продления контракта, но и до и после больше игрой и результатом запоминался
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koshaus
Мбаппе кинул Реал, теперь, похоже, шантажирует ПСЖ... Вокруг него нельзя строить долгосрочный проект, ибо он в любой момент может сказать: "Ухожу", намекая, мол, дайте больше бабла, уйду ведь...
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sayemlo
Ответ Lucky Luciano
Будете смеяться , но надо брать и Кейна и Мбаппе, Кейн присаживаясь периодически на лавку сумеет брать трофеи, а у команды будет запас прочности которого давно нет, да и ситуация с Вини может повернуться в любой момент, и не ясно как он будет реагировать на наличие француза даже с учетом что Кейна не будет , готов ли бразилец делить славу наперспективу с Мбаппе непонятно , да и проблемы с Разисмом могут в любой момент поставить крест на карьеру бразильца в Испании
ага) присядет КЕЙНН ЛАВКУ)
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