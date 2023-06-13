Карпин о Песьякове: «Самый сильный вратарь РПЛ по игре ногами. Но для вас тот вратарь хорошо играет ногами, кто далеко выбивает мяч»

Теги Ростов премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Сборная России по футболу Валерий Карпин Сергей Песьяков Марк-Андре тер Стеген Футбол

Валерий Карпин назвал Сергея Песьякова сильнейшим в Мир РПЛ по игре ногами.

– Кажется, что Песьяков часто ошибается в игре ногами. Вспомните матч с Ираком.

Сборная и «Ростов» – абсолютно разные вещи. В «Ростове» он тренируется с партнерами каждый день, понимает их. А матч с Ираком для Песьякова был по сути первым за сборную. Так что ее не надо приплетать. Вот в игре с «Краснодаром» на Кубок он ошибся, да.

– Сергей не слаб в игре ногами?

– Песьяков – самый сильный вратарь в РПЛ по игре ногами. Но для вас тот вратарь хорошо играет ногами, который сильно и далеко выбивает мяч.

– Нет. Для меня пример вратаря с хорошей игрой ногами – тер Стеген.

– Ну хорошо, для меня тоже. А какая зарплата у тер Стегена? Нужно брать из того, что есть. Чего смотреть туда? Там и Месси с Роналду есть. И что дальше? Я вам могу назвать еще 10-15 вратарей, которые по игре ногами на уровне тер Стегена.

– То есть Песьяков – тер Стеген для РПЛ.

– Думаю, да. И тер Стеген тоже ошибается, тоже привозит. Может, после этого голы не забивают, но ошибок у него достаточно, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Валерий Карпин: «Обращать внимание на серебряные и бронзовые медали, радоваться им – пережитки советского воспитания. Есть только чемпион и команды, которые вылетают»

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39 комментариев

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Aleksey Yashin
"Но для вас тот вратарь хорошо играет ногами, который сильно и далеко выбивает мяч"

На Акинфеева намекает, у которого есть ассист и пару предголевых за сезон?)
+55
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Football Forever
Песьяков в одной игре за сборную сделал 4-5 ошибок при игре ногами, причём ошибки детские. Если он настолько хорош, как можно столько ляпов наделать. И дело там было не в сыгранности. Я никогда такого не видел
+44
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kilo_gilo
такое ощущение,что у Песьякова какой-то компромат на Валеру есть, раз Карпин уже порядка 10 лет твердит, как мантру,что Песьяков хорошо играет ногами
+32
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Абдаллах аль-Кутба
Кому и кобыла невеста (с)
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Elit
в этом весь валера)) поэтому и не выиграл ничего))
+22
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Ксяоми Ноутов
Ответ kilo_gilo
такое ощущение,что у Песьякова какой-то компромат на Валеру есть, раз Карпин уже порядка 10 лет твердит, как мантру,что Песьяков хорошо играет ногами
у них жены лучшие подруги, в этом весь секрет)
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Redmurza
И это тренер сборной, дамы и господа.
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Дмитрий Евгеньевич
Ответ Aleksey Yashin
"Но для вас тот вратарь хорошо играет ногами, который сильно и далеко выбивает мяч" На Акинфеева намекает, у которого есть ассист и пару предголевых за сезон?)
Одно дело сильно и далеко,а другое целенаправленно и точно.
+11
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Сергей Жарковский
Песьяков лучший вратарь?! Валера, по ходу ты слаще морковки ничего не пробовал?!
+10
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ГШ68
А вот статистика, Георгич - вещь упрямая, и она утверждает, что в прошедшем сезоне наш Песьяков по пропущенным с игры мячам - один из худших. Пропустил 38 мячей. Хуже него в РПЛ сыграл только Бабурин, с вылетевшим Торпедо - 39 пропущенных с игры.
Ну и ладно, лишь бы ногами хорошо, как тер Стеген, играл.
+9
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Istianoff
В матче против ЦСКА, его так понял Уткин, что привез гол, после бездумного паса Песьякова).
+8
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Петр Ковалев
Ответ Aleksey Yashin
"Но для вас тот вратарь хорошо играет ногами, который сильно и далеко выбивает мяч" На Акинфеева намекает, у которого есть ассист и пару предголевых за сезон?)
Карпин уже давно берега попутал, наехал на Игоря , а его Песьяков столько раз лежал и за клуб и за сборн
+9
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Спартак Уокер
Акинфеев лучше всех вратарей РПЛ хоть в игре ногами хоть в чем
+9
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Иван Алейников
Сергей много привозит. Неприлично много
+7
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Felp
Чёт у Карпина одна мысль великолепнее другой, надо его с Мостовым свести
+6
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artpal
Ответ kilo_gilo
такое ощущение,что у Песьякова какой-то компромат на Валеру есть, раз Карпин уже порядка 10 лет твердит, как мантру,что Песьяков хорошо играет ногами
Я прям представил эту ситуацию
Песьяков: Валера, у меня есть на тебя компромат, вот смотри
Карпин: я не хочу, чтобы об этом кто-нибудь узнал. Какие твои требования?
Песьяков: ты будешь в каждом интервью рассказывать о том, что я лучший вратарь России по игре ногами
+7
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Fedoseich
Нет, Валера! Для нас не так. Не судите по себе. У нас не два критерия: далеко или Песьяков.
Хоть мы и не так круто разбираемся в этом как Вы
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Борис Лопатин
Для вратаря игра ногами не столько техника, сколько спокойствие и уверенность. И тут Акинфеев первый с большим отрывом
+3
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Shuller18
Уж по крайней мере не тот, кто выбивает мяч сопернику
+3
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Алексей Байбатров
Ответ ГШ68
А вот статистика, Георгич - вещь упрямая, и она утверждает, что в прошедшем сезоне наш Песьяков по пропущенным с игры мячам - один из худших. Пропустил 38 мячей. Хуже него в РПЛ сыграл только Бабурин, с вылетевшим Торпедо - 39 пропущенных с игры. Ну и ладно, лишь бы ногами хорошо, как тер Стеген, играл.
Вот - вот. Вратарь вроде отбивать мячи должен, а не хорошо играть ногами. Хотя даже тут Песьяков вообще не лучший в РПЛ
+3
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Ефим Котов
Главная задача вратаря - не пропускать! А если ты своими ногами привозишь за матч несколько голевых моментов и обострения у своей же штрафной - грош цена твоим ногам.
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Такие дела
А Дзюба самый сильный футболист, который умело играет руками
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London-D
Всю жизнь был слабым вратарём, никогда не прогрессировал.
Вообще пофиг, как и где он играет ногами, если постоянно дурацкие голы пропускает.
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elena
Наверно в футболе и голова нужна, у Песьякова голова и ноги иногда не в синхроне
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prus_3
Брать интервью у Карпина — такое. Ну, а дальше что? Обычный для него вопрос.
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