«МЮ» определится с новым владельцем на этой неделе. Катарский шейх настроен оптимистично

«Манчестер Юнайтед» может сменить владельца уже на этой неделе.

Напомним, на покупку клуба претендуют британский предприниматель и катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

По информации The Times, Рэтклифф вел переговоры с нью-йоркским банком The Raine Group, оказывающим Глейзерам помощь в продаже клуба. Ранее сообщалось, что катарец разочарован процессом переговоров по продаже клуба, считая, что он «превратился в шутку».

Однако в последние 72 часа в окружении Аль Тани прибавилось оптимизма в вопросе покупки « ». Сообщается, что новый владелец клуба может быть назван уже на этой неделе.