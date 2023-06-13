Карпин о гегемонии «Зенита»: «Это не говорит о деградации российского футбола. Когда вам выгодно смотреть в сторону Европы, вы смотрите. Почему «Бавария» всегда на первом месте?»

Валерий Карпин не считает, что гегемония «Зенита» вредит российскому футболу.

– Российский футбол не деградирует из-за гегемонии одной команды?

– Когда вам выгодно смотреть в сторону Европы, вы смотрите. А когда невыгодно – нет. Сколько раз подряд чемпионом Германии была «Бавария»?

– Недавно стала в одиннадцатый.

– Вот именно. И почему-то я не слышал, чтобы кто-то говорил, что из-за этого в немецком футболе все плохо. В чем виноват «Зенит», и что плохого в их пяти чемпионствах? Почему вот « » всегда на первом месте?

– Много денег, скупают лучших игроков.

– Ну и «Зенит» так же. С « » такая же история, с « » тоже было похожее не так давно. Даже в , где есть две команды одинакового уровня финансирования – « » и «Реал Мадрид» – бывают этапы, когда несколько чемпионств подряд забирает одна команда. Все это не говорит о том, что испанский, итальянский или немецкий футбол деградируют.

«Зенит» – чемпион на протяжении пяти лет, и на нашем уровне ему никто не может составить конкуренцию. Но именно это не говорит о деградации российского футбола, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.