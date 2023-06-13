Дмитрий Гунько: «У Романцева футбол был во власти игрока, и только его правильные решения создавали игру. Это футбол будущего»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев Дмитрий Гунько Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Гунько считает стиль Олега Романцева футболом будущего.

«Все говорят о футболе Романцева, но нужно понимать, чего он хотел и как строил тренировочный процесс. А сделать это могут только те люди, которые с ним работали. Подход Романцева на самом деле базировался на очень простых принципах. У него футбол был во власти игрока, и только его правильные решения создавали игру.

Есть определенные алгоритмы. Например, я могу безошибочно сказать, что будет делать тот или иной футболист в командах Конте или Гасперини. У них эти действия доведены до автоматизма. Это их футбол. А у Романцева был футбол игроков и их интеллекта. И он подбирал исполнителей под это видение. Я не могу сказать, что это футбол прошлого. Наоборот, для меня это футбол будущего.

Романцев подбирал футболистов под свой стиль – это да. Одни уходили – он приглашал новых. Главное, что во главе угла стояла идея, и под нее комплектовалась команда. А сейчас совершенно другая ситуация в мировом футболе. Тренеры работают в среднем по одному году. Приходит новый, а игроки остались, которых набирал предшественник», – сказал бывший тренер «Спартака». 

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18 комментариев

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charly_54
Футбол будущего это футбол мостового
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funnynerd21
Ответ Спартак Уокер
Тот Спартак был по настоящему топ командой мирового масштаба.
ВСЕЛЕНСКОГО!
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Локоть Артеста
С тех пор как закончил Романцев прошло почти 20 лет. За это время футбол изменился. Что работало 20 лет назад, не работает сейчас. И потом, раз у ОИРа был футбол будущего, то почему он больше не тренировал после ухода из Динамо?
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Кондаша42
нИКОГДА ФУТБОЛ Романцева не был футболом будущего. Во-первых стиль этот в Спартаке появился не при нём, а при Бескове. Никаким первооткрывателем он не был. Лобановский назвал этот футбол футболом прошлого ещё 30 лет назад. В Сатурне футбол будущего не получился, в Динамо тоже было жалкое зрелище.
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Spartakus1984
Ответ Локоть Артеста
С тех пор как закончил Романцев прошло почти 20 лет. За это время футбол изменился. Что работало 20 лет назад, не работает сейчас. И потом, раз у ОИРа был футбол будущего, то почему он больше не тренировал после ухода из Динамо?
потому что устал.он начал рано и был и тренером и президентом клуба и еще в сборной.он сам говорил что выгорел
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Owen_the_Simple
Ответ Spartakus1984
потому что устал.он начал рано и был и тренером и президентом клуба и еще в сборной.он сам говорил что выгорел
Олег Иваныч даже выгорание предвосхитил. Гений. Гений!
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Честный контроль
Ответ Кондаша42
нИКОГДА ФУТБОЛ Романцева не был футболом будущего. Во-первых стиль этот в Спартаке появился не при нём, а при Бескове. Никаким первооткрывателем он не был. Лобановский назвал этот футбол футболом прошлого ещё 30 лет назад. В Сатурне футбол будущего не получился, в Динамо тоже было жалкое зрелище.
Стиль которым играл Спартак при Бескове, был придуман и обкатан Борисом Аркадьевым еще в далеком 1946-47-48 и 50гг. с ЦДКA.
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BBshkin
Ответ Честный контроль
Гунько либо прибухнул, либо борща объелся. Хотя допускаю, могли и насильно накoрмить.
А выпить с борщом невозможно?))))
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Честный контроль
Ответ BBshkin
А выпить с борщом невозможно?))))
Это возможно. Но тогда Гунько прокричал бы "ШпортакЧемпиЁн". А раз этого не было, значит употребил что то одно.
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