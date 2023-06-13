Карпин о гегемонии «Зенита»: «Это не говорит о деградации российского футбола. Когда вам выгодно смотреть в сторону Европы, вы смотрите. Почему «Бавария» всегда на первом месте?»

Теги Зенит Бавария ПСЖ Ростов Ювентус премьер-лига Россия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин не считает, что гегемония «Зенита» вредит российскому футболу.

– Российский футбол не деградирует из-за гегемонии одной команды?

– Когда вам выгодно смотреть в сторону Европы, вы смотрите. А когда невыгодно – нет. Сколько раз подряд чемпионом Германии была «Бавария»?

– Недавно стала в одиннадцатый.

– Вот именно. И почему-то я не слышал, чтобы кто-то говорил, что из-за этого в немецком футболе все плохо. В чем виноват «Зенит», и что плохого в их пяти чемпионствах? Почему вот «Бавария» всегда на первом месте?

– Много денег, скупают лучших игроков.

– Ну и «Зенит» так же. С «ПСЖ» такая же история, с «Ювентусом» тоже было похожее не так давно. Даже в Испании, где есть две команды одинакового уровня финансирования – «Барселона» и «Реал Мадрид» – бывают этапы, когда несколько чемпионств подряд забирает одна команда. Все это не говорит о том, что испанский, итальянский или немецкий футбол деградируют.

«Зенит» – чемпион на протяжении пяти лет, и на нашем уровне ему никто не может составить конкуренцию. Но именно это не говорит о деградации российского футбола, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TooAwesome
Все про Германию вспоминают, но Англия в последние годы тож как-то не але

Премьер-Лига 2022/2023
Ман Сити
Премьер-Лига 2021/2022
Ман Сити
Премьер-Лига 2020/2021
Ман Сити
Премьер-Лига 2019/2020
Ливерпуль
Ман Сити
Премьер-Лига 2018/2019
Ман Сити
Премьер-Лига 2017/2018
Ман Сити
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оригинальный Ник
Полностью согласен с Георгичем. Потому что о деградации российского футбола более ярко говорит то, что команда с Карпиным во главе заняла четвёртое место
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Ответ Спартак Уокер
Потому что Бавария очень топовая команда
Зенит отличается от Баварии тем, что последнюю выездную победу в еврокубках добыл в 2017, а последнюю в ЛЧ - в 2015.
Если бы гегемон в Европе прилично выступал, вопросов к Зениту было бы сильно меньше.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
В этом году Дортмунд конечно сам не поверил , что способен сделать последний шаг
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
egotech
Ответ bevooch
У Англии за это время два обладателя ЛЧ и два финалиста ЛЧ.
Ну и?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
theDoctor
Ответ Оригинальный Ник
Полностью согласен с Георгичем. Потому что о деградации российского футбола более ярко говорит то, что команда с Карпиным во главе заняла четвёртое место
Да, раньше он серебро брал
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
добрый грек
Кажется как раз Бундеслига часто получает в свой адрес критику чемпионата одной команды.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ Ебздрогыч
О деградации нашего футбола говорит то, как Зенит становится чемпионом пять лет подряд: - руководство футбола последние 10 лет все из Зенита; - неограниченное финансирование с мастерским обходом ФФП (привет Лехе-полтиннику Сутормину); - клубы-партнеры (назовем это так); - стадион за рубль. Можно дальше перечислять.
Как, конкретно это все, говорит о деградации лиги?
Стандартный набор «Анти-Зенит», ради плюсиков ты накинул, только деградация тут причём?
Лига дохнет просто потому, что денег в стране все меньше, если бы их не было и у Газпрома, уровень бы не возрос.
Спартакусу с Бурелем зайдёт, а за остальных не уверен.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yung Klim
Ответ Thomas Schaaf
Бавария первая, т.к. имеет больше финансовых возможностей благодаря рыночным механизмам. Зенит первый, потому что все российские клубы дотируются из бюджета, но в Зенит заливают больше, чем в другие клубы. Вот и вся разница. В 90-е искусственно заливали деньги в Спартак - он безоговорочно лидировал, а теперь в Зенит. Гордости за такие победы быть не может и сравнивать с европейскими грандами эту российскую бредятину просто смешно
> Бавария первая, т.к. имеет больше финансовых возможностей благодаря рыночным механизмам.

Ну то есть потому что в неё заливали тонны денег весь XX век и сделали самой популярной командой Германии? Какие вопросы к Зениту и Спартаку тогда?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DancePunk
Тренер из РПЛ: гегемония Зенита не наносит вред рос. футболу

Комментаторы с диванов: да не бред какой-то
+13
-12
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ DancePunk
Тренер из РПЛ: гегемония Зенита не наносит вред рос. футболу Комментаторы с диванов: да не бред какой-то
таблица коэффициентов наверно понагляднее мнения Карпина..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Карпин тренер сборной которая гоняет ничейки с Таджикистаном и Узбекистаном утверждает что деградации нашего футбола нет.
Хочу задать напрашиваемый вопрос - Карпин секет в футболе?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Карпин оправдывается здесь. РПЛ следует сравнивать не с Бундеслигой, а с чемпионатом Венгрии - так будет честнее.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Emotions
Не скупают, а покупают. Учите русский язык, журналисты. Это ваше скупает звучит как на сельском рынке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдаллах аль-Кутба
Эстонец знатно вылизал газпромовскую трубу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashka.loker
Если где-то также, это не означает, что это хорошо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dart_Yoda
Рос.футбол не деградирует, а отрицательно прогрессирует.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Da prozecutor
Ответ Антон Чугунов
У «Баварии» - психология победителей в ДНК
именно по этому они за 20 лет только 2 ЛЧ выиграли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
скорпыч
И где сборная Германии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezra-Matthew Miller
Ответ Thomas Schaaf
Это Карпин сказал бред и его статус не имеет значения в данном случае. Он привел в пример Баварию? ОК, и как выступают клубы бундеслиги в ЕК (кроме самой Баварии) в эпоху доминирования Баварии? Одна Лига Европы за последнее десятилетие? В остальном даже финалов не было...
Ну так клубам нужны не трофеи, а деньги. Вольфсбург, Леверкузен, Гладбах, Шальке, Айнтрахт, Фрайбург и Унион (временами и в разных турнирах), Лейпциг и Дортмунд (практически постоянно) выходят в плей-офф, и ладно.
Ганновер, Штутгарт и Аугсбург были и ладно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жанна Калгина
Валера не старайся зенит ты не потянешь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дороф
Ответ GuruFutbola
Фермалигу в пример приводить нужно быть чудиком конечно
То есть всё-таки ты согласен, что так называемый ГОАТ последние два года набивал статистику в лиге фермеров?)))
("но это всё равно лучше, чем год в" Суперлиге", полгода на банке и ещё полгода в лиге верблюдов")
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Орыс-орыс онбаган
валерону походу не только пеналями загрели
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дороф
Ответ bevooch
У Англии за это время два обладателя ЛЧ и два финалиста ЛЧ.
Три:
Ливер, Челси, Сити.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдаллах аль-Кутба
Ответ bevooch
У Англии за это время два обладателя ЛЧ и два финалиста ЛЧ.
Плющийся пудяль знатно отсмоктал газовым
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий