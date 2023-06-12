Гунько о премиальных за чемпионство с «Урарту»: «Как в «Спартаке» за одну победу. Зарплаты – как внизу таблицы Первой лиги, возможно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига высшая лига Армения Урарту Дмитрий Гунько Яя Саного Арас Озбилиз Спорт-Экспресс деньги Футбол

Дмитрий Гунько сравнил призовые выплаты в «Урарту» и в «Спартаке».

В сезоне-2022/23 «Урарту» под руководством Гунько стал чемпионом Армении и выиграл кубок страны.

– Саного зарабатывает больше других игроков «Урарту», исключая, может быть, Араса Озбилиза?

– Зарплаты у нас несоизмеримы с таковыми в РПЛ. Возможно, они такие же, как в нижней половине таблицы Первой лиги. Саного не исключение. Он входит в ряд футболистов, у кого оклады чуть выше среднего. Думаю, это нормально и правильно.

– Премиальные за чемпионство серьезные?

– Они такие же, как в первой команде «Спартака» за одну победу, – сказал Гунько.

Дмитрий Гунько возглавил «Урарту» летом 2022 года. Ранее 47-летний специалист работал в «Арарат-Армении», «Ноа», «Химках», «Спартаке» и «Спартаке-2».

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3 комментария

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Тиджани Бабангида
В целом,соразмерно уровню чемпионата и уровню игроков
+6
0
+6
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Tigo_Volchara93
Интересно это сколько ?
5к $? 10к$?
+4
0
+4
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Ильдар Фарукшин
Гунько прими поздравления. Уехал, работает, не ноет, молодец
0
0
0
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