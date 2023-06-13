«МЮ» определится с новым владельцем на этой неделе. Катарский шейх настроен оптимистично
«Манчестер Юнайтед» может сменить владельца уже на этой неделе.
Напомним, на покупку клуба претендуют британский предприниматель Джим Рэтклифф и катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.
По информации The Times, Рэтклифф вел переговоры с нью-йоркским банком The Raine Group, оказывающим Глейзерам помощь в продаже клуба. Ранее сообщалось, что катарец разочарован процессом переговоров по продаже клуба, считая, что он «превратился в шутку».
Однако в последние 72 часа в окружении Аль Тани прибавилось оптимизма в вопросе покупки «МЮ». Сообщается, что новый владелец клуба может быть назван уже на этой неделе.
Ну и конечно обмен Мбаппе на Магваера)
Да еще и без стадиона
Катари будет счастлив ))