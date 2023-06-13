Гунько о Каррере: «Когда игроки «Спартака» почувствовали близость чемпионства, им уже тренер не нужен был»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Дмитрий Гунько Массимо Каррера Футбол

Дмитрий Гунько высказался о роли Массимо Карреры в чемпионстве «Спартака» в 2017 году.

«Карреру не брали изначально как главного тренера — приглашали помощником по работе с обороной. На тот момент команда и штаб были полностью сформированы и укомплектованы. Главным Карреру назначили спонтанно.

Мое мнение: истина где-то посередине. Нельзя сказать, что Каррера собрал команду. Тренировал ее не Каррера, а Аленичев. Но зажег эмоциями Каррера. Может быть, он привнес то, чего не хватало с Аленичевым. И все это вместе дало плоды.

Но я бы сказал еще о футболистах. Когда они почувствовали близость чемпионства, им уже никакой тренер не нужен был. Им просто не надо было мешать. А вырванные в концовках матчи — как тот самый с сумасшедшим голом Глушакова — придают футболистам неимоверные силы», — сказал экс-тренер «Спартака».

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8 комментариев

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Советник_042
Остановите этих 🤡
+22
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8ndre
Во во, я тоже самое про Гвардиолу слышал не раз.
+6
0
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z.e.r.o
После четвертого тура игроки почувствовали близость чемпионства. Какой же бред они несут, в угоду своей зависти и некомпетенции
+4
0
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Игорь Игорев
Получается, идеальный симбиоз - это если Каррера главный, а Аленичев - ассистент.
+4
-1
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Михаил1970
Спартак на багаже Старостина. Хотя и он особо не важен)
+2
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Игорь Пичугин
Вот и единомышленник нашёлся Сашки Моста.
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Ильдар Фарукшин
Если состав опытный и мастеровитый было бы странно если так не было.
0
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