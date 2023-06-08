Личка о 7-м месте: «Показали, что «Оренбург» с маленьким бюджетом может достойно играть в РПЛ»

Марцел Личка оценил 7-е место «Оренбурга» в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

— Как оцените свой первый сезон в ?

— Для меня и команды это был отличный сезон. Понятно, что в начале чемпионата было нелегко. Я помню, как мы ехали на первый предсезонный сбор в Турцию, имея в распоряжении всего 16 футболистов. Не хочу сказать, что из-за этого была нервозность. Но было понимание, что нужно еще многое сделать, нужно искать игроков.

Хорошо, что у меня рядом был и есть Дима Андреев — спортивный директор, который такой же спокойный, как я. И мы сразу разобрались, какие игроки нам нужны. И получили возможность их забрать, пока была такая возможность.

Чемпионат — это не два-три матча, а длинное соревнование. И мы через первые игры набирали форму, улучшали выступление по ходу сезона. Считаю, что второй круг сыграли на хорошем уровне. Показали, что такая команда, как «Оренбург», с маленьким бюджетом может достойно играть в Премьер-лиге.

— С какими сложностями «Оренбург» столкнется в следующем сезоне? Вы готовы к тому, что на него будут настраиваться более серьезно, играть более жестко?

— Соперники готовились к нам серьезно уже во второй части прошедшего чемпионата. Так что это никакая не новость для нас. Мы понимаем, что должны во всем стать лучше, если хотим повторить нынешний результат.

Нужны новые игроки. Надо хорошо их принять и включить в нашу игру. Так что три недели отдохнем и будем снова работать и готовиться к сезону, – сказал главный тренер « ».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?