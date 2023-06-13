«МЮ» определится с новым владельцем на этой неделе. Катарский шейх настроен оптимистично

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Джим Рэтклифф Футбол

«Манчестер Юнайтед» может сменить владельца уже на этой неделе.

Напомним, на покупку клуба претендуют британский предприниматель Джим Рэтклифф и катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

По информации The Times, Рэтклифф вел переговоры с нью-йоркским банком The Raine Group, оказывающим Глейзерам помощь в продаже клуба. Ранее сообщалось, что катарец разочарован процессом переговоров по продаже клуба, считая, что он «превратился в шутку».

Однако в последние 72 часа в окружении Аль Тани прибавилось оптимизма в вопросе покупки «МЮ». Сообщается, что новый владелец клуба может быть назван уже на этой неделе.

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14 комментариев

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QWertY
Ждем Джассима)
Ну и конечно обмен Мбаппе на Магваера)
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bestvideox
Скоро шейхи всё топ клубы скупят.
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Любезный Коссутий
давно пора - ТО открывается.
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Максим Черкашин
Ответ QWertY
Ждем Джассима) Ну и конечно обмен Мбаппе на Магваера)
С доплатой от ПСЖ.😁
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Ярик01
Кому продают жертву неудачного опыта - ПСЖ.
Да еще и без стадиона
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Самый хороший
Единственный из немногих шансов догнать Сити, конечно же покупка МЮ катарским шейхом. Если Рэтклифф и правда болеет за Юнайтед, надеюсь он уступит в этой гонке
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ Savardus
Получается, дерби Манчестера станет дерби шейхов
Да, прям дерби дерби получается
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Savardus
Получается, дерби Манчестера станет дерби шейхов
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ТрактоПоктер
Скоро будет ШейхПЛ
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Red Scouser
Раз уж на то пошло, тогда пусть Ливерпуль и Арсенал тоже покупают шейхи, будут между собой соперничать у кого денег больше
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Dm Kznts
все пишут что Джассим выиграл гонку...
Катари будет счастлив ))
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munkz
Рынок всегда реагирует первым - там акции Ман Юнайтед скакнули за прошедшую ночь. Думаю, уже сегодня днем при открытии Нью-Йоркской биржи можно будет ожидать конкретных новостей.
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