Гунько о Каррере: «Когда игроки «Спартака» почувствовали близость чемпионства, им уже тренер не нужен был»

Дмитрий Гунько высказался о роли Массимо Карреры в чемпионстве «Спартака» в 2017 году.

«Карреру не брали изначально как главного тренера — приглашали помощником по работе с обороной. На тот момент команда и штаб были полностью сформированы и укомплектованы. Главным Карреру назначили спонтанно.

Мое мнение: истина где-то посередине. Нельзя сказать, что Каррера собрал команду. Тренировал ее не Каррера, а Аленичев. Но зажег эмоциями Каррера. Может быть, он привнес то, чего не хватало с . И все это вместе дало плоды.

Но я бы сказал еще о футболистах. Когда они почувствовали близость чемпионства, им уже никакой тренер не нужен был. Им просто не надо было мешать. А вырванные в концовках матчи — как тот самый с сумасшедшим голом Глушакова — придают футболистам неимоверные силы», — сказал экс-тренер « ».