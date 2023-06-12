Гунько о премиальных за чемпионство с «Урарту»: «Как в «Спартаке» за одну победу. Зарплаты – как внизу таблицы Первой лиги, возможно»

Дмитрий Гунько сравнил призовые выплаты в «Урарту» и в «Спартаке».

В сезоне-2022/23 « » под руководством Гунько стал чемпионом Армении и выиграл кубок страны.

– Саного зарабатывает больше других игроков « », исключая, может быть, ?

– Зарплаты у нас несоизмеримы с таковыми в . Возможно, они такие же, как в нижней половине таблицы лиги. не исключение. Он входит в ряд футболистов, у кого оклады чуть выше среднего. Думаю, это нормально и правильно.

– Премиальные за чемпионство серьезные?

– Они такие же, как в первой команде « » за одну победу, – сказал Гунько.

возглавил «Урарту» летом 2022 года. Ранее 47-летний специалист работал в «Арарат-Армении», «Ноа», «Химках», «Спартаке» и «Спартаке-2».