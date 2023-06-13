Карпин о Песьякове: «Самый сильный вратарь РПЛ по игре ногами. Но для вас тот вратарь хорошо играет ногами, кто далеко выбивает мяч»

Валерий Карпин назвал Сергея Песьякова сильнейшим в Мир РПЛ по игре ногами.

– Кажется, что Песьяков часто ошибается в игре ногами. Вспомните матч с Ираком.

– и « » – абсолютно разные вещи. В «Ростове» он тренируется с партнерами каждый день, понимает их. А матч с Ираком для был по сути первым за сборную. Так что ее не надо приплетать. Вот в игре с «Краснодаром» на Кубок он ошибся, да.

– Сергей не слаб в игре ногами?

– Песьяков – самый сильный вратарь в РПЛ по игре ногами. Но для вас тот вратарь хорошо играет ногами, который сильно и далеко выбивает мяч.

– Нет. Для меня пример вратаря с хорошей игрой ногами – тер Стеген.

– Ну хорошо, для меня тоже. А какая зарплата у тер Стегена? Нужно брать из того, что есть. Чего смотреть туда? Там и Месси с Роналду есть. И что дальше? Я вам могу назвать еще 10-15 вратарей, которые по игре ногами на уровне тер .

– То есть Песьяков – тер Стеген для .

– Думаю, да. И тер Стеген тоже ошибается, тоже привозит. Может, после этого голы не забивают, но ошибок у него достаточно, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Валерий Карпин: «Обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки советского воспитания. Есть только чемпион и команды, которые вылетают»