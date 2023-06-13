Карпин о гегемонии «Зенита»: «Это не говорит о деградации российского футбола. Когда вам выгодно смотреть в сторону Европы, вы смотрите. Почему «Бавария» всегда на первом месте?»
Валерий Карпин не считает, что гегемония «Зенита» вредит российскому футболу.
– Российский футбол не деградирует из-за гегемонии одной команды?
– Когда вам выгодно смотреть в сторону Европы, вы смотрите. А когда невыгодно – нет. Сколько раз подряд чемпионом Германии была «Бавария»?
– Недавно стала в одиннадцатый.
– Вот именно. И почему-то я не слышал, чтобы кто-то говорил, что из-за этого в немецком футболе все плохо. В чем виноват «Зенит», и что плохого в их пяти чемпионствах? Почему вот «Бавария» всегда на первом месте?
– Много денег, скупают лучших игроков.
– Ну и «Зенит» так же. С «ПСЖ» такая же история, с «Ювентусом» тоже было похожее не так давно. Даже в Испании, где есть две команды одинакового уровня финансирования – «Барселона» и «Реал Мадрид» – бывают этапы, когда несколько чемпионств подряд забирает одна команда. Все это не говорит о том, что испанский, итальянский или немецкий футбол деградируют.
«Зенит» – чемпион на протяжении пяти лет, и на нашем уровне ему никто не может составить конкуренцию. Но именно это не говорит о деградации российского футбола, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
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Если бы гегемон в Европе прилично выступал, вопросов к Зениту было бы сильно меньше.
Стандартный набор «Анти-Зенит», ради плюсиков ты накинул, только деградация тут причём?
Лига дохнет просто потому, что денег в стране все меньше, если бы их не было и у Газпрома, уровень бы не возрос.
Спартакусу с Бурелем зайдёт, а за остальных не уверен.
Ну то есть потому что в неё заливали тонны денег весь XX век и сделали самой популярной командой Германии? Какие вопросы к Зениту и Спартаку тогда?
Комментаторы с диванов: да не бред какой-то
Хочу задать напрашиваемый вопрос - Карпин секет в футболе?
Ганновер, Штутгарт и Аугсбург были и ладно.
("но это всё равно лучше, чем год в" Суперлиге", полгода на банке и ещё полгода в лиге верблюдов")
Ливер, Челси, Сити.