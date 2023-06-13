Дмитрий Гунько: «У Романцева футбол был во власти игрока, и только его правильные решения создавали игру. Это футбол будущего»

Дмитрий Гунько считает стиль Олега Романцева футболом будущего.

«Все говорят о футболе Романцева, но нужно понимать, чего он хотел и как строил тренировочный процесс. А сделать это могут только те люди, которые с ним работали. Подход Романцева на самом деле базировался на очень простых принципах. У него футбол был во власти игрока, и только его правильные решения создавали игру.

Есть определенные алгоритмы. Например, я могу безошибочно сказать, что будет делать тот или иной футболист в командах Конте или Гасперини. У них эти действия доведены до автоматизма. Это их футбол. А у Романцева был футбол игроков и их интеллекта. И он подбирал исполнителей под это видение. Я не могу сказать, что это футбол прошлого. Наоборот, для меня это футбол будущего.

Романцев подбирал футболистов под свой стиль – это да. Одни уходили – он приглашал новых. Главное, что во главе угла стояла идея, и под нее комплектовалась команда. А сейчас совершенно другая ситуация в мировом футболе. Тренеры работают в среднем по одному году. Приходит новый, а игроки остались, которых набирал предшественник», – сказал бывший тренер « ».